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Генпрокуратура обвинила экс-менеджеров Газпрома в выводе 150 млрд рублей
Генеральная прокуратура России обвинила бывших топ-менеджеров Газпрома Кирилла Селезнева и Алексея Митюшова в незаконном выводе 150 млрд рублей из ООО «Газпром нефтехим Салават» в свою пользу, сообщают информационные агентства.
Надзорное ведомство подало иск против бывшего директора ООО «Русхимальянс» Кирилла Селезнева и экс-менеджера энергетического блока группы «Газпром» Алексея Митюшова, пишет «Интерфакс» со ссылкой на исковое заявление Генпрокуратуры. Они обвиняются в незаконном выводе не менее 150 млрд рублей из ООО «Газпром нефтехим Салават».
Отмечается, что Селезнев и Митюшов якобы использовали свои должностные полномочия для заключения выгодных контрактов с подконтрольными предприятиями, что позволило им извлечь значительные средства. Кроме того, часть этих средств была выведена на зарубежные счета и направлена на приобретение бизнеса в России.
Иск был подан в Фрунзенский райсуд Петербурга, который назначил предварительное заседание на 25 марта. Ответчиками по делу также выступают несколько компаний, включая ООО «Севинвест», ООО «Ферроцинк» и другие.