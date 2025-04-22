В Москве презентовали пятый сезон проекта «ТопБЛОГ»

Tекст: Валерия Городецкая

В 2025 году обучающая программа проекта будет соответствовать университетскому уровню и включит новый тематический трек «Министерство контента» с направлениями, курируемыми федеральными министерствами, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Для лучших участников запланированы программы дополнительного образования и лимитированная коллекция мерча совместно с брендом Putin Team Russia.

Генеральный директор платформы «Россия – страна возможностей» Андрей Бетин отметил, что «ТопБЛОГ» стал точкой роста для молодежи из 89 регионов и более 50 стран.

«ТопБЛОГ» – мощное сообщество, объединившее более 220 тысяч участников, которые с горящими глазами и неравнодушными сердцами запустили сотни ярких и значимых медиапроектов: от просветительских блогов до социальных инициатив. Это живое доказательство того, как своевременная поддержка помогает молодым людям раскрыть свой потенциал, говорить о своей стране с любовью, формировать контент, основанный на традиционных ценностях и культурном коде», – сказал он.

Начальник управления президента России по общественным проектам Сергей Новиков пожелал участникам создавать «чистый контент» и отметил, что проект помогает развивать таланты и формировать уважение к ценностям России.

В новом сезоне участников ждут блог-туры, встречи с лидерами индустрии, специальные партнерские кейсы от VK, TenChat, Skillbox, КАМАЗ и других компаний. Победители получат образовательные курсы, экскурсии и продвижение своих блогов.