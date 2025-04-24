Каждый крупный результат – это сумма удачных и неудачных штурмов отдельных домов, окопов, блиндажей. А каждый такой отдельный штурм – это преодоление страха, который не может вообразить обыватель, рисующий с дивана стрелки на карте.2 комментария
«Конкорд» начал распродавать активы после потери контрактов с армией
Стало известно о продаже «Конкордом» активов после потери контракта с Минобороны
После ухода с рынка армейского питания структуры группы «Конкорд», основанной основанная бизнесменом Евгением Пригожиным, распродали все основные активы.
Группа компаний «Конкорд», основанная погибшим основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным, начала распродажу активов, сообщает «Коммерсант». В 2024 году структура группы ООО «Комбинат питания» закрыла подразделения в Ленинградской области, Новой Москве и на севере столицы, указано в пояснительной записке к бухгалтерской отчетности, опубликованной в апреле 2025 года.
Согласно отчетности, ООО «Комбинат питания» лишилось всех основных средств, выручка от продажи недвижимости и оборудования достигла 1,7 млрд руб., а чистая прибыль выросла почти в шесть раз, до 2 млрд руб. Крупнейший комбинат в Янино приобрела RBE Group Андрея Шокина, а фабрика в Кленово перешла другой компании «Комбинат питания», которой владеет Намик Биньягуев. СМИ связывали его с группой «Киевская площадь», но подтверждения интереса со стороны этой компании нет.
В апреле 2025 года ООО «Комбинат питания» приняла решение о ликвидации. Эксперты считают, что ликвидация напрямую связана с потерей ключевого контракта Минобороны, после чего структура осталась без крупного заказчика. По словам гендиректора RestCon Елены Перепелицы, «все фабрики-кухни создавались под обслуживание армии, а теперь найти клиента такого масштаба невозможно».
Оставшиеся структуры ГК «Конкорд» продолжают работу: компании «Конкорд менеджмент и консалтинг» и «Конкорд кейтеринг» в конце 2023 года перешли сыну Евгения Пригожина Павлу и по-прежнему функционируют.
Как писала газета ВЗГЛЯД, компания «Конкорд», являющаяся собственником ЧВК «Вагнер», получила за год от государства около 80 млрд рублей за поставки продуктов питания, также ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина получила по госконтрактам почти 860 млрд рублей, а холдинг «Конкорд» оказал услуг на 845 млрд рублей.
Основатель ЧВК Евгений Пригожин погиб при падении самолета в Тверской области в 2023 году.