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Политологи: Мятеж в России всегда будет разгромлен
Эксперты объяснили, почему у мятежников не было шансов на успех
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Мятеж ЧВК «Вагнер» был обречен на провал из-за отсутствия поддержки со стороны большинства граждан и их консолидации вокруг президента. Однако противники России постарались воспользоваться ситуацией. К такому выводу пришли политологи в рамках круглого стола Экспертного института социальных исследований на тему: «Пригожинский мятеж»: почему он не мог закончиться удачей».
«Наше общество мгновенно сориентировалось и консолидировалось вокруг президента. Люди четко реагируют на подобные вещи. Участники специальной военной операции, ветераны, военные, силовые структуры тоже мгновенно среагировали, объединились вокруг флага и осудили мятеж», – отметил Алексей Мартынов, директор Института новейших государств.
«Жители новых регионов тоже показали единство восприятия и своих оценок, продемонстрировали поддержку. Разрешение этого кризиса стало возможным только благодаря личному участию и личной воле президента Путина. Он выполнил главную миссию президента в нашей стране – гаранта Конституции и безопасности», – добавил он.
В то же время Максим Григорьев, директор Фонда исследования проблем демократии, член Общественной палаты РФ, полагает, что президент в очередной раз показал свою мудрость, когда дал мятежникам возможность одуматься. Крайне важно, что руководству страны удалось сохранить жизни и мирных людей, и военнослужащих, и силовиков, и самих бойцов «Вагнера».
«Это был мятеж не тысяч, это был мятеж десятков. Большинство бойцов ЧВК вообще не знали, куда они двигались. Отказ подчиниться Верховному главнокомандующему сложить оружие – это преступление. Такую границу нужно проводить очень четко.
Когда ЧВК появилась в регионах, где не идут боевые действия – это и есть настоящий мятеж», – считает Марат Баширов, политолог, профессор ВШЭ.
«В армии должно быть единоначалие. В обратном случае подобные формирования – это сообщества людей, у которых есть оружие. Когда начался процесс подписания контрактов ЧВК с Минобороны – это было наведением порядка», – отметил он. Эксперт также напомнил, что «Россия только за год заплатила группе «Вагнер» на денежное содержание бойцов и стимулирующие выплаты больше 86 млрд рублей».
«Когда тебя создают как элемент государственного управления за территорией РФ, а потом ты начинаешь этим распоряжаться как бизнесмен, ты входишь в очень жесткое противоречие с государственной политикой. Бизнес-интересы не должны идти впереди государственных», – говорит Баширов.
При этом некоторые внешние игроки попытались воспользоваться мятежом в своих интересах. «Американцы и украинцы сразу поняли, что это фальстарт, и им не удастся раскачать ситуацию. Но они дали команду выжать из этой ситуации все, что возможно. Несмотря на то что Пригожин под санкциями, было объявлено, что его нужно поддерживать. Это сделали иноагент Венедиктов, иноагент Ходорковский, который координирует иностранных агентов, и Зеленский», – полагает Олег Матвейчев, зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике.
Эксперты также отметили позитивное участие президента Белоруссии Александра Лукашенко в урегулировании ситуации. «Урегулирование показало, что Союзное государство – это дорога с двухсторонним движением, в рамках которой мы плотно сотрудничаем и в области безопасности, и экономики, и во многих других вопросах», – убежден Алексей Малинин, учредитель АНО «Центр международного взаимодействия и сотрудничества», член экспертного клуба «Дигория». –
«Мятеж стал своего рода стресс-тестом для Союзного государства, с которым наше интеграционное объединение справилось на отлично».
Что касается ЧВК в целом, то историк Владимир Шаповалов напомнил: парамилитарные образования существовали во всех эпохах и использовались в разных странах мира. «Но зачастую наемники выступали деструктивной силой. В России это всегда воспринималось как угроза, ведь для нас единство страны – абсолютная ценность. В русской истории было три значимых смуты: смута начала XVII века, 1917 год и распад страны в 1991 году. В каждом случае были примеры, как те или иные авантюристы пытались сыграть свою деструктивную роль. Мятеж – это зло», – отметил заместитель директора Института истории и политики МПГУ.
