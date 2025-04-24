Где и как смотреть репетиции парада Победы в Москве

Tекст: Ольга Никитина

В какие дни пройдут репетиции

Основные прогоны запланированы на:

– 29 апреля

– 3 мая

– 7 мая (генеральная репетиция)

23 апреля прошла ночная репетиция парада.

А 9 мая в 10.00 мск на Красной площади в Москве состоится главный парад.

Где проходит подготовка к параду Победы

Большая часть тренировок проводится на подмосковном полигоне Алабино, где отрабатывают движение техники. В самой Москве войска собираются в Нижних Мневниках (напротив дома 45) – отсюда колонны отправляются в центр.

Маршрут движения техники

Традиционный путь остается неизменным многие годы:

1. Старт: Нижние Мневники – Звенигородское шоссе – Баррикадная улица.

2. Центр: Триумфальная площадь – Тверская улица – Манежная площадь – Красная площадь.

3. Обратно: Васильевский спуск – Кремлевская набережная – Моховая улица – Новый Арбат – Баррикадная – Нижние Мневники.

Где можно увидеть воздушную репетицию парада Победы

Самолеты и вертолеты можно будет увидеть над центром Москвы. Лучшие точки для наблюдения:

– Софийская и Кремлевская набережные;

– Ленинградский проспект (у Белорусского вокзала).

Какие улицы перекроют?

В дни репетиций ограничат движение на ключевых магистралях.

29 апреля, 3 мая, 7 мая (с 16:30 до 19:00)

Новинский бульвар, 1-я Тверская-Ямская, Оружейный переулок, Волгоградский проспект.

7 мая (генеральная репетиция)

С 5:30 – Кадашевская набережная, Солянка, Петровка, Моховая, Тверской бульвар.

С 10:00 – Большая Полянка, Новый Арбат, Садовое кольцо, 2-я Брестская.

Также закрыты парковки:

– Триумфальная площадь (с 20 апреля по 9 мая);

– Болотная улица (с 21 апреля по 9 мая).

Какие изменения затронут пешеходов

Пешеходам также стоит учитывать временные неудобства. С 23 апреля с 21.00 мск перестали работать подземные переходы через Тверскую улицу у станций метро «Тверская», «Пушкинская» и здания Центрального телеграфа. При этом переходы у станций «Охотный Ряд» и «Маяковская» останутся открытыми.

В день самого парада Победы, 9 мая, возможны ограничения на выход со станций метро «Пушкинская», «Тверская», «Чеховская», «Маяковская» и «Лубянка». Выход со станций «Площадь Революции», «Охотный Ряд» и «Театральная» будет осуществляться по пригласительным билетам и аккредитации.

Кроме того, в зонах проведения мероприятий будут действовать ограничения для сервисов городского проката электросамокатов и велосипедов, а также для каршеринга и такси.

Где посмотреть репетиции парада Победы

Вживую

– По маршруту движения колонн (Тверская, Садовое кольцо, набережные).

– На смотровых площадках (Софийская набережная, Ленинградский проспект).

Онлайн

– Трансляции будут идти на Первом канале, телеканале «Россия 1», платформе «Смотрим».

– Прямые эфиры в VK и Rutube.

Какие еще мероприятия пройдут к 80-летию Победы?

К 80-летию Победы в Великой Отечественной войне запланирован ряд масштабных мероприятий, направленных на сохранение исторической памяти.

«Бессмертный полк»

Акция представляет собой массовое шествие граждан с портретами своих родственников – ветеранов Великой Отечественной, а также участников трудового фронта и других лиц, внесших вклад в Победу. Участники акции проходят по центральным улицам городов, отдавая дань памяти и уважения героям войны. Во многих городах в 2025 году акция пройдет в онлайн-формате.

«Георгиевская ленточка»

Ежегодная всероссийская акция, стартовавшая 23 апреля и продолжающаяся до 9 мая. В рамках мероприятия волонтеры распространяют среди населения георгиевские ленточки, символизирующие подвиг советских солдат, храбрость и мужество защитников Отечества в годы Великой Отечественной войны. Ношение ленточки является знаком памяти и уважения к ветеранам и их вкладу в Победу.

«Диктант Победы»

Международная историческая акция, направленная на повышение уровня знаний о Великой Отечественной войне. Диктант проводится 25 апреля и представляет собой добровольное тестирование, включающее вопросы по истории войны. Участие в акции позволяет гражданам проверить свои знания, узнать новые факты и почтить память героев. Мероприятие проходит как на территории России, так и в более чем 60 зарубежных странах.

Выставки в Музее Победы

К 80-летию Победы в Центральном музее Победы в Москве будут организованы тематические экспозиции. Одной из ключевых станет выставка «80 лет под знаком Победы», которая представит исторический обзор влияния Великой Победы на развитие России в послевоенные десятилетия, осветит ключевые события и достижения страны.

Также будет развернута масштабная выставка «Великая Отечественная война: документы и артефакты», подготовленная Росархивом. Экспозиция позволит посетителям ознакомиться с уникальными архивными документами, фотографиями и предметами военного времени, способствуя более глубокому пониманию истории войны.

Кроме того, в музее будет представлен проект «Путь к Победе», посвященный подвигам рядовых солдат Красной армии.

Репетиции парада Победы – зрелищное событие, которое можно увидеть как в центре Москвы, так и онлайн. 9 мая 2025 года страна отметит величайший праздник – и каждый сможет стать частью этого торжества.