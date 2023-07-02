Медведев назвал Украину землей Санникова Названа сумма, полученная ЧВК «Вагнер» по госконтрактам Телеведущий Киселев заявил, что ЧВК «Вагнер» по госконтрактам получил 858 млрд рублей 2 июля 2023, 13:11 Текст: Валентина Григоренко

Группа ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина получила по государственным контрактам почти 860 млрд рублей, а его же холдинг «Конкорд» оказал услуг на 845 млрд, сообщил телеведущий Дмитрий Киселев. Киселев в эфире программы «Вести недели» на телеканале «Россия 1» указал, что компания «Вагнер» в рамках заключенных с государством контрактов получила чуть более 858 млрд рублей, а по другим контрактам холдинг Пригожина «Конкорд» оказал услуг на сумму в 845 млрд рублей. Но, подчеркнул он, это не значит, что столько и заработали, однако говорит о масштабах бизнеса и масштабах амбиций, передает РИА «Новости». Ранее политолог, профессор ВШЭ Марат Баширов заявил, что Россия только за год заплатила группе «Вагнер» на денежное содержание бойцов и стимулирующие выплаты больше 86 млрд рублей. Зеленскому объяснили, что означает возврат Украины к границам 1991 года Рогов: Возврат Украины к границам 1991 года означал бы пребывание в одном государстве с Россией

Фото: James McGill/Keystone/Global Look Press

Текст: Ольга Никитина

Возвращение Украины к границам 1991 года является отличной инициативой Владимира Зеленского, поскольку это бы означало восстановление единого государства с Россией, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Рогов напомнил, что в 1991 году Россия и Украина входили в одно государство, столицей которого была Москва. Глава движения «Мы вместе с Россией» отметил, что в данном вопросе он согласен с Зеленским, «давно нам пора выходить на эти границы». Одиннадцать двенадцатых того года, добавил Рогов, Россия и Украина находились в одном государстве. В таких границах Москва и Киев могли выйти на мирное урегулирование, передает ТАСС его слова. При этом Рогов уверен, что Зеленский в действительности не заинтересован в мирном урегулировании. При любом мире, добавил он, нынешнего президента Украины «сразу сносят», поскольку люди начнут задавать вопросы о том, почему они так плохо живут и почему чиновники так много воруют, а возможности объяснять все вооруженным конфликтом уже не получится. Зеленский будет делать все, чтобы боевые действия продолжались, заключил Рогов. Ранее Зеленский заявил, что власти Киева будут готовы к дипломатическому урегулированию конфликта на Украине в случае выхода своих вооруженных сил на «соответствующие международному праву» границы страны, то есть включающие Крым, Донбасс, Запорожскую и Херсонскую область. Старший тренер сборной России уволен из-за участия спортсмена в чемпионате США Старшего тренера сборной России по шпаге уволили из-за участия в чемпионате США спортсмена Биды

Фото: rusfencing.ru

Текст: Кристина Цыцура

Федерация фехтования России приняла решение уволить Александра Глазунова с должности старшего тренера сборной России по шпаге после участия действующего офицера Росгвардии Сергея Биды и военнослужащей Виолетты Храпиной в чемпионате США без согласия России, рассказали в ФФР. Сообщается, что необходимые документы уже направлены в Центр спортивной подготовки, передает ТАСС. Ранее сообщалось, что участникам из России, чтобы попасть в список спортсменов, допущенных до летних соревнований в США, необходимо осудить действия России на Украине. Чемпионат США по фехтованию проходит в городе Финикс с 30 июня по 9 июля. Новости СМИ2 Медведев по-французски съязвил в адрес Макрона Зампред Совбеза России Медведев предложил французскому лидеру Макрону после слов об Украине перейти на сторону Франции

Фото: @MedvedevRussiaE

Текст: Антон Никитин

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев предложил французскому лидеру Эммануэлю Макрону, заявившему, что он за Украину, перейти на сторону Франции. Медведев по-французски написал в соцсети Twitter (запрещена в РФ), что Макрон неоднократно говорил о том, что он на стороне Украины. Заместитель председателя Совбеза России продолжил, что Макрону, возможно, «пора прекратить этот словесный понос и встать на сторону Франции», передает РИА «Новости». Медведев отметил, что средства, которые были потрачены Парижем «впустую на оружие для банды наркомана Владимира Зеленского», могли бы пригодиться простым французам. Накануне официальный представитель МИД Мария Захарова посоветовала властям Франции на фоне идущих в этой стране беспорядков «вылечиться самим», прежде чем пытаться «лечить» Россию. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД СМИ: Cупругу главы Хакасии наказали за неповиновение полиции Life: Супругу главы Хакасии Коновалову привлекли к ответственности за неповиновение полиции 1 июля 2023, 14:11 Текст: Антон Никитин

