Израильские удары по Газе унесли жизни двенадцати человек

Tекст: Дмитрий Зубарев

Израильские удары по сектору Газа привели к гибели как минимум двенадцати человек, передает ТАСС. Катарский телеканал Al Jazeera сообщил, что атаки были нанесены по нескольким районам анклава, включая Эз-Зейтун, Эт-Туффа и Эш-Шуджаия в городе Газа.

Представители гражданской обороны заявили, что не могут добраться до разрушенных домов, под завалами которых могут оставаться люди, и ситуация осложняется продолжающимся обстрелом. Армия Израиля также продолжала удары по городу Рафах на юге сектора.

Al Jazeera уточняет, что днем ранее в анклаве в результате израильских атак погибли не менее тридцати двух человек.

Как писала газета ВЗГЛЯД, израильские военные нанесли удары по Газе, в результате которых погибли 65 палестинцев, Организация Объединенных Наций решила сократить число своих сотрудников в секторе, а израильские силы уничтожили второго за два дня члена политбюро ХАМАС.