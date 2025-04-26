Макрон раскрыл детали разговора с Зеленским в Риме

Tекст: Валерия Городецкая

Об этом сообщил сам Макрон в своем аккаунте в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России), передает РИА «Новости». По словам французского президента, встреча с Зеленским прошла в Риме и была охарактеризована им как «очень позитивный обмен мнениями».

Макрон подчеркнул: «Украина готова к безоговорочному прекращению огня. Зеленский подтвердил мне это сегодня. Он хочет работать вместе с американцами и европейцами над его реализацией».

Ранее сообщалось, что Зеленский после разговора с президентом США Дональдом Трампом «пообщался тет-а-тет» и обсудил процесс мирного урегулирования на Украине с президентом Франции Эммануэлем Макроном.