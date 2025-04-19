На СВО я встречала такие случаи. Вроде и пошел человек не из самых высоких соображений. И биография у него не самая безупречная. А в итоге погибает, как герой, защищая товарищей. И ведь мог спастись сам, но предпочел спасти других.3 комментария
Военкоры оценили первые часы после объявления пасхального перемирия
После объявления пасхального перемирия на Украине воздушные тревоги не фиксировались, однако обстрелы со стороны ВСУ продолжились в разных регионах, включая Шебекино в Белгородской области, сообщили военкоры.
В Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны» говорится, что с момента объявления президентом России Владимиром Путиным пасхального перемирия на Украине не было воздушных тревог, что подтверждается данными украинских мониторинговых приложений и официальных ресурсов. Однако военкоры сообщили, что Киев отказался поддержать перемирие: сразу после его начала ВСУ обстреляли Шебекино в Белгородской области, а также объекты в Курской области, ЛНР, на Покровском и Запорожском направлениях. Из-за обстрелов в Шебекино вспыхнул пожар.
Военкор Александр Коц в своем Telegram-канале отметил, что Россия вновь демонстрирует готовность к прекращению огня, но оставляет за собой право отвечать на провокации. Он подчеркнул: «Очевидно, что ... (украинцы) не станут придерживаться никаких перемирий. Следовательно мы, как и раньше, будем их ... (художественный аналог слова проучивать). Но уже в рамках ответа на нарушение перемирия». По его мнению, Зеленский фактически отверг предложение о перемирии, а реакцию киевских властей должны заметить в США.
Военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный в своем Telegram-канале сообщил, что противник продолжает обстрелы на Сумском направлении и что перемирие наглядно демонстрирует неспособность киевского режима к диалогу. Он заявил, что разведка и средства огневого поражения продолжают работу, а в случае провокаций Россия предпримет ответные меры.
«Военный обозреватель» подтвердил, что ВСУ обстреляли Шебекино практически сразу после начала перемирия.
В Telegram-канале ZАПИСКИ VЕТЕРАНА также подчеркнули, что несмотря на официальные заявления, ВСУ продолжают наносить удары на Запорожском направлении и в ЛНР.
В Telegram-канале Fighterbomber отметили, что настоящее перемирие невозможно без объявлений с обеих сторон, но даже односторонние действия России приближают возможность мира, и теперь «мяч на стороне» украинцев.
Борис Рожин в своем Telegram-канале предположил, что позиция Зеленского изменилась под давлением из Вашингтона или Лондона после его первоначального отказа соблюдать перемирие.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин распорядился остановить все боевые действия с вечера 19 апреля до ночи 21 апреля. Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев заявил, что объявленное Россией одностороннее пасхальное перемирие приблизило урегулирование конфликта на Украине.