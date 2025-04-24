Каждый крупный результат – это сумма удачных и неудачных штурмов отдельных домов, окопов, блиндажей. А каждый такой отдельный штурм – это преодоление страха, который не может вообразить обыватель, рисующий с дивана стрелки на карте.2 комментария
Где и как смотреть репетиции парада Победы в Москве
В 2025 году Россия отметит 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Главным событием праздника станет парад на Красной площади, в котором примут участие военнослужащие, боевая техника и авиация. Чтобы шествие прошло безупречно, в столице заранее проводят репетиции. О том, как это будет, какие перекроют улицы и где можно увидеть подготовку к параду – в материале газеты ВЗГЛЯД.
В какие дни пройдут репетиции
Основные прогоны запланированы на:
– 29 апреля
– 3 мая
– 7 мая (генеральная репетиция)
23 апреля прошла ночная репетиция парада.
А 9 мая в 10.00 мск на Красной площади в Москве состоится главный парад.
Где проходит подготовка к параду Победы
Большая часть тренировок проводится на подмосковном полигоне Алабино, где отрабатывают движение техники. В самой Москве войска собираются в Нижних Мневниках (напротив дома 45) – отсюда колонны отправляются в центр.
Маршрут движения техники
Традиционный путь остается неизменным многие годы:
1. Старт: Нижние Мневники – Звенигородское шоссе – Баррикадная улица.
2. Центр: Триумфальная площадь – Тверская улица – Манежная площадь – Красная площадь.
3. Обратно: Васильевский спуск – Кремлевская набережная – Моховая улица – Новый Арбат – Баррикадная – Нижние Мневники.
Где можно увидеть воздушную репетицию парада Победы
Самолеты и вертолеты можно будет увидеть над центром Москвы. Лучшие точки для наблюдения:
– Софийская и Кремлевская набережные;
– Ленинградский проспект (у Белорусского вокзала).
Какие улицы перекроют?
В дни репетиций ограничат движение на ключевых магистралях.
29 апреля, 3 мая, 7 мая (с 16:30 до 19:00)
Новинский бульвар, 1-я Тверская-Ямская, Оружейный переулок, Волгоградский проспект.
7 мая (генеральная репетиция)
С 5:30 – Кадашевская набережная, Солянка, Петровка, Моховая, Тверской бульвар.
С 10:00 – Большая Полянка, Новый Арбат, Садовое кольцо, 2-я Брестская.
Также закрыты парковки:
– Триумфальная площадь (с 20 апреля по 9 мая);
– Болотная улица (с 21 апреля по 9 мая).
Какие изменения затронут пешеходов
Пешеходам также стоит учитывать временные неудобства. С 23 апреля с 21.00 мск перестали работать подземные переходы через Тверскую улицу у станций метро «Тверская», «Пушкинская» и здания Центрального телеграфа. При этом переходы у станций «Охотный Ряд» и «Маяковская» останутся открытыми.
В день самого парада Победы, 9 мая, возможны ограничения на выход со станций метро «Пушкинская», «Тверская», «Чеховская», «Маяковская» и «Лубянка». Выход со станций «Площадь Революции», «Охотный Ряд» и «Театральная» будет осуществляться по пригласительным билетам и аккредитации.
Кроме того, в зонах проведения мероприятий будут действовать ограничения для сервисов городского проката электросамокатов и велосипедов, а также для каршеринга и такси.
Где посмотреть репетиции парада Победы
Вживую
– По маршруту движения колонн (Тверская, Садовое кольцо, набережные).
– На смотровых площадках (Софийская набережная, Ленинградский проспект).
Онлайн
– Трансляции будут идти на Первом канале, телеканале «Россия 1», платформе «Смотрим».
– Прямые эфиры в VK и Rutube.
Какие еще мероприятия пройдут к 80-летию Победы?
К 80-летию Победы в Великой Отечественной войне запланирован ряд масштабных мероприятий, направленных на сохранение исторической памяти.
«Бессмертный полк»
Акция представляет собой массовое шествие граждан с портретами своих родственников – ветеранов Великой Отечественной, а также участников трудового фронта и других лиц, внесших вклад в Победу. Участники акции проходят по центральным улицам городов, отдавая дань памяти и уважения героям войны. Во многих городах в 2025 году акция пройдет в онлайн-формате.
«Георгиевская ленточка»
Ежегодная всероссийская акция, стартовавшая 23 апреля и продолжающаяся до 9 мая. В рамках мероприятия волонтеры распространяют среди населения георгиевские ленточки, символизирующие подвиг советских солдат, храбрость и мужество защитников Отечества в годы Великой Отечественной войны. Ношение ленточки является знаком памяти и уважения к ветеранам и их вкладу в Победу.
«Диктант Победы»
Международная историческая акция, направленная на повышение уровня знаний о Великой Отечественной войне. Диктант проводится 25 апреля и представляет собой добровольное тестирование, включающее вопросы по истории войны. Участие в акции позволяет гражданам проверить свои знания, узнать новые факты и почтить память героев. Мероприятие проходит как на территории России, так и в более чем 60 зарубежных странах.
Выставки в Музее Победы
К 80-летию Победы в Центральном музее Победы в Москве будут организованы тематические экспозиции. Одной из ключевых станет выставка «80 лет под знаком Победы», которая представит исторический обзор влияния Великой Победы на развитие России в послевоенные десятилетия, осветит ключевые события и достижения страны.
Также будет развернута масштабная выставка «Великая Отечественная война: документы и артефакты», подготовленная Росархивом. Экспозиция позволит посетителям ознакомиться с уникальными архивными документами, фотографиями и предметами военного времени, способствуя более глубокому пониманию истории войны.
Кроме того, в музее будет представлен проект «Путь к Победе», посвященный подвигам рядовых солдат Красной армии.
Репетиции парада Победы – зрелищное событие, которое можно увидеть как в центре Москвы, так и онлайн. 9 мая 2025 года страна отметит величайший праздник – и каждый сможет стать частью этого торжества.