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    Мнения
    Анна Долгарева Анна Долгарева Про Пасху мы помним всегда, даже если не помним

    На СВО я встречала такие случаи. Вроде и пошел человек не из самых высоких соображений. И биография у него не самая безупречная. А в итоге погибает, как герой, защищая товарищей. И ведь мог спастись сам, но предпочел спасти других.

    0 комментариев
    Федор Лукьянов Федор Лукьянов Самоустранение США – новость для Киева много хуже, чем для Москвы

    Американцы всё ещё рассчитывают на положительный результат по украинскому урегулированию. Интенсивность различных шагов и слов, видимо, означает, что активность за занавесом продолжается. Но ничего не гарантирует.

    6 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Чудо Благодатного огня оставляет надежду

    Было бы странно, если бы в современном мире у чуда Благодатного огня не существовало множества противников и разоблачителей. Уже один только факт, что именно православные участвуют в древнем обряде, говорит о том, какие силы и средства затрачиваются на разоблачительные признания.

    13 комментариев
    19 апреля 2025, 11:27 • Новости дня

    Вулина не назначили в новый кабмин Сербии из-за давления Брюсселя на Вучича

    Tекст: Александра Юдина

    Бывший вице-премьер Сербии и один из заметных пророссийских политиков Александр Вулин не получил поста в новом правительстве.

    Решение о его исключении из состава кабмина принято на фоне давления западных стран на президента Сербии Александра Вучича, передает ТАСС.

    Ранее Брюссель потребовал убрать вице-премьера Сербии Александра Вулина из нового правительства Сербии. Вулин обвинил ЕС в колониальном отношении. Вулин заявил о проекте Брюсселя по свержению президента страны Александра Вучича. Песков назвал угрозы санкций Евросоюза против Вулина политическим гонением.

    17 апреля 2025, 16:15 • Новости дня
    Лукьянов спрогнозировал итоги встречи по Украине в Париже

    Политолог Лукьянов: Киев будет торпедировать все договоренности с США в Париже

    Лукьянов спрогнозировал итоги встречи по Украине в Париже
    @ REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Европейцы на переговорах в Париже попытаются убедить американцев в необходимости присоединения к «коалиции желающих», но перспектив у таких уговоров нет, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Федор Лукьянов. Ранее стало известно, что во Франции пройдет ряд встреч представителей США, Украины и европейских стран по вопросам урегулирования конфликта.

    «По итогам встреч в Париже будут очерчены некие рамки и границы урегулирования украинского кризиса, что поспособствует подготовке и возможному включению Украины и Европы в переговоры России и США. Этот шаг станет актуальным после достижения Москвой и Вашингтоном консенсуса на двустороннем уровне», – пояснил Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», директор по научной работе клуба «Валдай».

    По его словам, команде Трампа нужна отдельная работа с каждым участником. Этим и объясняется саммит во Франции. «Что касается Брюсселя, то у него невнятная позиция с острым желанием оказаться участником любой договоренности. Поэтому в Париже европейцы попытаются оспаривать предложения США, чтобы не оказаться на обочине процесса», – считает аналитик.

    «Более того, европейцы попытаются убедить американских визави в необходимости присоединения к «коалиции желающих». Но Белый дом ранее настолько четко и ясно дал свое заключение по этому вопросу, что перспектив таких уговоров я не вижу», – указал собеседник.

    «Украина же постарается максимально затянуть обсуждения, а по возможности даже торпедировать любые договоренности. Киеву важно купировать уступки, на которые готовы пойти США», – отметил политолог.

    «На Банковой до сих пор рассчитывают, что политическая ситуация как-то изменится в их пользу. Любой неблагоприятный с украинской точки зрения результат будет означать конец политической деятельности Зеленского, Ермака и всей их команды, поэтому они будут сопротивляться до последнего», – подчеркнул эксперт.

