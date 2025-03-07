Генпрокуратура обвинила экс-менеджеров Газпрома в выводе 150 млрд рублей

Лоза объяснил популярность Кадышевой у молодежи трендом «отключать мозги»

Tекст: Татьяна Косолапова

СМИ обратили внимание, что у миллениалов и зумеров появился новый тренд на посещение концертов солистки ансамбля «Золотое кольцо» Надежды Кадышевой.

«Насколько я могу видеть, сейчас вообще такой тренд на веселье, развлекуха идет. Когда-то, в эпоху моей молодости, текстовая основа была очень важна. Поэтому были популярны группы, которые исполняли песни со смыслом. А сейчас наоборот – тренд развлекаться и отключать мозги совсем», – говорит Лоза.

Он поясняет, что в настоящее время популярность набирают композиции и треки, которые легки для запоминания: их смысл лежит на поверхности, а сам текст и ритм максимально просты для подпевания. Кроме того, ценятся танцевально-развлекательные треки, под которые можно бездумно «повеселиться и побеситься».

«СМИ и другие молодежные площадки активно продвигают именно такую музыку. Потребитель этого контента – молодежь, она слушает то, что везде крутят и показывают. Они не выбирают, а потребляют лишь то, что культивируется в массах. А артисты, чьи тексты не бессмысленны, оказываются "вне формата"», – считает артист.



Также, добавляет музыкант, для продвижения артистов важны крупные площадки. Так, по его словам, в июле прошлого года Кадышева «после длительной творческой паузы» приняла участие в музыкальном фестивале VK Fest в Лужниках. Там певица вместе с сыном исполнила песню «Плывет веночек», которая моментально завирусилась в интернете.

«Нередко какие-то песни обретают популярность из-за того, что становятся мемами, как, например, песня Михаила Шуфутинского "Третье сентября". Лично я бы не хотел быть исполнителем песни, которая вспоминается только один раз в году. Но, опять же, их таковыми часто делают платформы вроде Tik-Tok. Там нужную композицию начинают предлагать алгоритмы, а потом уже все начинают снимать свои ролики на эту песню. Но, как правило, популярность там быстро приходит, но так же потом быстро и забывается», – заключил Лоза.

Ранее продюсер Сергей Дворцов рассказал, что Кадышева увеличила гонорар до четырех млн рублей за одно выступление.