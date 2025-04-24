  • Новость часаКомитет ООН заявил о дискриминации русскоязычных на Украине
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Западные СМИ: США испытывают соблазн бросить Украину на произвол судьбы
    Британия и Франция пересмотрели планы по отправке военных на Украину
    Президент Польши признал необходимость уступок со стороны Украины
    В Институте русского языка спрогнозировали перенос ударения в слове «звонит»
    Российские войска освободили Богдановку к северу от Часова Яра в ДНР
    Суд приговорил генерала Попова к реальному сроку
    Газпром решил создать рекордный резерв газа в ПХГ к зиме
    Пакистан пригрозил Индии войной за перекрытие вод Инда
    Подразделения сил спецопераций Белоруссии прибыли в Москву
    Мнения
    Анна Долгарева Анна Долгарева Войну вывозит человек в бронежилете

    Каждый крупный результат – это сумма удачных и неудачных штурмов отдельных домов, окопов, блиндажей. А каждый такой отдельный штурм – это преодоление страха, который не может вообразить обыватель, рисующий с дивана стрелки на карте.

    2 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв «Прозрение» США связано с их интересами

    Было бы наивно полагать, что раньше США занимали настолько жесткую позицию в отношении российских интересов просто потому, что плохо нас понимали.

    0 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Паша Техник, Кишлак и Бледный – как примеры для подражания

    Может оказаться, что позиция самых противоречивых и неоднозначных культурных героев дает больше для идеологической борьбы и политической мобилизации целых поколений, чем все правильные лозунги.

    25 комментариев
    24 апреля 2025, 17:20 • Справки

    Где и как смотреть репетиции парада Победы в Москве

    Где и как смотреть репетиции парада Победы в Москве
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    В 2025 году Россия отметит 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Главным событием праздника станет парад на Красной площади, в котором примут участие военнослужащие, боевая техника и авиация. Чтобы шествие прошло безупречно, в столице заранее проводят репетиции. О том, как это будет, какие перекроют улицы и где можно увидеть подготовку к параду – в материале газеты ВЗГЛЯД.

    В какие дни пройдут репетиции

    Основные прогоны запланированы на:

    – 29 апреля

    – 3 мая

    – 7 мая (генеральная репетиция)

    23 апреля прошла ночная репетиция парада.

    А 9 мая в 10.00 мск на Красной площади в Москве состоится главный парад.

    Где проходит подготовка к параду Победы

    Большая часть тренировок проводится на подмосковном полигоне Алабино, где отрабатывают движение техники. В самой Москве войска собираются в Нижних Мневниках (напротив дома 45) – отсюда колонны отправляются в центр.

    Маршрут движения техники

    Традиционный путь остается неизменным многие годы:

    1. Старт: Нижние Мневники – Звенигородское шоссе – Баррикадная улица.

    2. Центр: Триумфальная площадь – Тверская улица – Манежная площадь – Красная площадь.

    3. Обратно: Васильевский спуск – Кремлевская набережная – Моховая улица – Новый Арбат – Баррикадная – Нижние Мневники.

    Где можно увидеть воздушную репетицию парада Победы

    Самолеты и вертолеты можно будет увидеть над центром Москвы. Лучшие точки для наблюдения:

    – Софийская и Кремлевская набережные;

    – Ленинградский проспект (у Белорусского вокзала).

    Какие улицы перекроют?

    В дни репетиций ограничат движение на ключевых магистралях.

    29 апреля, 3 мая, 7 мая (с 16:30 до 19:00)

    Новинский бульвар, 1-я Тверская-Ямская, Оружейный переулок, Волгоградский проспект.

    7 мая (генеральная репетиция)

    С 5:30 – Кадашевская набережная, Солянка, Петровка, Моховая, Тверской бульвар.

    С 10:00 – Большая Полянка, Новый Арбат, Садовое кольцо, 2-я Брестская.

    Также закрыты парковки:

    – Триумфальная площадь (с 20 апреля по 9 мая);

    – Болотная улица (с 21 апреля по 9 мая).

    Какие изменения затронут пешеходов

    Пешеходам также стоит учитывать временные неудобства. С 23 апреля с 21.00 мск перестали работать подземные переходы через Тверскую улицу у станций метро «Тверская», «Пушкинская» и здания Центрального телеграфа. При этом переходы у станций «Охотный Ряд» и «Маяковская» останутся открытыми.

    В день самого парада Победы, 9 мая, возможны ограничения на выход со станций метро «Пушкинская», «Тверская», «Чеховская», «Маяковская» и «Лубянка». Выход со станций «Площадь Революции», «Охотный Ряд» и «Театральная» будет осуществляться по пригласительным билетам и аккредитации.

    Кроме того, в зонах проведения мероприятий будут действовать ограничения для сервисов городского проката электросамокатов и велосипедов, а также для каршеринга и такси.

    Где посмотреть репетиции парада Победы

    Вживую

    – По маршруту движения колонн (Тверская, Садовое кольцо, набережные).

    – На смотровых площадках (Софийская набережная, Ленинградский проспект).

    Онлайн

    – Трансляции будут идти на Первом канале, телеканале «Россия 1», платформе «Смотрим».

    – Прямые эфиры в VK и Rutube.

    Какие еще мероприятия пройдут к 80-летию Победы?

    К 80-летию Победы в Великой Отечественной войне запланирован ряд масштабных мероприятий, направленных на сохранение исторической памяти.

    «Бессмертный полк»

    Акция представляет собой массовое шествие граждан с портретами своих родственников – ветеранов Великой Отечественной, а также участников трудового фронта и других лиц, внесших вклад в Победу. Участники акции проходят по центральным улицам городов, отдавая дань памяти и уважения героям войны. Во многих городах в 2025 году акция пройдет в онлайн-формате.