    Ранее стало известно, что президент Франции Эммануэль Макрон должен встретиться с главой Госдепа Марком Рубио и спецпредставителем президента США по Украине Китом Келлогом в четверг в Париже. Стороны, среди прочего, обсудят решение украинского кризиса.

    США также проведут переговоры с главами МИД Франции и Британии Жаном-Ноэлем Барро и Дэвидом Лэмми, и Йенсом Плетнером, советником по внешней политике канцлера Германии Олафа Шольца. В Париж приехал и спецпосланник президента США Стив Уиткофф, ранее встречавшийся в Санкт-Петербурге с президентом России Владимиром Путиным. Американский дипломат проинформирует других участников о ходе мирных переговоров, пишет The Guardian.

    Глава офиса Зеленского Андрей Ермак также прибыл в Париж вместе с министром обороны Рустемом Умеровым и главой МИД Андреем Сибигой. По его словам, делегацию ждет серия переговоров с представителями США, Франции, Германии и Британии. Он анонсировал, что стороны будут работать над «важными вопросами безопасности Украины и всей Европы».

    Ожидается, что делегации продолжат обсуждение создания «коалиции желающих» – группы из более чем 30 европейских стран, допускающих отправку миротворцев на Украину. В Москве раскритиковали такие планы участников.

    «Похоже, руководство украинской фашистской клики прибыло в Париж на разговор с Великобританией, Германией и Францией о том, как много европейских гробов они будут готовы принять после развертывания войск «коалиции желающих» на Украине», – иронично заметил Дмитрий Медведев, зампред Совбеза России, в соцсети X (ранее Twitter, заблокирован в России).

    Москва не видит желания Европы и Украины искать мирное решение конфликта, а напротив, наблюдает ориентацию на продолжение войны, посетовал Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как Владимир Зеленский загнал мирную инициативу президента США Дональда Трампа в тупик.

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    17 апреля 2025, 04:24 • Новости дня
    Евросоюз собрался использовать российский СПГ против США

    Reuters сообщило об отказе ЕС от идеи введения запрета на импорт российского СПГ

    Евросоюз собрался использовать российский СПГ против США
    @ Николай Михальченко/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Европейские чиновники отвергли идею запрета на импорт российского сжиженного природного газа из-за сопротивления отдельных государств и неопределенности с альтернативными источниками, а также нежелания впадать в зависимость от США и терять рычаг в переговорах, сообщают европейские официальные лица.

    Как пишет Reuters, основной причиной такого решения послужило сопротивление ряда европейских правительств, а также неопределенность с альтернативой российскому газу, передает «Прайм».

    Вместо этого Еврокомиссия намерена разработать план, который должен положить конец зависимости Европы от российских энергоносителей к 2027 году. Ожидается, что подробности этого плана будут объявлены в начале мая. По данным агентства, несмотря на подготовку 17-го пакета санкций в отношении России, работа над ними идет медленно.

    Европейские чиновники считают, что намерение США предложить ЕС больше газа может стать инструментом для переговоров по снижению пошлин. Однако конкретные условия американской стороны пока остаются неясными.

    Один из европейских чиновников отметил, что Еврокомиссия не хочет рисковать потерей российского СПГ, так как это может лишить ЕС переговорных возможностей. Также высказываются опасения по поводу возможной зависимости от США, которые являются третьим по величине поставщиком газа в Европу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, энергетические компании начали обсуждать возможность возвращения к импорту российского газа, включая поставки от Газпрома, а также открыто заявили о своем желании вернуть дешевый российский газ.

    Коментарии (11)
    18 апреля 2025, 22:18 • Видео
    От России ждут ответа на главный вопрос

    США вернули европейцев за стол переговоров о судьбе Украины. Точнее, европейцы так считают, но самих американцев больше интересует мнение России. Ответа на свое предложение они ждут до Пасхи.

