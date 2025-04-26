Торгпред сообщил о запуске дистрибьютора российских автомобилей в Нигерии

Tекст: Дмитрий Зубарев

В этом году в Нигерии появится дистрибьютор российских автомобилей, передает РИА «Новости». По словам торгового представителя России в Нигерии Максима Петрова, компания будет зарегистрирована в свободной экономической зоне Лекки в городе Лагос. «В этом году мы ожидаем регистрации порядка пяти компаний в свободной экономической зоне Лекки города Лагос… В этом году планируется открытие дистрибьютора российских автомобилей», – отметил он.

Кроме того, в Нигерии планируют открыть российский агрокластер, сеть метановых заправочных станций, мини-завод по переработке нефти и кондитерскую компанию, которая будет экспортировать обработанное сырье в Россию. Как уточнил Петров, эти проекты станут частью расширения российского бизнеса в регионе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, АвтоВАЗ запустил производство новой модели Lada Iskra на заводе в Тольятти, новинку продемонстрировали на Петербургском международном экономическом форуме вместе с другими российскими автомобилями, а минимальная цена Lada Iskra была объявлена на уровне около 1,2 млн рублей.



