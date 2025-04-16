Взрыв в Севастополе оказался терактом против офицера Черноморского флота

Хозяйка квартиры в Севастополе призналась в организации теракта против офицера ЧФ

Tекст: Дарья Григоренко

Как пишет «Флаг Родины», в результате инцидента, произошедшего 6 февраля, обрушилась часть перекрытий между первым и вторым этажами дома на улице Леваневского. Жертв удалось избежать. Первоначально предполагалась утечка газа, но расследование выявило истинные причины происшествия, передает Lenta.Ru.

По данным следствия, взрыв устроила Надежда Г., хозяйка квартиры, арендованной военнослужащим и его супругой. Женщина пыталась скрыться после инцидента, но была задержана и обвинена в совершении теракта. На допросе она призналась, что в 2023 году ее завербовал представитель Службы безопасности Украины и поручил следить за жильцами.

Надежда установила контакт с женой офицера и получила координаты тайника со взрывным устройством. Она забрала бомбу, установила ее в квартире и сообщила об этом куратору из СБУ, который привел бомбу в действие. Дело Надежды рассматривает Южный окружной военный суд. Газета приводит ее слова: «В качестве способа ликвидации был выбран подрыв. Для этого мне сотрудниками СБУ были переданы координаты, с помощью которых я забрала из тайника самодельное взрывное устройство», пишет RT.

Напомним, в феврале прошлого года губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что перекрытия между этажами частично обрушились из-за взрыва баллона с газом в жилом доме. Он отметил также, что пострадавших не обнаружено. Всего эвакуировано из подъезда восемь человек, в том числе трое детей.