    Коментарии (2)
    17 апреля 2025, 23:20 • Новости дня
    Трамп не запретил Италии отправлять войска на Украину

    Трамп призвал Италию самостоятельно решать вопрос отправки контингента на Украину

    Трамп не запретил Италии отправлять войска на Украину
    @ Chris Kleponis/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Италия должна сама решать, отправлять ли воинский контингент на Украину в рамках миротворческой миссии, отметив, что он лично не против таких миссий.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Италия должна принять собственное решение о возможности отправки своего военного контингента на Украину в качестве миротворцев, передает ТАСС. Согласно его словам, такие миссии являются положительными, и он не возражает против них. Это заявление он сделал в Белом доме перед встречей с премьер-министром Италии Джорджей Мелони.

    Трамп добавил, что решение об участии в планах Парижа и Лондона по отправке миротворцев остается за Римом. Напомним, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее назвала план размещения многонационального миротворческого контингента на Украине безумным. Она подчеркнула, что Париж и Лондон не могут добиться единогласной поддержки своего плана и что только прибалтийские страны готовы присоединиться к этой инициативе.

    Захарова также высказала мнение, что большинство стран-союзников сомневаются в реалистичности такой интервенции без США. По ее словам, Вашингтон, вероятно, осознает возможные последствия и не торопится поддерживать эту инициативу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила об отказе отправить итальянских военных на Украину в составе европейских сил по предложению Франции и Британии.

    Несколько европейских стран рассматривают возможность отправки на Украину контингента из 100 тыс. военных.

    Европейские лидеры на фоне пустующего кресла лидера Запада пытаются продемонстрировать свою важность, и Джорджа Мелони предложила распространить коллективную оборону НАТО на Украину, однако, по мнению политолога Александра Рара, в здравом уме вряд ли в Европе идею премьера Италии кто-либо поддержит.

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    16 апреля 2025, 15:35 • Новости дня
    Еврокомиссия усложнила получение убежища гражданам из семи стран

    ЕК утвердила список стран, выходцам из которых сложнее получить убежище в Европе

    Еврокомиссия усложнила получение убежища гражданам из семи стран
    @ Anna Ross/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Еврокомиссия представила список из семи стран, гражданам которых будет сложнее получить убежище в странах Евросоюза в рамках реализации Пакта о миграции и убежище, принятого в 2024 году.

    Еврокомиссия предложила ускорить реализацию некоторых аспектов Пакта о миграции и убежище, принятого в 2024 году и вступающего в силу в июне 2026 года, перечислив так называемые безопасные страны, чей статус будет влиять на рассмотрение заявлений об убежище в странах ЕС.

    «Комиссия предлагает создать первый список ЕС, включающий Косово, Бангладеш, Колумбию, Египет, Индию, Марокко и Тунис», – сказано в заявлении Еврокомиссии.

    Выходцам из вышеназванных стран получение убежища в ЕС будет проводиться по упрощенной процедуре, при этом запрос с большей степенью вероятности будет отклонен, пояснили в ЕК.

    «Государства – члены ЕС должны проводить индивидуальную оценку каждого заявления на предоставление убежища независимо от того, является ли данное лицо гражданином безопасной страны происхождения или нет», – уточняется в заявлении.

    Со временем список из семи стран безопасного происхождения может быть расширен или пересмотрен, а страны, которые сейчас состоят в нем, могут на время лишиться своего статуса или стать исключенными из списка, если больше не соответствуют критериям.

    Как писала в феврале газета ВЗГЛЯД, Европейский союз пересмотрит Конвенцию ООН о статусе беженцев 1951 года, чтобы адаптировать ее к современным вызовам, связанным с миграцией.

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    18 апреля 2025, 22:21 • Новости дня
    Медведев посоветовал ЕС последовать примеру США по Украине

    Медведев: Россия быстро решит украинский конфликт, если ЕС и США «умоют руки»

    Медведев посоветовал ЕС последовать примеру США по Украине
    @ Роман Наумов/URA.RU/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Европе стоит последовать примеру США и «умыть руки» по украинскому вопросу, тогда Россия быстро с ним разберется, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

    На своей странице в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) Медведев написал на английском языке, что американские чиновники поступают «мудро», заявив, что США «умоют руки» в случае отсутствия прогресса по украинскому вопросу, передает ТАСС.

