Лавров обратил внимание на отсутствие русской надписи у Вечного огня в Самарканде

Лавров указал на отсутствие памятной надписи на русском у Вечного огня в Самарканде

Tекст: Мария Иванова

Лавров обратил внимание на отсутствие русскоязычной надписи у Вечного огня в Самарканде, сообщает ТАСС. По словам министра, у мемориала «Скорбящая мать» памятная надпись для павших воинов выполнена только на английском языке: «You are always in our heart, my dear» («Ты всегда в нашем сердце, мой дорогой»).

Лавров отметил, обращаясь к экскурсоводу: «Я смотрю, на английском там надпись, – Ну русского не вижу». Также он подчеркнул: «Мать – это самое святое». На встрече присутствовал глава МИД Узбекистана Бахтиер Саидов.

Сергей Лавров прибыл в Самарканд с двухдневным официальным визитом. В ходе поездки запланированы встречи с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым и переговоры с министром иностранных дел республики. Среди тем переговоров – вопросы двусторонних отношений, евразийской интеграции и подготовка к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Узбекистан, где начались первые дипломатические встречи. Утром в среду он посетил мемориальный комплекс в Самарканде и вместе с коллегой из Узбекистана возложил венок из алых роз.