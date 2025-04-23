Суд передал «Нефтехимремстрой» государству после иска к Митюшову

Арбитраж взыскал активы экс-менеджера «Газпрома» в пользу государства

Tекст: Дмитрий Зубарев

Право собственности на предприятие ООО «Нефтехимремстрой» было передано государству после решения Арбитражного суда Башкирии, сообщает ТАСС. Суд признал недействительными сделки, по которым бывший менеджер «Газпрома» Алексей Митюшов приобрел акции нескольких предприятий, включая «Нефтехимремстрой», и постановил взыскать их в доход государства.

Сведения о новом собственнике предприятия были внесены в Единый госреестр юридических лиц 22 апреля. Учредителем значится Российская Федерация, от имени которой действует Федеральное агентство по управлению госимуществом (Росимущество). Основным видом деятельности «Нефтехимремстроя» является строительство жилых и нежилых зданий.

Решение суда также затронуло 100% акций АО «Салаватнефтемаш», АО «Салаватнефтехимремстрой», ООО «Ремонтно-механический завод», ООО «Техцентр», ООО «Ремэнергомонтаж», «Салаватский катализаторный завод» и ООО «Подземнефтегаз». Все сделки по их приобретению Митюшовым были признаны ничтожными, а исполнение решения должно быть немедленным по ходатайству Генпрокуратуры.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Генпрокуратура потребовала конфисковать активы бывшего менеджера Газпрома, ведомство обвинило бывших топ-менеджеров компании в выводе 150 млрд рублей, а суд в Башкирии передал в доход государства имущество одного из них.