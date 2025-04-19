На СВО я встречала такие случаи. Вроде и пошел человек не из самых высоких соображений. И биография у него не самая безупречная. А в итоге погибает, как герой, защищая товарищей. И ведь мог спастись сам, но предпочел спасти других.0 комментариев
В Госдуме ответили пословицей на слова Трампа о выходе из переговоров по Украине
Депутат Шеремет ответил пословицей на слова Трампа о выходе из переговоров по Украине
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет предложил президенту США Дональду Трампу не устраняться от переговорного процесса по Украине, процитировав русскую пословицу: «взялся за гуж – не говори, что не дюж».
Шеремет в ответ на заявления Трампа о возможном отстранении США от переговоров по Украине использовал русскую пословицу: «взялся за гуж – не говори, что не дюж». Он подчеркнул, что президент США – опытный политик, который не должен «умывать руки и отходить в сторону» в ответственный момент, поскольку это будет признанием бессилия.
Депутат заявил: «Трампу пора принудить режим Зеленского к миру и ввести против него персональные санкции. Сегодня именно Зеленский саботирует любые реальные мирные инициативы»,
Шеремет добавил, что по его мнению, нынешнюю киевскую власть вырастил экс-президент США Джо Байден, и именно Вашингтон должен завершить конфликт, принудив Зеленского к заключению мира. Он отметил: «США пора угомонить нациста Зеленского. Если не хотите этого делать, то уйдите в сторону, это сделает Россия. У нас выбора нет, мы должны обеспечить безопасность своих границ и граждан».
Ранее американский лидер заявил, что США выйдут из переговорного процесса по урегулированию конфликта на Украине, если одна из сторон «начнет его саботировать». В свою очередь, госсекретарь Марк Рубио ранее отметил, что Вашингтон оставит попытки выступить посредником, если в ближайшие дни не появятся явные возможности заключения сделки.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как США готовят почву для выхода из конфликта на Украине.