    Он посоветовал странам Европы взять пример с США и выйти из ситуации на Украине. По его словам, если Вашингтон и Брюссель перестанут вмешиваться в украинский конфликт, Россия сможет быстро с ним разобраться.

    Ранее президент США заявил, что Соединенные Штаты выйдут из переговорного процесса по урегулированию ситуации на Украине, если одна из сторон начнет его саботировать.

    Госсекретарь США Марко Рубио отметил, что у Вашингтона осталось всего несколько дней на попытки достичь мирного соглашения между Россией и Украиной, и в случае отсутствия явных признаков успеха страна переключит внимание на другие приоритеты.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия до сих пор не видит желания Европы и Украины искать мирное решение конфликта, а, напротив, наблюдает ориентацию на продолжение войны.

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    17 апреля 2025, 14:00 • Новости дня
    Ткаченко: Мелони не способна изменить позицию Трампа по Украине

    Политолог Ткаченко: Мелони не способна изменить позицию Трампа по Украине

    Ткаченко: Мелони не способна изменить позицию Трампа по Украине
    @ Roberto Monaldo/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Джорджа Мелони в ходе встречи с Дональдом Трампом попытается убедить его отказаться от повышения пошлин в отношении европейских стран. Еще одна задача политика – примирить Белый дом и Брюссель. Но премьеру Италии также предстоит решить: присоединиться к американскому лидеру или, как и вся Европа, держать определенную дистанцию, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко.

    «В Брюсселе страшно беспокоятся из-за отсутствия прямого диалога с Дональдом Трампом. Поэтому периодически в Вашингтон отправляют "засланцев" вроде Эммануэля Макрона, Кира Стармера, Александра Стубба. Джорджа Мелони – это еще одна попытка ЕС завязать диалог с президентом США», – считает Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    По его оценкам, интрига предстоящей встречи премьера Италии и главы Белого дома состоит в том, с чем приедет Мелони и чего сможет добиться. Собеседник напомнил, что она была единственным европейским лидером, присутствовавшим на инаугурации республиканца. Ее политическая фигура неоднозначна: с одной стороны, она считается «правой» и симпатизирует Трампу, а с другой, выступает в русле брюссельской риторики.

    «Отчасти цель визита премьера в Вашингтон состоит в том, чтобы принять окончательное решение: присоединиться к американскому лидеру или, как и вся Европа, держать определенную дистанцию в ожидании ухудшения отношений между континентом и США», – полагает эксперт.

    Ключевой темой переговоров сторон, вероятно, будет тарифная политика Трампа. «Мелони заинтересована в том, чтобы Вашингтон отказался от повышения пошлин в отношении европейских стран, потому что Италия в ином случае окажется одним из наиболее пострадавших государств», – уточнил политолог.

    Глава Белого дома, в свою очередь, постарается прощупать возможности того, как именно можно надавить на Европу, чтобы курс Брюсселя в отношении Китая был более жестким, добавил собеседник. Ткаченко объясняет: хотя республиканец и считает ЕС своим оппонентом, но противостояние с Пекином он рассматривает как более важное.

    Еще один вопрос повестки переговоров Мелони и Трампа – украинский кризис. «Италия при предыдущем премьере Марио Драги существенно активнее участвовала в поставках вооружения и военной техники на Украину. Нынешнее руководство страны, хотя и сократило поддержку ВСУ, выступает с той же риторикой, что и Брюссель: конфликт необходимо закончить на "благоприятных для Киева" условиях», – напомнил аналитик.

    «Дело в том, что Мелони – лидер третьей по величине экономики еврозоны. Она не может выступать в качестве "оппозиционера", который борется с европейскими институтами», – добавил эксперт, усомнившись, что итальянский политик сможет каким-то образом повлиять на позицию Трампа по украинскому треку.  

