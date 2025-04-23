Чтобы понимать масштаб «курдской проблемы», достаточно знать, что только в Турции проживает от 18 млн (по официальным данным) до 30 млн курдов. При общем населении страны 85 млн человек – это очень много.0 комментариев
Лавров обратил внимание на отсутствие русской надписи у Вечного огня в Самарканде
Лавров указал на отсутствие памятной надписи на русском у Вечного огня в Самарканде
Во время визита в Самарканд глава МИД России Сергей Лавров отметил, что у мемориала «Скорбящая мать» надпись для павших воинов содержится только на английском языке.
Лавров обратил внимание на отсутствие русскоязычной надписи у Вечного огня в Самарканде, сообщает ТАСС. По словам министра, у мемориала «Скорбящая мать» памятная надпись для павших воинов выполнена только на английском языке: «You are always in our heart, my dear» («Ты всегда в нашем сердце, мой дорогой»).
Лавров отметил, обращаясь к экскурсоводу: «Я смотрю, на английском там надпись, – Ну русского не вижу». Также он подчеркнул: «Мать – это самое святое». На встрече присутствовал глава МИД Узбекистана Бахтиер Саидов.
Сергей Лавров прибыл в Самарканд с двухдневным официальным визитом. В ходе поездки запланированы встречи с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым и переговоры с министром иностранных дел республики. Среди тем переговоров – вопросы двусторонних отношений, евразийской интеграции и подготовка к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Узбекистан, где начались первые дипломатические встречи. Утром в среду он посетил мемориальный комплекс в Самарканде и вместе с коллегой из Узбекистана возложил венок из алых роз.