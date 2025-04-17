Понимая всю тяжесть демографических проблем и необходимость поддерживать экономику, какой курс мы изберем? «Многонационалию» или курс на форсированную ассимиляцию и отсечение в этом процессе чуждых нашему этно-культурному ядру элементов?20 комментариев
ВСУ усилили минирование тылов России с помощью дронов
ВСУ использовали беспилотники для минирования тыловых регионов России
ВСУ стали активнее минировать тыловые районы России с помощью беспилотников, сбрасывая самодельные взрывные устройства на социальные и транспортные объекты, что приводит к трагедиям, как в Белгородской области, где погиб десятилетний мальчик.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали чаще использовать беспилотные летательные аппараты для минирования тыловых районов России, передает ТАСС. По словам замдиректора Национального центра помощи детям Сергея Цапенко, самодельные взрывные устройства сбрасываются на объекты социальной и транспортной инфраструктуры. Такой подход ВСУ вызывает беспокойство, так как он направлен на запугивание и уничтожение мирного населения.
Ситуация в Белгородской области стала особенно трагичной. Шестнадцатого апреля в селе Маломихайловка погиб десятилетний мальчик после взрыва суббоеприпаса типа «колокольчик» от американской гаубицы М777. Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что ребенок поднял боеприпас с земли.
Цапенко пояснил, что в самодельных взрывных устройствах штатный взрыватель заменяется на электродетонатор, срабатывающий от сигнала платы инициации. По его мнению, такие действия не могут считаться военными и являются террористическими актами, нацеленными на мирное население. Важно информировать детей о правилах поведения при обнаружении взрывоопасных предметов, чтобы избежать подобных инцидентов в будущем.
Национальный центр помощи детям активно занимается профилактикой минной опасности. Добровольцы проводят уроки безопасности в Запорожской, Курской и Белгородской областях, а также в Донецкой и Луганской народных республиках и Севастополе. К настоящему времени такие занятия посетили более 2,5 тыс. школьников и студентов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали минировать пути отхода своих подразделений, чтобы осложнить продвижение противника. Во время отступления ВСУ заминировали центр Красноармейска, угрожая безопасности мирного населения и инфраструктуры города. На Запорожском направлении ВСУ создали многослойные минные поля в попытке удержать позиции и затруднить наступление российских войск.