В завершение дискуссии модератор круглого стола, директор Центра политического анализа Павел Данилин отметил, что «этот несостоявшийся мятеж показал безоговорочную консолидацию общества и власти». «Это подчеркивает, что мятеж в России всегда будет разгромлен», – считает он.
Ранее газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась, какие именно меры были предприняты государственными органами для того, чтобы предотвратить угрозу вооруженного мятежа. Российский лидер, обращаясь к силовикам, благодаря которым угроза разрастания мятежа была пресечена, заявил: «Вы фактически остановили гражданскую войну».
Кулеба заявил о готовности Украины продолжать конфликт годами
Кулеба заявил о согласии жителей Украины на продолжение вооруженного конфликта
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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба утверждает, что жители страны якобы согласны на продолжение вооруженного конфликта в течение многих лет.
Кулеба уверяет, что таковы результаты проведенного «опроса». По его словам, 58% жителей выразили готовность «сопротивляться годами», чтобы у Киева «было место для победы». Как утверждает Кулеба, украинцы считают это «экзистенциальным вопросом». Он не стал давать прогноз относительно окончания боевых действий, но заявил, что ежедневно работает, «чтобы конфликт закончился как можно скорее», передает РИА «Новости» со ссылкой на La7.
Кроме того, глава МИД Украины подчеркнул, что Киев «никогда не просил о вмешательстве иностранных войск» в отличие от других стран. Он заявил, что у Украины «простые» потребности – ей требуется оружие. «Мы сделаем всю остальную работу, не подвергая ваши жизни опасности, – приводит его слова ТАСС. – Мы не просим и не хотим, чтобы какая-либо другая страна вступала в конфликт».
Кулеба также заявил, что его страна «заслуживает приглашения в НАТО после окончания конфликта». По его словам, «никто не может подумать, что НАТО не хочет видеть в своем составе Украину».
Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц призвал готовиться к затяжному конфликту на Украине. Разведуправление Пентагона США считает маловероятным начало мирных переговоров между Москвой и Киевом в 2023 году. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков указывал, что Киев не может ослушаться своих кураторов, выступающих за продолжение боевых действий.
WSJ: ВСУ перестали штурмовать позиции ВС России западными танками
WSJ: ВСУ перестали отправлять на штурм российских позиций западные танки
Киевский режим перестал отправлять крупные пехотные формирования и западные танки в атаку для штурма позиций ВС России, сообщает американская газета Wall Street Journal.
По словам опрошенных газетой бойцов ВСУ, украинское командование приняло решение не отправлять крупные пехотные формирования и западные танки для штурма российских позиций после жесткого сопротивления ВС России в начале июня, передает РИА «Новости».
Отмечается, что киевское командование приняло решение наносить точечные удары.
Ранее сержант украинских войск Георгий Волков заявил Wall Street Journal, что ВСУ при наступлении были шокированы масштабом российских укреплений.
Минобороны рассказало о получении российскими военными формы нового образца
Минобороны сообщило о передаче военным созданной с учетом СВО формы нового образца
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Военнослужащие Западного военного округа продолжают получать комплекты полевого обмундирования нового образца, изготовленные с учетом специальной военной операции на Украине, сообщает Минобороны России.
Как сообщает Минобороны в Telegram, форма изготовлена из современных комбинированных материалов, которые способны обеспечить терморегуляцию при любой погоде.
Набор состоит из куртки, брюк и боевой рубахи, а также ветро- и влагозащитного костюма, передает РИА «Новости».
Новая форма получила дополнительную защиту коленей и локтей.
Мембрана облегченной обуви в жаркую погоду обеспечивает вентиляцию, а в дождь защищает от промокания. Военные отмечают, что для шнурков появились «специальные кармашки» – «идешь и не цепляешься за ветки». Поверхность у ботинок из нубука, в бока вшита сетка, ботинки снабжены ортопедической стелькой.