Супругу главы Хакасии Светлану Коновалову привлекли к административной ответственности за неповиновение законному требованию полиции, сообщает Life. Как сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал «Силовики», сотрудник ГИБДД остановил автомобиль, за рулем которого была Коновалова, чтобы проверить документы. В процессе проверки документов выяснилось, что у женщины не оказалось полиса ОСАГО. Как сообщается в материале, Коновалова отказалась сотрудничать с полицией и начала себя вести агрессивно: нагрубила сотрудникам правоохранительных органов, используя ненормативную лексику. Кроме того, в статье сообщается, что женщина предприняла попытку связаться со знакомыми супруга, которые могли бы помочь супруге главы Хакасии. В результате Коновалова была привлечена к административной ответственности по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ «Неповиновение законному требованию сотрудника полиции», ей грозит штраф в размере до 4 тыс. рублей или административный арест до 15 суток, сообщается в статье. Напомним, глава Хакасии Валентин Коновалов оказался последним в рейтинге губернаторов за май-июнь 2023 года. Новости СМИ2 ВСУ оснастили немецкие «Леопарды» советской динамической защитой В Сети появились кадры немецкого танка Leopard 2A4 с советской динамической защитой «Контакт-1»

Фото: кадр из видео

Текст: Антон Никитин

В Сети появились кадры немецкого танка Leopard 2A4 с советской динамической защитой «Контакт-1». «Немецкий ОБТ Леопард 2А4 с динамической защитой «Контакт-1», – говорится в сообщении Telegram-канала «Повернутые на Z войне». В другом сообщении этого же Telegram-канала немецкий танк Leopard 2A4 с советской динамической защитой «Контакт-1» назван «сумрачным творением». «Они все же сделали это: немецкий Leopard 2A4 с динамической защитой. Отдельно радуют комментарии украинских танковых экспертов, рассказывающих, что перед установкой были проведены какие-то работы и даже испытания», – сообщает Telegram-канал «Оборонка». Напомним, в апреле боец российских штурмовых формирований рассказал, что немецкий танк Leopard, как оказалось, не способен выдержать боевых попаданий. Он отметил, что у этих танков очень слабая как боковая, так и динамическая защита. Модернизация немецких танков началась еще несколько месяцев назад, после того, как стало понятно, что в бою немецкие танки «прекрасно горят», о чем 13 июня на встрече с военкорами заявил президент России Владимир Путин. Днем позже президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, как танк Leopard от попадания российского снаряда разлетелся на куски. Минобороны демонстрировало уничтожение и более современной версии Leopard-2A6. Отметим, динамическая защита «Контакт» (Контакт-1) – старая советская разработка 80-х годов. Комплекс разработан для повышения защищенности бронетехники от кумулятивных боеприпасов и противотанковых ракет. Принята на вооружение в 1985 году и устанавливалась на танки Т-64БВ, Т-72Б, Т-55АМВ, Т-62МВ, и другие. При массе бронирования до двух тонн обеспечивает защищенность от кумулятивных средств на 50-80%. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Киев готовит немецкие «Леопарды» для удара на юге. Прокурор Чувашии погиб во время массового заплыва на Волге Генпрокуратура России: Прокурор Чувашии Фомин умер в субботу на 58-м году жизни

Фото: epp.genproc.gov.ru

Текст: Антон Никитин

Прокурор Республики Чувашия Андрей Фомин умер в субботу на 58-м году жизни, сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ. В Минздраве региона сообщили, что Фомин погиб 1 июля во время массового заплыва на Волге. Как сообщила Генпрокуратура России, 1 июля ушел из жизни государственный советник юстиции третьего класса, почетный работник прокуратуры России Андрей Валерьевич Фомин. Генеральный прокурор Российской Федерации Игорь Краснов и коллектив органов прокуратуры России выразили глубокие соболезнования родным и близким, передает ТАСС. В Минздраве региона, отвечая на вопрос о том, погиб ли Фомин во время заплыва на Волге, подтвердили, что факт гибели [Фомина во время заплыва] установлен. В субботу ряд Telegram-каналов сообщал, что Фомин погиб во время заплыва на Волге на 2,2 км в Чебоксарах. Фомин родился 4 августа 1965 года. С 1992-го работал в органах прокуратуры, пройдя путь от стажера прокуратуры Дзержинского района Ярославской области до прокурора Чувашии. С 2014 по 2020 год он занимал пост первого заместителя прокурора Крыма. С 30 июня 2020 года являлся прокурором Чувашии. Новости СМИ2 Рогов: ВСУ пошли на штурм в районе села Работино в Запорожье Председатель движения «Мы вместе с Россией» Рогов: ВСУ пошли на штурм на ореховском направлении в районе села Работино 1 июля 2023, 15:35 Текст: Антон Никитин

