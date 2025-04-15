Китайские чиновники называют развязанную США тарифную войну «игрой в числа» и говорят, что экономику КНР это не затронет. Однако они не совсем правы. Если бы китайцы смогли довести до конца свою программу переориентации производства с американского рынка на внутрикитайский, то эффект от пошлин был бы ограничен. Но они пока не смогли.0 комментариев
Сальдо сообщил об усилении ударов ВСУ по гражданским объектам
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил об увеличении атак ВСУ на гражданские объекты и мирное население региона в последние недели.
Как передает ТАСС, Сальдо сообщил об увеличении числа атак Вооруженных сил Украины на гражданские объекты и мирных жителей региона. По его словам, последние недели удары противника по гражданским объектам стали более частыми и жестокими. Сальдо отметил, что украинские дроны-разведчики, не обнаружив военных объектов, целенаправленно атакуют гражданские объекты, чтобы не возвращаться без трофеев.
Губернатор также высказал мнение, что такие действия ВСУ обусловлены ослаблением их позиций и сил по сравнению с началом специальной военной операции. Он провел аналогию с раненым шакалом, который продолжает атаковать, несмотря на свои ранения, проявляя злость и ненависть. По словам Сальдо, сложившаяся оперативная обстановка благоприятствует российским военным и продолжает укрепляться.Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Херсонской области Владимир Сальдо оценил, что восстановление Каховской ГЭС после ударов украинских войск может занять несколько лет, а также оценил ситуацию на Каховском водохранилище; ранее он сообщил, что восстановление Каховского водохранилища может занять длительное время.