Глава вещевой службы соединения ЗВО сообщил, что «элементы новой формы одежды завезены полностью на группировку войск», военных переоденут в нее за «несколько дней». Некоторые подразделения уже приступили к выполнению задач в новой одежде.
«Куртка, брюки, боевая рубаха адаптированы под ведение боевых действий в нынешних условиях», – приводит ТАСС слова военного.
Лавров дал оценку попытке мятежа Пригожина
Лавров о попытке мятежа Пригожина: Россия всегда из любых передряг выходила более крепкой и сильной
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Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал попытку мятежа Евгения Пригожина «передрягой», отметив, что из подобных ситуаций Россия всегда выходила более крепкой и более сильной.
Лавров на брифинге подчеркнул, что случившееся нельзя назвать «громче, чем передрягой», передает РИА «Новости».
Отвечая на вопрос журналиста западного информационного агентства Reuters о стабильности ситуации в России, Лавров заявил, что наша страна никому ничего не обязана объяснять и давать какие-то заверения. «За наши национальные интересы, спасибо, что вы беспокоитесь, но не стоит этого делать», – отметил он.
Россия, подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства, действует транспарентно. «Если у кого-то на Западе есть какие-то сомнения, ну, это ваши проблемы», – сказал министр.
При этом Россия, по словам Лаврова, испытывает серьезнейшие сомнения в адекватности многих западных руководителей. Он напомнил, что публично и официально эти политики говорят, что осознают страдания своих избирателей, однако считают себя обязанными продолжать вооружать Украину ради «украинской победы над Россией». Лавров задался вопросом о том, адекватно ли это, передает ТАСС.
Ранее американский журналист Сеймур Херш сообщил, что, по оценке американской разведки, президент России Владимир Путин оказался в гораздо более сильной позиции после неудавшейся попытки мятежа в стране.
Небензя назвал поражение Киева вопросом времени
Небензя заявил, что Киеву после неизбежного поражения Украины выставят «другие» условия мира
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Поражение киевского режима – это лишь вопрос времени и количества жертв, которые Украина совершенно напрасно за это время принесет, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.
Небензя на созванном Россией заседании Совбеза ООН по теме западных поставок оружия Украине заявил, что грядущее поражение Киева признает «большинство независимых военных экспертов». По его словам, «баланс сил никакие поставки вооружений не изменят». При этом, заявил Небензя, после того, «как шанс на мир по вине США и ЕС был упущен в марте» 2022 года, «его условия для Украины, разумеется, будут уже другими», передает ТАСС.
Постпред указал, что у Киева нет «собственных вооружений», но еще остаются «украинцы, которых, как стадо, гонят на убой в рамках так называемого контрнаступления». По его словам, сами украинцы называют наступление «запорожской мясорубкой». Он заявил, что «мобилизационный резерв у киевского режима еще не закончился, хотя все к этому идет». «Но, и это чрезвычайно печально, мест на украинских кладбищах уже не хватает», – сказал Небензя.
Небензя заявил, что США не хотят прекращения конфликта на Украине, они желают поражения России. «Хочу вам сказать: вы этого не дождетесь», – сказал Небензя.
Он назвал «безумным» расчет Запада на то, что Украина сможет «победить Россию». Как заявил Небензя, «западная техника сгорает, украинской и другой, старой советской техники у киевского режима и его спонсоров уже почти не осталось».
Однако угрозы, порождаемые такими поставками, растут, заявил он. Западные страны «в милитаристском угаре» намеренно провоцируют прямое столкновение ядерных держав, считает он.
Небензя указал, что и поставки вооружений, и сам кризис на Украине «начались задолго до специальной военной операции», Киев «накачивали» оружием под прикрытием Минских соглашений.
«Эта схема за полтора года превратилась в нечто вроде частной военной компании «Украина»: натовцы поставляют оружие, в основном утилизируя свои старые запасы, финансируют «под шумок» свои военные корпорации, получающие баснословную прибыль, а воюют и десятками тысяч погибают на поле боя украинцы», – сказал Небензя.