На ореховском направлении запорожского фронта Вооруженные силы Украины (ВСУ) под прикрытием артиллерии пошли на штурм в районе села Работино, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Рогов сообщил в своем Telegram-канале, что на ореховском направлении запорожского фронта активно работает вражеская артиллерия, под прикрытием которой противник в районе Работино пошел на штурмовые действия. Он уточнил, что помимо артиллерии, работают минометы и идет стрелковый бой высокой интенсивности. Председатель движения «Мы вместе с Россией» заверил, что русские воины держат активную оборону. Напомним, в четверг ВСУ также попытались атаковать на ореховском направлении в районе села Работино Запорожской области. Зеленский заявил о планах выхода ВСУ на границы 1991 года Зеленский: Киев готов к урегулированию конфликта на Украине в случае выхода ВСУ на международные границы 1991 года 1 июля 2023, 21:31 Текст: Антон Никитин

Власти Киева будут готовы к дипломатическому урегулированию конфликта на Украине в случае выхода своих вооруженных сил на «соответствующие международному праву» границы страны, то есть включающие Крым, Донбасс, Запорожскую и Херсонскую область, заявил украинский президент Владимир Зеленский. Зеленский в ходе выступления на совместной пресс-конференции с прибывшим в Киев премьер-министром Испании Педро Санчесом, ответил на вопрос о том, готова ли будет Украина к дипломатическому урегулированию, если ее войска выйдут на позиции, которые они занимали до начала специальной военной операции России 24 февраля 2022 года, передает ТАСС. Зеленский подчеркнул, что Украина будет готова к тому или иному формату дипломатии в случае выхода ВСУ на «реальные» границы «согласно международному праву». Он также отметил, что границы, которые существовали 24 февраля 2022 года, не являются границами Украины. По его словам, там была контактная линия между ВСУ и «оккупантами». Накануне президент России Владимир Путин обратил внимание премьер-министра Индии Нарендры Моди на категорический отказ Киева от урегулирования конфликта мирным путем. Днем ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил об отсутствии предпосылок для политико-дипломатического урегулирования конфликта на Украине. Новости СМИ2 Американские СМИ: Россия узнала главную проблему ВСУ в контрнаступлении Newsweek: Россия узнала, что у Запада почти закончились ПЗРК Stringer для Украины

Фото: REUTERS/Anna Kudriavtseva

Текст: Валентина Григоренко

Россия осведомлена о том, что у западных стран почти не осталось переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК) Stinger для ВСУ, а это серьезно бьет по ее боеспособности, сообщили американские СМИ. Как указал военный эксперт Аллан Орр, Россия знает о проблеме Украины и активно пользуется этим на поле боя. По его мнению, отсутствие большого количества ПЗРК затрудняет наступательные действия, ведь без контроля воздушного пространства украинская армия не пройдет российские линии обороны, поскольку по ним постоянно работает авиация, передает Lenta.Ru со ссылкой на Newsweek. Орр добавил, что сейчас США приходится привлекать инженеров старше 70 лет, чтобы реанимировать производство Stinger. Если раньше украинская армия благодаря Stinger могла удерживать какие-то высоты, то с их отсутствием наблюдается отступление ВСУ по всем фронтам, резюмировал он. Накануне первый заместитель врио губернатора региона Сергей Толмачев заявил, что контрнаступление ВСУ в Запорожской области складывается достаточно неудачно. Ранее в США заявили, что контрнаступление ВСУ будет «очень сложным, очень долгим и очень-очень кровавым». Российские военные под Белогоровкой в ЛНР предложили ВСУ сдаться 2 июля 2023, 10:22 Текст: Дмитрий Зубарев

