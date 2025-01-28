Генпрокуратура потребовала конфисковать активы экс-менеджера Газпрома

Генпрокуратура потребовала конфискации восьми компаний экс-главы «Газпром энерго» Митюшова

Tекст: Дмитрий Зубарев

Генпрокуратура инициировала иск о конфискации 100% акций восьми компаний, связанных с ООО «Газпром нефтехим Салават», передает «Коммерсантъ». Инициатива связана с деятельностью бывшего руководителя «Газпром энерго» Алексея Митюшова, который обвиняется в незаконном иностранном контроле и хищении средств дочерней компании Газпрома.

По данным следствия, Митюшов, являясь гражданином Литвы и имея вид на жительство в Испании, незаконно приобрел контроль над стратегическими предприятиями в России, что нарушает закон о порядке иностранных инвестиций. Это, по мнению Генпрокуратуры, создает угрозу национальной безопасности и экономике страны.

В иске указано, что предприятия, такие как «Салаватнефтемаш» и «Салаватский катализаторный завод», были приобретены без согласования с правительственной комиссией по контролю за иностранными инвестициями. Митюшов использовал подконтрольные ему российские компании для покупки акций, скрывая свое иностранное резидентство.

В 2015 году Митюшов через «Корпоративный центр» стал владельцем акций нескольких предприятий, включая «Подземнефтегаз». Эти действия не были согласованы с ФАС, что и послужило основанием для исковых требований о признании сделок ничтожными. Кроме того, он подозревается в хищении средств «Газпром нефтехим Салават», что стало причиной уголовного преследования и объявления его в международный розыск.

В рамках обеспечительных мер арбитражный суд Башкортостана арестовал активы Митюшова, а предварительное слушание назначено на 18 февраля.