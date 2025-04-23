Си Цзиньпин выбрал лимузин Hongqi N701 для визита в Москву

Tекст: Дмитрий Зубарев

Председатель КНР Си Цзиньпин во время майского визита в Москву будет перемещаться на лимузине Hongqi N701, сообщил информированный источник, передает ТАСС.

Кроме того, на время мероприятий, приуроченных к празднованию 80-летия Победы, компания Hongqi предоставит для перевозки других гостей 20 представительских седанов H9 и 10 бизнес-минивэнов HQ10. Это позволит обеспечить высокий уровень транспортного обслуживания на всех официальных мероприятиях.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что Си Цзиньпин посетит Москву в мае и примет участие в торжествах ко Дню Победы. Бренд Hongqi, основанный в 1958 году в составе концерна FAW, долгое время выпускал автомобили для государственных структур Китая.

С 2018 года Hongqi начал предлагать свои модели для широкой публики. На российском рынке под этим брендом представлено семь моделей, а официальным дистрибьютором выступает компания «ФАВ Восточная Европа».

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин пригласил президента Анголы Жоау Лоренсу на парад Победы в Москву, а также пригласил лидера Буркина-Фасо Ибрагима Траоре на празднование Дня Победы, кроме того, Путин пригласил президента Абхазии Аслана Бжанию на торжества по случаю 80-летия Победы.