Бойцы 2-го Армейского корпуса Южной группировки войск призвали украинских силовиков сложить оружие под Белогоровкой в Луганской народной республике, передает источник с места событий. К украинским военнослужащим обратился боец с позывным «Бага», который заявил, что российские военные не хотят, чтобы ВСУ исполняли приказы своего фашистского правительства и брали в руки оружие, поэтому предлагают украинцам прекратить сопротивление и вернуться к своим семьям, передает РИА «Новости». Ранее российские военные ударили по командно-наблюдательному пункту ВСУ, ликвидировав офицерский состав, руководивший наступлением в районе населенного пункта Белогоровка в ЛНР. Новости СМИ2 Президент Грузии призвала не верить России Президент Грузии Зурабишвили призвала никогда не верить обещаниям России

Фото: Mindaugas Kulbis/AP/ТАСС

Текст: Дмитрий Александров, Тбилиси

Президент Грузии Саломе Зурабишвили выступила с утверждением, что обещаниям России якобы никогда не следует верить, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси. Зурабишвили заявила, что России не следует идти на уступки, так как она якобы обманет. Президент Грузии выступила с утверждением, что Россия якобы нарушила заключенный с Грузией в 1783 году Георгиевский трактат. Она призвала учиться на этом примере. Георгиевский трактат был заключен для покровительства Россией Грузии от восточных захватчиков. Современная грузинскся историография утверждает, что спустя несколько лет Россия якобы нарушила этот трактат и включила Грузию в состав империи. Зурабишвили также выступила с утверждением, что в начале 1990-х годов Россия якобы нарушала обещания по Абхазии и Южной Осетии. Президент Грузии назвала Россию «имперской силой», которой нельзя показывать, что ты ее боишься и поэтому уступаешь, так как в противном случае она якобы будет давить, причем необязательно военной силой, а разными формами. Президент Грузии также подвергла критике возобновление в мае прямого авиасообщения с Россией и призвала пристально следить за россиянами в ее стране. Ранее председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили объяснил отказ Тбилиси вводить санкции против Москвы боязнью эскалации конфликта и возобновления военного противостояния с Россией. ВС России нанесли удар по пунктам управления ВСУ под Донецком Минобороны: ВС России нанесли удар высокоточным оружием по пунктам управления оперативно-тактической группы «Донецк»

Фото: t.me/mod_russia

Текст: Антон Никитин

Вооруженные силы России нанесли групповой удар высокоточным оружием морского и наземного базирования по пунктам управления оперативно-тактической группы «Донецк», заявил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Конашенков сообщил, что вооруженными силами России нанесен групповой удар высокоточным оружием морского и наземного базирования по пунктам управления оперативно-тактической группы «Донецк». Он подчеркнул, что все назначенные объекты поражены, цель удара достигнута, передает ТАСС. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как украинских генералов погубила беспечность. Новости СМИ2 Украинские власти вывозят имущество предприятий Харьковской области Глава российской администрации Харьковской области Ганчев: Власти Украины вывозят из региона имущество предприятий 1 июля 2023, 16:55 Текст: Антон Никитин

Украинские власти вывозят имущество предприятий Харьковской области, жителей региона выселяют из домов и принуждают к эвакуации, сообщил глава российской администрации области Виталий Ганчев. Глава российской администрации области Харьковской области сообщил, что в Харькове и области, по сообщению местных жителей, сейчас проводятся определенные действия. Он уточнил, что, по поступающим данным, людей выселяют из домов, принуждают покинуть область, тем временем так называемые защитники вывозят предприятия и все, что находят в опустевших домах, передает ТАСС. Напомним, в конце мая глава Белгородской области Вячеслав Гладков предложил решить проблему украинских обстрелов региона путем присоединения Харькова. Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему освобождение Харьковской области потребует решения невоенных задач. Медведчук: Запад создал из Украины монстра, пожирающего своих граждан Виктор Медведчук: Украина нуждается в избавлении от нацистского режима

