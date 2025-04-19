«Автоваз» запустил производство новой Lada Iskra в Тольятти

Стартовало серийное производство Lada Iskra в трех вариантах кузова

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщает ТАСС, запуск промышленного производства модели Lada Iskra приурочили к 55-летию легендарной «копейки» – ВАЗ-2101. Первыми с конвейера предприятия сошли седан в красном цвете и универсал в синем цвете. В первый день было собрано двенадцать автомобилей в различных модификациях.

В компании уточнили, что Lada Iskra построена на современной технологически независимой платформе и будет выпускаться в трех вариантах кузова: седан, универсал и универсал повышенной проходимости Cross. Официальный старт продаж модели намечен на 20 июля 2025 года, приуроченный ко дню рождения «Автоваза».

По данным автопроизводителя, производственные мощности завода позволяют выпускать до 150 тыс. автомобилей Lada Iskra в год, однако реальные объемы будут зависеть от рыночного спроса. Для сварки кузовов открыта новая линия, включающая 17 автоматических комплексов и 112 роботов, а сборка и окраска машин проходит в модернизированных цехах, ранее задействованных для Lada Granta.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава АвтоВАЗа заявил о драматическом падении авторынка России в 2025 году, западному автопрому рекомендовали искать пути возвращения на российский рынок через совместные предприятия, а склады автомобилей в России оказались переполнены новыми машинами.