    «Георгиевская ленточка»

    Ежегодная всероссийская акция, стартовавшая 23 апреля и продолжающаяся до 9 мая. В рамках мероприятия волонтеры распространяют среди населения георгиевские ленточки, символизирующие подвиг советских солдат, храбрость и мужество защитников Отечества в годы Великой Отечественной войны. Ношение ленточки является знаком памяти и уважения к ветеранам и их вкладу в Победу.

    «Диктант Победы»

    Международная историческая акция, направленная на повышение уровня знаний о Великой Отечественной войне. Диктант проводится 25 апреля и представляет собой добровольное тестирование, включающее вопросы по истории войны. Участие в акции позволяет гражданам проверить свои знания, узнать новые факты и почтить память героев. Мероприятие проходит как на территории России, так и в более чем 60 зарубежных странах.

    Выставки в Музее Победы

    К 80-летию Победы в Центральном музее Победы в Москве будут организованы тематические экспозиции. Одной из ключевых станет выставка «80 лет под знаком Победы», которая представит исторический обзор влияния Великой Победы на развитие России в послевоенные десятилетия, осветит ключевые события и достижения страны.

    Также будет развернута масштабная выставка «Великая Отечественная война: документы и артефакты», подготовленная Росархивом. Экспозиция позволит посетителям ознакомиться с уникальными архивными документами, фотографиями и предметами военного времени, способствуя более глубокому пониманию истории войны.

    Кроме того, в музее будет представлен проект «Путь к Победе», посвященный подвигам рядовых солдат Красной армии.

    Репетиции парада Победы – зрелищное событие, которое можно увидеть как в центре Москвы, так и онлайн. 9 мая 2025 года страна отметит величайший праздник – и каждый сможет стать частью этого торжества.

    Главное
    Трамп заявил о недовольстве ударом России по Украине
    Минобороны сообщило о массированном ударе по ВПК Украины
    Президент Эстонии отказался одобрить закон о запрете Православной церкви
    FT: Украина может объявить дефолт в конце мая
    Власти Украины решили ввести европейский стандарт напряжения в 230 вольт
    Вован и Лексус объяснили неоднозначную позицию Запада по конфликту на Украине
    Двенадцать штатов Америки подали иск против тарифной политики Трампа

    Россия стала уникальной авиационной державой

    Впервые совершил полет полностью отечественный самолет SJ-100 с российскими двигателями ПД-8. Это не только беспрецедентные сроки импортозамещения самолета. Это еще и уникальное событие мирового масштаба. Ни одна страна в мире не создавала сама без кооперации полностью отечественный самолет с собственными двигателями. России это удалось на зависть и Boeing, и Airbus, и Китаю. Подробности

    Перейти в раздел

    Западные СМИ: США испытывают соблазн бросить Украину на произвол судьбы

    «Трамп – нечестный посредник: он действует как фактический союзник России», «Трамп только что разорвал Зеленского на тысячу кусочков», «План Трампа – это не что иное, как инструмент капитуляции, и украинцы вряд ли его примут» . С такими оценками выступили западные СМИ после жесткой критики президента США и его администрации в адрес Зеленского, сорвавшего переговоры в Лондоне. Подробности

    Перейти в раздел

    Главная ударная сила российских войск выйдет на новый уровень

    За прошедший год ВПК России поставил на фронт полтора миллиона беспилотников, в том числе четыре тысячи FPV-дронов ежедневно. Но, по словам Владимира Путина, этого недостаточно. Чем обусловлен растущий спрос на FPV-дроны, почему они стали одним из факторов успеха российских военных в зоне и как Россия могла бы масштабировать производство таких беспилотников? Подробности

    Перейти в раздел

    Зеленский вынуждает Россию и США решать судьбу Украины самостоятельно

    Попытки президента США реализовать свой план урегулирования украинского конфликта вновь потерпели крах. И вновь на пути Трампа встал лидер киевского режима. Почему Владимир Зеленский категорически отвергает то, что кажется Дональду Трампу крайне выгодной сделкой – и какими в итоге будут последствия и для него, и для Украины, и для России? Подробности

    Перейти в раздел

    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • В немецкой политике сменился лидер

      Впервые в истории лидером общественного мнения в ФРГ стала партия «Альтернатива для Германии», выступающая против конфликта с Россией и поддержки Украины. А виноват в этом человек, который только готовится стать канцлером.

    • Мира не будет, Зеленский все испортил

      «Прорыва», на который надеялись американцы, не будет: встреча в Лондоне по вопросу урегулирования конфликта вокруг Украины провалилась еще до своего начала. Виноват в этом Владимир Зеленский. И он дорого за это заплатит.

    • Эротические отношения немцев с оружием

      Министр обороны Германии Борис Писториус выразил недоумение «эротическими отношениями» немцев с оружием, когда речь заходит о его отправке на Украину. Что имеется в виду?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Мечты о НАТО ускользают из рук Зеленского

      Только члены НАТО могут налагать вето на вступление Украины в альянс, заявляет глава киевского режима. Тем самым он дает понять, что по-прежнему надеется добиться вступления Украины в НАТО. Однако руководители и США, и ряда других ведущих стран альянса уже открыто заявляют, что Украину в НАТО не возьмут.

    • Зеленского ловят на аркан

      Сделка между Украиной и США по редкоземельным металлам, которую в свое время лоббировал сам Зеленский, в итоге становится ловушкой для киевского режима.

    • Трамп сотрясает мировую экономику тарифами и пошлинами

      Администрация Белого дома начала глобальную торговую войну, объявив о повышении тарифов и пошлин для крупнейших торговых партнеров, включая ЕС, Китай и Японию.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............