    Он также допустил, что премьер Италии не в силах будет изменить мнение американского президента относительно ЕС. «В Вашингтоне на блок смотрят как на совершенно бессмысленную, лишенную исторической миссии структуру, как на нахлебников, грабящих США. Мелони может попытаться примирить стороны, но если это не удалось сделать тому же Макрону или Стармеру, то шансы итальянского политика еще ниже», – рассуждает политолог. «Таким образом, визит Мелони закончится так же, как и поездки других европейских "засланцев": хорошая фотография, улыбки на публике, а на деле – едва ли чего-то удастся добиться», – заключил Ткаченко.

    Напомним, 17 апреля премьер-министр Италии Джорджа Мелони посетит Вашингтон. Европа надеется, что политику удастся донести до Дональда Трампа на очной встрече позицию Брюсселя по Украине и торговым отношениям между ЕС и США, пишет The New York Times. В Евросоюзе рассчитывают, что она подтолкнет главу Белого дома к торговому соглашению, чтобы избежать пошлин, и сможет повлиять на его подход к разрешению украинского кризиса.

    «Это очень деликатная миссия», – приводит Associated Press слова Фабиана Зулега, главного экономиста аналитического центра European Policy Center в Брюсселе. По его словам, стороны должны обсудить все торговые вопросы. «Трамп любит проводить такого рода неформальные беседы, которые в некотором смысле являются переговорами. У нее очень важная повестка», – указал он.

    Как отмечает NYT, «самая большая проблема» для ЕС заключается в том, что наиболее эффективными собеседниками с американской стороны являются не традиционные дипломаты, работающие через профильные институты, а специальные посланники и советники, такие как Илон Маск. Нет гарантии, что послания доходят до самого Трампа. «Все в округе Колумбия говорят, что нужно говорить с Трампом напрямую», – заявил высокопоставленный европейский чиновник.

    Отметим, 2 апреля Трамп объявил о взаимных пошлинах на товары из 185 стран. Но спустя неделю он сообщил, что отложил на 90 дней введение мер в отношении более 75 государств. На этот период взаимные тарифы с этими игроками будут снижены до 10%. Однако на фоне тарифной политики президента США в Евросоюзе задумались о сближении с Китаем. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, удастся ли Брюсселю и Пекину преодолеть разногласия и «начать дружбу» против Белого дома.

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    18 апреля 2025, 11:21 • Новости дня
    Рубио объяснил необходимость участия Европы в переговорах по Украине

    Рубио: Отмена санкций против России зависит от участия Европы в переговорах

    Рубио объяснил необходимость участия Европы в переговорах по Украине
    @ EPA/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Страны Евросоюза должны быть вовлечены в переговоры по урегулированию конфликта на Украине, чтобы отмена санкций могла стать частью итогового соглашения о мире, заявил госсекретарь США Марко Рубио.

    По словам Рубио, отмена санкций Евросоюза против России может быть связана с участием Европы в переговорах по урегулированию на Украине, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что санкции, введенные ЕС против России, не могут быть отменены Соединенными Штатами без участия европейских стран в переговорном процессе, «если снятие санкций когда-либо станет частью сделки».

    Рубио также отметил важность проведения диалога между Вашингтоном и Москвой. По его словам, американская сторона не общалась с Россией три с половиной года, но теперь диалог возобновился, что является положительным сигналом. В качестве примера Рубио привел недавнюю встречу спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа с президентом России Владимиром Путиным в Петербурге, отметив, что это помогает избежать утраты доверия.

    Кроме того, Рубио подчеркнул, что Франция, Британия и Германия могут сыграть ключевую роль в достижении мира на Украине, и что их помощь будет крайне полезна в переговорах. Он назвал свои переговоры с французскими и британскими властями конструктивными и полезными в этом контексте.

    Ранее Рубио заявил, что обсуждения по урегулированию конфликта на Украине должны завершиться в ближайшие дни. На встрече в Париже американские чиновники обсудили с европейскими коллегами возможность достижения прекращения огня на Украине в ближайшие недели.