Напомним, глава российского государства Владимир Путин на встрече с выпускниками военных вузов заявил, что на поле боя в ходе специальной военной операции на Украине уничтожается иностранная военная техника – «горит за милую душу».
Правозащитница оценила заявление Киева о готовности украинцев воевать долгие годы
Политолог Шеслер: Даже ярые патриоты Украины не готовы сражаться за нее долгие годы
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Сегодня на Украине невозможно провести объективные соцопросы. Но отношение граждан к мобилизации наглядно показывает неготовность жителей страны к конфликту на долгие годы. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказала правозащитница Лариса Шеслер. Ранее в украинском МИД заявили, что жители страны якобы согласны на продолжение вооруженного конфликта в течение многих лет.
«Сегодня на Украине не существует независимых социологических служб, которые реально бы замеряли настроения граждан. Вместе с тем, в украинском обществе, конечно, есть определенная часть людей, одурманенных пропагандой», – сказала Лариса Шеслер, председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины.
«Они действительно верят в то, что Украина может победить, и, возможно, согласны на продолжение этого конфликта в течение многих лет. Но подавляющее большинство украинских граждан понимают, что эта война не сулит Украине никаких побед. Независимо от размеров западной помощи ВСУ и страны не удастся выйти из конфликта без огромных потерь – экономических, демографических и социальных», – отметила она.
«30 лет русофобской пропаганды не прошли даром. Все это время в школах рассказывали, что 300 лет Россия угнетала Украину, поработила свободолюбивый народ, уничтожала население путем голодомора, геноцида и так далее. В таком нарративе были выращены те молодые люди, которые сегодня преимущественно призываются в армию», – добавила собеседница.
«Как проходит на Украине мобилизация – мы прекрасно видим. Практически никто не хочет идти в армию, даже те, кто считает себя патриотами. Мужчины всеми возможными способами избегают призыва, скрываются. Украинские власти прибегают к насильственным, чудовищным методам, чтобы только выполнить свои планы по мобилизации», – акцентировала Шеслер.
«Таким образом, можно сделать вывод об абсурдности заявлений Кулебы про готовность жителей Украины на продолжение этого конфликта в течение многих лет. Если бы это действительно было так, они бы не боялись призыва, а наоборот – с воодушевлением шли бы воевать», – заключила она.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что жители страны якобы согласны на продолжение вооруженного конфликта в течение многих лет. Он уверяет, что таковы результаты проведенного «опроса». По его словам, 58% жителей выразили готовность «сопротивляться годами», чтобы у ВСУ «было место для победы». Как утверждает Кулеба, украинцы считают это «экзистенциальным вопросом». Он не стал давать прогноз относительно окончания боевых действий, но заявил, что ежедневно работает, «чтобы конфликт закончился как можно скорее».
Кроме того, Кулеба подчеркнул, что Украина «никогда не просила о вмешательстве иностранных войск» в отличие от других стран. Он заявил, что у Украины «простые» потребности – ей требуется оружие. «Мы сделаем всю остальную работу, не подвергая ваши жизни опасности. Мы не просим и не хотим, чтобы какая-либо другая страна вступала в конфликт», – сказал министр.
Кулеба также заявил, что его страна «заслуживает приглашения в НАТО после окончания конфликта». По его словам, «никто не может подумать, что НАТО не хочет видеть в своем составе Украину».
Ранее Кулеба заявил, что Украина получила приглашение принять участие только во встрече «на полях» июльского саммита НАТО в Вильнюсе, но не на сам саммит. Кулеба также посетовал на отсутствие в НАТО однозначной позиции относительно членства Украины. По его мнению, имеются все условия для приглашения Киева в НАТО, и если альянс «не примет сильного решения» по поводу членства Украины, то «возобладает логика страха».
