ВВС Южной Кореи запретили полеты после потери штурмовиком KA-1 вооружения

Tекст: Вера Басилая

Как сообщает агентство, командование ВВС Республики Корея приказало прекратить полеты почти всех своих самолетов после инцидента с KA-1, который произошел в пятницу ночью. Исключение составляют только разведывательные миссии и воздушные суда, находящиеся на дежурстве для экстренного реагирования, передает ТАСС .

Полеты не возобновятся до утра 22 апреля. Этот шаг, вероятно, скажется на совместных учениях Freedom Flag с ВВС США, которые стартовали 17 апреля и продлятся до 2 мая, с участием 90 самолетов.

В пятницу KA-1 в ходе патрулирования над холмистой местностью случайно сбросил два пулеметных контейнера и два пустых топливных бака. Сообщается, что пострадавших среди личного состава и гражданских нет, материальный ущерб не нанесен.

В поисковой операции участвовали 270 военных и вертолет. Контейнеры были найдены, однако пустые топливные баки и несколько десятков боевых патронов калибра 12,7 мм пока не обнаружены. Всего было утрачено 500 патронов.

Ранее военно-воздушные силы США и Южной Кореи начали совместные учения Freedom Flag с участием примерно 90 самолетов и более 1 тыс. военнослужащих, целью которых является повышение слаженности действий союзников.

Вооруженные силы США и Южной Кореи провели совместные авиационные учения с участием стратегического бомбардировщика B-1B, продемонстрировав военную мощь в ответ на угрозы со стороны КНДР.