    Напомним, встречу в Париже объявили стартом переговоров по Украине с участием европейцев.

    Глава МИД России Сергей Лавров подтвердил готовность России к сотрудничеству с США для решения украинского кризиса в разговоре с госсекретарем Марко Рубио.

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    18 апреля 2025, 01:39 • Новости дня
    Министр иностранных дел Франции Барро заявил о визите в Киев 9 мая

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро планирует посетить Киев 9 мая для участия во встрече министров иностранных дел европейских стран.

    Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро сообщил, что посетит Киев 9 мая, чтобы принять участие в встрече министров иностранных дел европейских стран, передает РИА «Новости». «Министры иностранных дел европейских стран собираются встретиться в Киеве 9 мая. Я обязательно там буду», – заявил он в эфире телеканала LCI.

    Барро также напомнил, что 9 мая совпадает с 75-летием плана Шумана, который предполагал объединение промышленности Франции и ФРГ, что стало началом евроинтеграции. Этот день является важной датой в истории Франции и Европы.

    Ранее издание Politico сообщило, что глава МИД Украины Андрей Сибига подтвердил приглашение европейским лидерам и высокопоставленным чиновникам посетить Киев 9 мая с целью продемонстрировать противовес России, где в это время пройдет парад в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала намерение президента Украины Владимира Зеленского пригласить лидеров ЕС в Киев 9 мая «театром абсурда».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские власти пригласили европейских лидеров посетить Киев 9 мая, чтобы отвлечь внимание от парада в Москве, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отказ Владимира Зеленского праздновать День Победы 9 мая свидетельствует о неуважении к памяти его деда.

    Спикер МИД Мария Захарова выразила мнение, что намерение Владимира Зеленского пригласить лидеров стран ЕС в Киев 9 мая является примером «театра абсурда».

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    16 апреля 2025, 21:57 • Новости дня
    ФСБ не обнаружила применение «звуковой пушки» на протестах в Белграде
    ФСБ не обнаружила применение «звуковой пушки» на протестах в Белграде
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    ФСБ России провела расследование и установила, что «звуковые пушки» не использовались на протестах в Белграде 15 марта, заявил президент Сербии Александр Вучич.

    Президент Сербии Александр Вучич в своем обращении к населению зачитал отчет российской спецслужбы, подтверждающий отсутствие акустических устройств на митинге. Он отметил, что ФСБ провела работу в нескольких направлениях для установления истины, передает РИА «Новости».

    Вучич сообщил, что специалисты изучали технические характеристики установок МВД Сербии, анализировали видео- и аудиоматериалы с места событий, а также медицинские данные сотрудников полиции и других служб. Дополнительно были проведены эксперименты на животных, чтобы проверить воздействие акустических систем.

    Президент Сербии подчеркнул, что российская спецслужба, известная своими возможностями и длительным руководством Александра Бортникова, внесла важный вклад в расследование. Он также отметил, что ФСБ занимает одно из ведущих мест в мире наряду с американской ФБР.

    Ранее представители ФСБ России прибыли в Белград для участия в расследовании по делу о «звуковой пушке», якобы примененной на протестах в Сербии 15 марта.

    Президент Сербии Александр Вучич выразил готовность уйти в отставку, если будет доказано применение «звуковой пушки» против участников протеста 15 марта.

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    16 апреля 2025, 12:44 • Новости дня
    Брнабич сообщила о презентации Вучичем отчета ФСБ о применении звуковой пушки

    Брнабич: Вучич озвучит отчет ФСБ России о применении звуковой пушки

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Сербии Александр Вучич 16 апреля представит отчет ФСБ о применении звуковой пушки на протестах в Белграде, сообщила председатель парламента Сербии Ана Брнабич.

    Президент Сербии Александр Вучич представит отчет Федеральной службы безопасности (ФСБ) России о применении звуковой пушки на протестах в Белграде, сообщает Lenta.ru. Об этом заявила председатель парламента Сербии Ана Брнабич.