Политолог Станислав Ткаченко в разговоре с газетой ВЗГЛЯД отметил, что нежелание руководства НАТО торопиться с принятием Украины свидетельствует о реальном отношении альянса к стране. На примере Швеции и Финляндии мы видим, как ведет себя альянс, когда действительно хочет принять в свой состав новые страны.
Позднее замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква заявил, если НАТО не продемонстрирует «мужество» в вопросе членства Украины, украинский президент Владимир Зеленский не поедет на саммит альянса в Вильнюс. Политолог Владимир Корнилов в разговоре с газетой ВЗГЛЯД отметил, что НАТО продолжают искать возможные формы взаимодействия с Украиной, не принимая ее в состав альянса. При этом поведение Украины начинает утомлять руководство альянса.
Напомним, саммит стран НАТО пройдет с 11 по 12 июля в Вильнюсе. На данном мероприятии решится судьба дальнейших поставок вооружений Украине, в связи с чем офис Зеленского отчаянно нуждается в наглядной демонстрации результатов контрнаступления. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, на что способен пойти противник в преддверии судьбоносной встречи.
Ранее газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась, как активизация всеобщей мобилизации в Киеве, Черниговской и Ивано-Франковской областях связаны с неудачным стартом контрнаступления ВСУ и к каким результатам подобные действия могут привести.
США заявили об отсутствии «неизбежных решений» по ракетам ATACMS для Киева
Пресс-секретарь Пентагона Райдер сообщил об отсутствии «неизбежных решений» относительно поставок ракет ATACMS Украине
Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что ему не известно о каких-либо «неизбежных решениях», касающихся поставок оперативно-тактических ракетных комплексов ATACMS.
Райдер сказал, что видел сообщения СМИ о планах поставок ATACMS Украине. Он заявил, что ему «нечего объявлять относительно ATACMS», передает ТАСС.
Напомним, Wall Street Journal утверждает, что в ближайшее время власти США могут одобрить поставку дальнобойных ракет ATACMS Украине.
Россия в ООН обвинила Украину в подготовке диверсии на ЗАЭС
Небензя заявил о попытке Киева скрыть приготовления для осуществления диверсии на Запорожской АЭС
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Обвинениями в адрес России Киев пытается создать дымовую завесу, чтобы скрыть приготовления к реальной диверсии на Запорожской АЭС со стороны Украины, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.
Об этом Небензя заявил в письме, распространенном в СБ ООН. Он указал на «неспособность киевского режима опомниться и перестать угрожать АЭС», передает ТАСС.
При этом обвинения высказываются на фоне дискуссии в Конгрессе США о том, что «любое радиационное заражение на Украине могло бы быть предлогом для запуска механизма НАТО по политическому и военному ответу», отметил Небензя. Он заявил об «очевидной попытке эскалации украинского кризиса до беспрецедентного уровня».
Он подчеркнул, что любой инцидент на Запорожской АЭС «неизбежно повлечет ужасные последствия не только для Украины, но и для соседних стран», всего континента «и, вероятно, мира».
Напомним, американские сенаторы внесли в верхнюю палату Конгресса США резолюцию о том, что применение Россией ядерного оружия по Украине нужно расценивать как атаку на НАТО. Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что Россия якобы хочет подорвать Запорожскую АЭС. Глава МИД России Сергей Лавров назвал его слова «бурным потоком сознания» и заявил о неадекватности Зеленского.
Эксперт Клинцевич в программе «Дайте сказать!» назвал версии мятежа Пригожина
Военный аналитик Андрей Клинцевич в эфире программы «Дайте сказать!» ответил на вопрос о причинах военного мятежа Евгения Пригожина, а также проанализировал тактику, примененную ЧВК «Вагнер» при перемещении между городами.
Программа вышла в эфир телеканала LIFE.
Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров назвал попытку мятежа Евгения Пригожина «передрягой», отметив, что из подобных ситуаций Россия всегда выходила более крепкой и более сильной.
ЕС собрался зарабатывать по 3 млрд евро в год на замороженных активах России
Премьер Бельгии де Кроо сообщил о планах ЕС зарабатывать по 3 млрд евро в год на замороженных активах России
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Евросоюз намерен зарабатывать по 3 млрд евро в год на замороженных активах России для Украины, но метод их получения «должен быть юридически стабильным», заявил глава правительства Бельгии Александр де Кроо.