Фото: Ирина Яковлева/ТАСС

Текст: Евгений Романов

Террор в отношении политической оппозиции и своего населения Зеленский вывел на уровень госполитики и устроил на Украине тотальное преследование инакомыслия. Теперь на Украине существует международная организованная преступная группировка, решающая судьбы людей без суда и следствия, написал в своей колонке украинский оппозиционный политик Виктор Медведчук. Украинский оппозиционный политик, бывший депутат Верховной рады Виктор Медведчук раскритиковал доклад ООН о ситуации в гуманитарной сфере во время проведения СВО на Украине. По его мнению, авторы документа страдают «традиционной слепотой» и «наивностью» «в случаях, где Россия принимает непосредственное участие в событиях». «Так было в войне Грузии против Южной Осетии и Абхазии в 2008 году, так было в 2014 году с Крымом: «мировое сообщество», представленное международными организациями, в конечном итоге ориентированными на Вашингтон, традиционно не замечает причину событий, и обращает внимание только на последствия, на ответную реакцию России, выставляя их в качестве первого шага», – пишет Медведчук в своей колонке. Тем не менее доклад произвел эффект разорвавшейся бомбы. «Оказывается, нынешняя украинская власть вовсе не белая и пушистая, соответствующая «европейским нормам демократии», в чем все эти годы убеждали и продолжают убеждать с высоких трибун ЕС, НАТО и парламентов различных стран. А, как следует из информации, предоставленной УВКПЧ ООН, это – жесточайший режим, при котором абсолютно игнорируются права человека, законы не действуют даже в отношении своих граждан, хотя речь идет о задержаниях в контексте конфликта с Россией», – отмечает Медведчук. Он обратил внимание на то, что в документе говорится лишь о 75 случаях «насильственного исчезновения, в основном совершенного правоохранительными органами или Вооруженными силами Украины». «Эта цифра – скорее, статистическая погрешность, чем реальное число «насильственно исчезнувших» на Украине людей с марта 2014 года. После 24 февраля 2022 года их число резко возросло», – пишет политик. Поводом для задержания и последующего ареста, по его словам, может быть даже наличие российского номера в телефонной книге. «Облавы на улицах с проверкой телефонов и обыски по квартирам стали привычной практикой на Украине. Но в скором времени жители подконтрольных Киеву территорий сами зачистили свои гаджеты от «российских следов», а также свели к минимуму общение с кем-либо на территории России», – указал он. По его данным, только за последний год в отношении политических оппонентов было возбуждено более 17 тыс. уголовных дел о преступлениях, которые режим связывает с Россией. «Террор в отношении политической оппозиции и своего населения нынешний «президент» вывел на уровень государственной политики. Для полной ликвидации внутренних угроз своему режиму, прикрываясь необходимостью борьбы с Россией и используя «помощь» западных спецслужб, Зеленский устроил на Украине тотальное преследование инакомыслия. Чтобы была исключена даже теоретическая возможность зарождения очагов сопротивления», – считает Медведчук. По мнению политика, правоохранительные органы на Украине были переформатированы как класс. «Теперь на Украине существует международная организованная преступная группировка, решающая судьбы людей без суда и следствия, Запад создал из Украины монстра, пожирающего своих граждан, чьи взгляды и восприятие окружающей реальности, даже тщательно скрываемые, хоть на пол извилины отличаются от официально обозначенных – нацистских, сатанинских, человеконенавистнических», – пишет политик. Медведчук предложил предложить депутатам Европарламента создать специальную «еврокомиссию для расследования нарушений европейских стандартов на Украине». «Толку от них – ноль. Пусть в очередной раз докажут свое соучастие в преступлениях нацистского режима на Украине», – считает он. По мнению Медведчука, Украина нуждается в избавлении от нацистского режима. «Это доказано нынешним докладом УВКПЧ и полным собранием преступлений, регистрация которых ведется в России начиная с 2014 года», – подытожил он. В начале июля врио главы ДНР Денис Пушилин заявил о тайных тюрьмах на территории Украины. Он напомнил, что в 2021 году ВКПЧ ООН зафиксировало на территории Украины 30 подобных объектов. Тогда это вызвало некоторую дискуссию, но ни на что не повлияло. «Просто фиксация, что тюрьмы есть. … Но это никого не интересует», – сказал Пушилин. Он считает, что в этих тайных тюрьмах происходят издевательства над гражданскими лицами и военнослужащими в нарушение Женевской конвенции от 1949 года и в нарушение прав человека. Пушилин добавил, что справедливое разбирательство со стороны международного сообщества может произойти только после поражения Украины. Новости СМИ2 Минобороны России сообщило о поражении хранилища топлива ВСУ 1 июля 2023, 13:47 Текст: Кристина Цыцура

Вооруженные силы России во время спецоперации на Украине за сутки поразили хранилища топлива группировки ВСУ «Запорожье», заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Так, было ликвидировано хранилище топлива для военной техники группировки войск «Запорожье», передает Telegram-канал Минобороны России. Также войска ВС России за сутки на краснолиманском направлении уничтожили до 90 украинских военных. Общие потери Украины составили более 75-ти солдат, три автомобиля, а также гаубица Д-30.