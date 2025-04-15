Генерал Кейн возглавил Объединенный комитет начальников штабов США

Генерал-лейтенант Дэн Кейн принял присягу как глава Объединенного комитета США

Tекст: Ирма Каплан

Генерал ВВС США Дэн Кейн был приведен к присяге в качестве председателя Объединенного комитета начальников штабов, спустя почти два месяца после того, как американский президент Дональд Трамп уволил его предшественника, передает Associated Press.

«Самое важное, что вы должны знать обо мне, так это то, что я доверяю вам. Я верю, что вы умеете принимать трудные решения, стойко переносить невзгоды и поступать правильно», – заявил Кейн на церемонии принятия присяги.

Он добавил, что вооруженные силы США должны быть достаточно вооружены, глобально интегрированы и готовы сражаться и побеждать в национальных войнах. А для этого, по его словам, ВС США идти в ногу с технологическими и стратегическими изменениями, поощрять инновации и быть готовыми к адаптации.

Кейн – заслуженный пилот истребителя F-16, первый офицер, которого отозвали из отставки и вернули на действительную службу. Он сменил на посту главы Объединенного комитета Чарльза Брауна-младшего, уволенного Трампом в рамках широкой чистки рядов военных офицеров, которые, как полагают, поддерживали программы многообразия и равенства в американской армии.

Официальная церемония его вступления в должность состоится на этой неделе в Белом доме.

Как писала в феврале газета ВЗГЛЯД, Пентагон планирует отставку генералов и адмиралов, связанных с продвижением идей DEI («разнообразие, равенство и инклюзивность»). В частности, под угрозой увольнения находится председатель Объединенного комитета начальников штабов США Чарльз Браун.

Кроме того, газета ВЗГЛЯД разбиралась, что будет с Пентагоном после того, как министр обороны США Пит Хегсет поручил подготовить план по сокращению военного бюджета, чтобы траты американского минобороны ежегодно сокращались на 50 млрд долларов.