Тема возможного использования замороженных активов обсуждается на каждом саммите ЕС, но пока участники не могут договориться и найти правовую базу. По итогам первого дня саммита ЕС в Брюсселе де Кроо пояснил, что «Бельгия очень вовлечена в этот вопрос», поскольку там «заморожены 90% активов». Де Кроо сказал, что в ЕС «сконцентрированы на сверхприбыли». Евросовет предложил «продолжить работу» над возможным использованием российских активов «в соответствии с законодательством ЕС и международным правом», передает ТАСС.
Также на саммите обсуждалось «дальнейшее усиление давления на Россию», чтобы осложнить проведение специальной военной операции на Украине. ЕС заверил, что продолжит «оказывать мощную финансовую, экономическую, гуманитарную, военную и дипломатическую поддержку Украине и ее народу столько, сколько потребуется».
Отмечается важность «удовлетворения насущных военных и оборонных потребностей Украины без ущерба» для стран ЕС. Лидеры стран ЕС договорились рассмотреть вклад сообщества в предоставление гарантий безопасности Украине.
Напомним, Bloomberg сообщил, что ЕС планирует сосредоточиться на временном использовании замороженных российских активов, вместо того чтобы полностью изымать эти средства. При этом ЕС решил ввести налог на прибыль с замороженных активов России.
ЕС призвал Китай заставить Россию немедленно вывести войска с Украины
Лидеры ЕС призвали Китай надавить на Россию для немедленного и безоговорочного вывода войск с Украины
Саммит Евросоюза призвал Китай оказать давление на Россию для «немедленного и полного вывода войск с Украины без предварительных условий», следует из заявления лидеров ЕС.
Лидеры Евросоюза подчеркнули, что Китай как постоянный член Совета безопасности ООН «несет особую ответственность за поддержание миропорядка, основанного на правилах», а потому должен надавить на Россию, передает ТАСС.
Также ЕС заявил, что экономическое и международное сотрудничество с Китаем будет продолжено, но лидеры европейских стран озабочены угрозами применения силы в отношении Тайваня, а также проблемами прав человека в Поднебесеной. При этом в Евросоюзе подчеркнули, что привержены «политике одного Китая».
Ранее Евросоюз подтвердил готовность помогать Украине сколько потребуется.
Глава МИД России Сергей Лавров назвал шизофреническими заявления Запада о вариантах завершения кризиса на Украине.
Российская авиация нанесла удары по пунктам временной дислокации ВСУ
Глава пресс-центра Южной группировки ВС России Астафьев сообщил об ударах по пунктам временной дислокации ВСУ
Бомбардировочная авиация нанесла ракетно-бомбовые удары по объектам вооруженных сил Украины на Лисичанском, Соледаро-Артемовском и Александро-Калиновском направлениях, сообщил начальник пресс-центра Южной группировки российских войск Вадим Астафьев.
Астафьев сообщил, что поражены пункты временной дислокации личного состава 92-й, 54-й, 22-й механизированных бригад ВСУ и 129-й бригады территориальной обороны. Кроме того, была сорвана атака штурмовой группы ВСУ у Крутой Балки на Авдеевском направлении, передает ТАСС.
Российский спецназ выявил выдвижение разведывательно-диверсионной группы ВСУ у Первомайского, по украинским военным нанесла удар российская артиллерия – противник понес потери в живой силе и технике. Также артиллерийские удары нанесены по опорным пунктам ВСУ в районе Красногоровки и Белогоровки. Уничтожены три миномета и две единицы автомобильной техники подвоза. ТОС «Солнцепек» поразила скопление украинских военных у окраины Артемовска.
Начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук сообщил, что на Торском участке и в районе Серебрянского лесничества артиллерия уничтожила две боевые машины пехоты и три пикапа, ВСУ понесли потери в личном составе, передает РИА «Новости».
