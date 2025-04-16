Финал чемпионата «Профессионалы» запланировали провести в Нижнем Новгороде

Tекст: Елизавета Шишкова

Финал Всероссийского чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» пройдет в Нижнем Новгороде с 25 по 30 мая. Событие состоится на площадке Федерального технопарка профессионального образования. В чемпионате примут участие около 200 конкурсантов из разных регионов России и более 200 экспертов, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Основной зачет включает студентов учреждений среднего профессионального образования и школьников старше 14 лет. Индустриальный зачет предназначен для представителей профильных индустрий в возрасте от 22 до 35 лет, а международный – для участников из-за рубежа. Торжественное открытие чемпионата пройдет 25 мая во Дворце спорта «Нагорный».

Министр просвещения Сергей Кравцов отметил, что число участников чемпионатного движения в этом году превысило 300 тыс. человек, что свидетельствует о развитии системы СПО и укреплении технологического суверенитета России. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подчеркнул, что это событие станет значимым не только для региона, но и для всей страны.

Финал также включает деловую программу, которая пройдет с 26 по 29 мая. Ректор Института развития профессионального образования Сергей Кожевников сообщил, что в ней примут участие лидеры мнений и эксперты, чтобы обсудить развитие системы среднего профобразования. Выставочная экспозиция продемонстрирует достижения чемпионатного движения и сферы креативных индустрий и ИТ.