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Минобороны сообщило об уничтожении скопления ВСУ в Запорожской области
Минобороны РФ сообщило об уничтожении скопления ВСУ в Запорожской области
Расчеты реактивной системы залпового огня «Град» 42-й дивизии войсковой группировки «Днепр» нанесли удар по скоплению личного состава ВСУ в Запорожской области, сорвав ротацию противника, сообщили в Минобороны России.
Расчеты реактивной системы залпового огня (РЗСО) «Град» 42-й дивизии группировки войск «Днепр» нанесли удар по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области, передает РИА «Новости». В результате удара удалось уничтожить скопление личного состава противника и сорвать его ротацию, сообщили в Министерстве обороны России.
Согласно информации ведомства, после получения координат группы пехоты ВСУ, которая пыталась закрепиться на позициях, расчеты РСЗО «Град» выдвинулись в указанную точку и нанесли точный залп реактивных ракет по нужным квадратам, что привело к уничтожению пехоты противника.
Министерство также подчеркнуло роль беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) артиллерийских подразделений группировки «Днепр», которые постоянно ведут воздушную разведку.
Командир взвода реактивного дивизиона с позывным «Алатырь» рассказал , что в задачи подразделения входит выезд на цели, которые варьируются от минометов до крупных скоплений живой силы и техники противника, и их поражение.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские силы совершили прорыв на Запорожском фронте. Сообщалось, что благодаря успешным действиям ВС России противник на этом участке не может принимать эффективные решения во время российских атак. Газета также писала, что Запорожское направление вышло из статического состояния.