    Она отметила, что отчет подготовлен одной из ведущих служб безопасности в мире, однако пока сама не знакома с его содержанием.

    Вучич представит отчет сегодня, 16 апреля, в 17.00 по местному времени (18.00 по московскому). Документ подписал директор ФСБ Александр Бортников, что подчеркивает его значимость и важность. Ожидается, что отчет будет представлен общественности и станет предметом дальнейшего обсуждения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Сербии Милош Вучевич объявил о готовности правительства пригласить российские и американские спецслужбы для расследования инцидента с применением «звуковой пушки» на протесте в Белграде.

    Представители ФСБ России прибыли в Белград для участия в расследовании по делу о «звуковой пушке», якобы примененной на протестах в Сербии 15 марта, с целью проверки оборудования, заявил президент Сербии Александр Вучич.

    Вучич выразил готовность уйти в отставку, если будет доказано применение «звуковой пушки» против участников протеста 15 марта.

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    16 апреля 2025, 14:12 • Новости дня
    ЕК заявила об ожидании от Вучича отказа от поездки в Москву 9 мая

    Tекст: Валерия Городецкая

    Еврокомиссия выразила надежду, что президент Сербии Александр Вучич не посетит Москву на празднование 80-летия Победы.

    Представитель ЕК Анита Хиппер в ходе брифинга в Брюсселе заявила, что Евросоюз ожидает от Сербии соблюдения его ценностей и политики в связи с заявкой на вступление в ЕС, передает ТАСС. Она уточнила, что Еврокомиссия ожидает отказа президента Сербии Александра Вучича от участия в мероприятии 9 мая в Москве.

    В свою очередь, на вопрос о возможных мерах в отношении премьера Словакии Роберта Фицо, который планирует присутствовать на празднованиях в Москве, Хиппер ответила, что Еврокомиссия не может заниматься наказанием глав государств и правительств стран Евросоюза.

    Напомним, глава дипслужбы ЕС Кая Каллас пригрозила последствиями за поездку на парад Победы в Москву. При этом словацкий премьер Роберт Фицо заявил, что намерен принять участие в параде 9 мая в российской столице.

    Спикер МИД России Мария Захарова заявила, что планы ЕС запретить лидерам стран приезжать в Москву на 9 Мая – это проявление европейского нацизма.

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    17 апреля 2025, 14:54 • Новости дня
    Песков: Европейцы требуют продолжения конфликта на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Переговоры между Москвой и Вашингтоном по урегулированию на Украине проходят с трудностями, пока европейские страны настаивают на продолжении конфликта, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Он отметил, что Москва и Вашингтон продолжают говорить о мире, однако европейские столицы заняли агрессивную позицию, настаивая на продолжении боевых действий, передает ТАСС.

    «Пока концентрируемся на наших контактах с американцами. Тем более, что дело продвигается достаточно сложно», – сказал он журналистам. Песков подчеркнул, что европейские лидеры неожиданно стали «ястребами войны» и выразил недовольство позицией Киева, который, по его словам, продолжает действовать в своем традиционном репертуаре, не способствуя прогрессу переговоров.

    Ранее президент США Дональд Трамп, комментируя ситуацию с урегулированием конфликта на Украине, высказал положительную оценку хода процесса.

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    18 апреля 2025, 09:22 • Новости дня
    Депутат Бундестага заявил о несоответствии Украины критериям ЕС

    Германский депутат Котре раскритиковал ЕС за стремление к интеграции Украины

    Tекст: Вера Басилая

    Украина не соответствует ни одному из критериев для вступления в Европейский союз, который превратился в «политический клуб», заявил депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре.

    Котре выразил мнение, что ЕС превратился в политический клуб, продвигающий леволиберальную идеологию. Он отметил, что ЕС активно вмешивается в дела государств, таких как Грузия и Молдавия, и стремится присоединить к себе Украину, несмотря на несоответствие последней необходимым критериям, передает ТАСС.