На Краснолиманском направлении РСЗО «Смерч» нанесла удар по сосредоточению живой силы и огневых средств ВСУ. Также уничтожены две гаубицы Д-30, боевые машины пехоты и пикапы украинских войск. Российская авиация атаковала восемь районов сосредоточения украинских сил.
Напомним, Минобороны России сообщило о результатах ракетного удара по Краматорску 27 июня. Целью стало штабное совещание противника. В результате были уничтожены два генерала, до 50 офицеров ВСУ и два десятка иностранных наемников.
Вода перестала уходить из подтопленных пунктов после прорыва Каховской ГЭС
Экстренные службы сообщили о прекращении снижения уровня воды после прорыва Каховской ГЭС
В Херсонской области остаются подтопленными после прорыва Каховской ГЭС шесть населенных пунктов, уровень воды там почти не снижается, сообщили в экстренных службах.
Источник ТАСС сообщил, что по-прежнему затоплены шесть населенных пунктов и 9,5 тыс. жилых домов в них, порядка 40% строений, уровни воды почти перестали снижаться.
Всего от воды освободились почти 13,5 тыс. жилых домов.
Напомним, в результате прорыва Каховской ГЭС и масштабного подтопления территорий в Херсонской области погибли 48 человек.
Жители Херсонской области, потерявшие имущество в результате подтопления после разрушения Каховской ГЭС, получили от властей более 60 млн рублей.
Депутат Хубезов подал документы в военкомат для отправки в зону СВО
Депутат Госдумы Дмитрий Хубезов («Единая Россия») подал документы в военкомат Кунцевского района Москвы для отправки в зону спецоперации, об этом сообщила пресс-служба единороссов.
Хубезов на заседании генсовета партии «Единая Россия» в конце мая попросил освободить его от должности председателя думского комитета по здравоохранению в связи с возвращением в зону СВО. После этого Госдума приняла постановление об освобождении Хубезова от должности председателя комитета и избрании на эту должность Бадмы Башанкаева, передает ТАСС.
«Хубезов подал документы в военный комиссариат Кунцевского района Москвы», – говорится в сообщении пресс-службы.
Секретарь генсовета партии Андрей Турчак отметил, что Хубезов отправляется в зону СВО уже в третий раз и будет там работать в полевых госпиталях.
«Дима [Хубезов] одним из первых поехал на Донбасс с отрядами волонтеров-медиков, когда «Единая Россия» разворачивала гуманитарную миссию в освобожденных на тот момент территориях, потом пошел служить. Каждый раз, когда возвращался в Москву, мыслями и душой он оставался на Донбассе», – написал секретарь генсовета.
Турчак также отметил, что на днях Хубезову в Кремле вручили орден Мужества. «Заслуженная награда, но уходил он тогда и уходит сейчас не за медалями. Сегодня его знания и опыт нужнее и важнее на фронте», – подчеркнул Турчак.
InfoBRICS: Зеленский отчаялся и готов спровоцировать ядерный конфликт
Параноидальное заявление президента Украины Владимира Зеленского о намерениях России взорвать Запорожскую АЭС может служить прикрытием для аналогичных действий со стороны ВСУ, сообщила InfoBRICS.
Издание пишет, что Зеленский, скорее всего, пытается демонизировать образ противника и добиться его международной изоляции, но нельзя исключать, что эти слова связаны с намерениями ВСУ устроить на атомной станции теракт, передает РИА «Новости».
Авторы пишут, что на Западе сдержанно реагируют на утверждения Зеленского, «за закрытыми дверями» там понимают, что у Москвы нет ни причин, ни желания ее уничтожать.
Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что Россия якобы хочет подорвать Запорожскую АЭС. Глава МИД России Сергей Лавров назвал его слова «бурным потоком сознания» и заявил о неадекватности Зеленского.
Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что обвинениями в адрес России Киев пытается создать дымовую завесу, чтобы скрыть приготовления к реальной диверсии на Запорожской АЭС со стороны Украины.