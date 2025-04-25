Для Зеленского с его комплексами крайне важно представляться глобальным лидером, задающим повестку. И он не готов уступать эту роль Дональду Трампу, не готов признавать медийное превосходство американского президента.4 комментария
Гроб с телом папы Франциска закрыли в Ватикане перед похоронами
В Ватикане прошла церемония закрытия гроба папы Франциска
В соборе Святого Петра завершили обряд закрытия гроба понтифика, лицо папы Франциска покрыли белым шелковым платком.
Обряд закрытия гроба с телом папы Франциска провели в соборе Святого Петра, передает РИА «Новости». Мероприятие состоялось у Алтаря Исповедания вечером, как ранее было анонсировано.
Лицо усопшего понтифика накрыли белым шелковым платком. Обряд возглавил Кардинал-камерленго Кевин Фаррелл, который временно осуществляет административное управление делами Святого престола до избрания нового Папы.
Внутрь гроба вложили нотариальный акт с описанием жизни Франциска. На церемонии присутствовали родственники покойного.
Со среды собор святого Петра посетили около 250 тысяч человек для прощания с папой Франциском. Похоронная церемония и обряд погребения намечены на утро субботы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, хирург Серджо Алфьери описал последние минуты жизни понтифика и рассказал о невозможности оказать помощь после начала комы.
Министр культуры Ольга Любимова будет представлять Россию на церемонии прощания с папой Франциском, которая состоится 26 апреля в Ватикане.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен планирует обсудить важные вопросы с президентом США Дональдом Трампом во время похорон папы Франциска.