Индийское МО сообщило об использовании Пакистаном гражданской авиации для ударов

Tекст: Ольга Иванова

Пакистан использует гражданские авиалайнеры для прикрытия своих ракетных атак на Индию, не закрывая при этом собственное воздушное пространство, передает ТАСС. Об этом сообщили представители министерства обороны Индии на брифинге, посвященном операции ВС Индии «Синдур».

В военном ведомстве Индии заявили: «Вновь проявилось безответственное поведение Пакистана. Пакистан не закрыл свое гражданское воздушное пространство, несмотря на то, что 7 мая в 20.30 он предпринял неудачный неспровоцированный удар беспилотником и ракетой. Пакистан использует гражданские авиалайнеры в качестве прикрытия, прекрасно понимая, что его атака на Индию вызовет быстрый ответ ПВО».

Представители министерства также добавили, что подобная тактика создает угрозу для ни о чем не подозревающих гражданских лайнеров, включая международные рейсы. Минобороны Индии расценивает такие действия Пакистана как безответственные и опасные.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на границе Индии и Пакистана произошел один из крупнейших воздушных боев в современной истории авиации, в котором участвовали 125 истребителей, а сражение длилось более часа. Глава индийского МИД заявил, что страна не планирует эскалацию, но готова жестко реагировать на возможную агрессию со стороны Пакистана. Россия назвала ситуацию между Индией и Пакистаном крайне тревожной и призвала к мирному разрешению конфликта.