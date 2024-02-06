В сфере культуры идет, причем набирая силу, очень сложный процесс, который можно назвать национализацией творческого класса. Ровно так же, как ранее национализироваться пришлось чиновничеству и бизнес-истеблишменту, что связывает свою дальнейшую жизнь с Россией.13 комментариев
Обрушение перекрытий между этажами дома произошло из-за взрыва газа в Севастополе
Перекрытия между этажами частично обрушились из-за взрыва баллона с газом в жилом доме в Севастополе, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
Как сообщил Развожаев в своем Telegram-канале, в одной из квартир в жилом доме на ул. Леваневского, 18 взорвался газовый баллон, обрушились перекрытия между первым и вторым этажами. Развожаев добавил, что на первом этаже было пустое неработающее помещение.
Он отметил также, что пострадавших не обнаружено. Всего эвакуировано из подъезда восемь человек, в том числе трое детей. По предварительной оценке, площадь разрушений составила около 50 кв. метров. Сейчас специалисты отключают дом от коммунальных сетей.
Ранее при пожаре на складе в Ульяновске взорвались 40 газовых баллонов.