    По его словам, санкции и пошлины, вводимые ЕС, имеют целью повлиять на внутреннюю политику США и симпатии американских демократов. Он подчеркнул, что это больше не является вопросом экономики, а превратилось в борьбу за идеологическое влияние, что идет вразрез с интересами граждан и отдельных стран.

    Ранее лидер Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц выразил мнение, что Украина не может стать членом Европейского союза и НАТО до окончания текущего вооруженного конфликта.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал перспективу вступления Украины в Евросоюз крайне маловероятной.

    Венгрия отказалась поддержать вступление Украины в ЕС из-за ущемления прав венгров в Закарпатье.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил о наличии разногласий между Европой и США по вопросу Украины.

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    18 апреля 2025, 13:19 • Новости дня
    Кремль заявил об отсутствии мирных призывов от Европы по Украине

    Песков заявил об отсутствии мирных призывов от Европы по Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Европа вместо призывов к миру на Украине делает акцент на милитаризации, что не способствует урегулированию конфликта, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, Кремль не слышит от Европы призывов, способствующих мирному урегулированию ситуации на Украине, а напротив, замечает ее акцент на милитаризацию, передает ТАСС.

    Он отметил, что в последнее время из Европы звучат исключительно призывы к усилению вооружения как самих европейских стран, так и Украины. Песков подчеркнул, что такие заявления не способствуют поиску мирных решений.

    Песков отметил наличие некоторых наработок, которые могут лечь в основу будущих обсуждений по украинскому урегулированию, но подчеркнул, что впереди еще много сложных дискуссий.

    Ранее на встрече в Париже американские чиновники обсудили с европейскими коллегами возможность достижения прекращения огня на Украине в ближайшие недели.

    Напомним, что эту встречу объявили стартом переговоров по Украине с участием европейцев.

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что страны Евросоюза должны быть вовлечены в переговоры, чтобы отмена санкций могла стать частью итогового соглашения о мире.

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    17 апреля 2025, 13:34 • Новости дня
    Santander стал лидером среди банков ЕС по капитализации после пошлин Трампа

    Испанский Santander обошел UBS по капитализации после новых тарифов США

    Tекст: Ирма Каплан

    Испанский банк Santander превзошел швейцарский UBS по рыночной капитализации в Евросоюзе, став самым дорогим банком региона после введения США новых пошлин, пишет FT.

    Испанский банк Santander стал самым дорогим банком в Евросоюзе, обойдя по рыночной капитализации швейцарский UBS после введенных США новых тарифов, пишет Financial Times (FT).

    «Акции UBS упали почти на 15% с тех пор, как 2 апреля президент США объявил о введении ряда "ответных" тарифов, вызвав распродажу на рынке. Акции испанского кредитора упали всего на 5% за этот период», – сказано в материале.

    Рыночная капитализация Santander достигла 91,3 млрд евро, что превышает текущую стоимость UBS, упавшую до 85,7 млрд евро, пишет газета со ссылкой на данные Bloomberg.

    По словам аналитика Morningstar Йоханна Шольца, швейцарский банк сильнее пострадал от тарифов из-за «значительной зависимости UBS от американского рынка», к тому же около трети его доходов поступает из США.

    За Santander и UBS в рейтинге следуют французский BNP Paribas и итальянский UniCredit, рыночная капитализация которых составляет 80,9 млрд евро и 78,9 млрд евро соответственно. HSBC остается самым ценным кредитором в Европе, включая Великобританию, с рыночной стоимостью в 137,8 млрд фунтов стерлингов, резюмирует FT.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министры финансов и главы Центробанков стран G7 соберутся в Вашингтоне для обсуждения планов США по введению импортных пошлин, а также ситуации на Украине.

    Ранее президент США Дональд Трамп предложил внедрить «вторичные тарифы» в 25% на страны, которые покупают нефть у Венесуэлы. На это американский миллиардер Уоррен Баффетт охарактеризовал введение США пошлин как «акт войны» и предупредил о негативном влиянии на экономику страны.

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