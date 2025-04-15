Тихоокеанцы почтили память советских моряков в Бангладеш

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как передает ТАСС, экипажи кораблей Тихоокеанского флота РФ почтили память советских моряков, которые в 1972–1974 годах разминировали порт Читтагонг в Бангладеш. Моряки России и Бангладеш возложили венки и цветы к мемориалу и могиле старшего матроса Юрия Редькина, погибшего в 1973 году.

В рамках визита в Бангладеш командир отряда кораблей капитан 1 ранга Алексей Анциферов провел встречи с представителями посольства России и ВМС принимающей страны. Корветы «Резкий», «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» и средний морской танкер «Печенга» совершили деловой заход в порт Читтагонг. При заходе россиян, экипажи национальных ВМС построились для приветствия.

Советские моряки начали разминирование Читтагонга в ответ на просьбу властей Бангладеш к руководству СССР в 1972 году. За 26 месяцев они протраливали более 1 тыс. кв. миль, восстановили 12 причалов и поднимали со дна 26 судов. Работы проводились на безвозмездной основе, как интернациональная помощь.

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