Может оказаться, что позиция самых противоречивых и неоднозначных культурных героев дает больше для идеологической борьбы и политической мобилизации целых поколений, чем все правильные лозунги.0 комментариев
Орешкин назначен модератором финальной сессии Открытого диалога в НЦ «Россия»
Модерировать итоговую встречу Открытого диалога в Национальном центре (НЦ) «Россия» назначили заместителя руководителя администрации президента Максима Орешкина.
Заместитель руководителя администрации президента России Максим Орешкин назначен модератором финальной сессии Открытого диалога, сообщается в Telegram-канале Национального центра.
Мероприятие пройдет с 28 по 30 апреля в Национальном центре «Россия» по теме «Будущее мира: новая платформа глобального роста».
В форуме примут участие ведущие эксперты в области науки, образования и бизнеса из разных стран. Финальная сессия, которую возглавит Орешкин, будет посвящена подведению итогов трехдневной работы и обсуждению ключевых трендов экономического развития.
Регистрация участников завершается 24 апреля. Узнать подробности о событиях форума и принять участие можно на официальном сайте мероприятия.