Лавров начал встречу с руководством Узбекистана

Tекст: Александра Юдина

По ее словам, дипломатические контакты главы российского МИД в Узбекистане уже стартовали, передает радио Sputnik.

Захарова заявила, что визит Лаврова сопровождается рядом встреч на высоком уровне.

По словам дипломата, «контакты уже начались сегодня у министров», а полноформатные переговоры между сторонами запланированы на среду утром.

Она добавила: «И переговоры будут, и встречи, и пресс-конференция».

Пресс-конференция по итогам полноформатных переговоров ожидается после завершения всех запланированных встреч.

Министр иностранных дел России посетил мемориальный комплекс в Самарканде и вместе с коллегой из Узбекистана возложил венок из алых роз.