Гостям парада Победы запретили еду, напитки, вейпы и баннеры

Tекст: Денис Тельманов

Список запрещенных к проносу предметов на парад Победы 9 мая опубликован в информационных материалах, на которые ссылается ТАСС.

В перечне оказались продукты питания, напитки и любые жидкости, за исключением необходимых лекарств. Также не разрешено проносить флаги, баннеры и полиграфическую продукцию религиозного, политического или оскорбительного характера.



Запрет распространяется на домашних животных, боеприпасы, все виды оружия, пиротехнику, аэрозольные баллончики и химические вещества.

В список также вошли электронные устройства для нагрева жидкости, включая вейпы. Не допускается пронос одежды или предметов с нацистской символикой, а также материалов экстремистского, оскорбительного или дискриминационного содержания.

Гостям парада не разрешат появиться в бронежилетах или корсетах, за исключением медицинских, а также использовать средства маскировки или вещи, затрудняющие идентификацию личности.

Беспилотники, техника, способная вмешиваться в работу охраны, велосипеды и электросамокаты также оказались под запретом.

Профессиональное фото- и видеосъемочное оборудование и портативные зарядные устройства смогут проносить только аккредитованные представители прессы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство России исключило проведение торжественного концерта 9 мая на Красной площади, который традиционно проходит в День Победы.

В 2025 году главным событием праздника станет военный парад с участием военнослужащих, боевой техники и авиации, подготовка к которому уже идет с репетициями и перекрытиями улиц в столице. Подразделения сил специальных операций Белоруссии прибыли в Москву накануне парада.

