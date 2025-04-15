Tекст: Денис Тельманов

Как сообщила ТАСС, Мавзолей Ленина на Красной площади вновь откроется для посетителей после двухмесячного перерыва, связанного с профилактическими работами.

Федеральная служба охраны подтвердила, что все необходимые процедуры были успешно завершены, однако не предоставила дополнительных подробностей о характере выполненных работ.

Мавзолей был закрыт 18 февраля и, как правило, работа по его обслуживанию проводится каждые два года. Последний раз аналогичные мероприятия были выполнены в 2023 году. Сейчас Мавзолей будет доступен для посещений ежедневно, за исключением понедельников и пятниц, с 10:00 до 13:00 по московскому времени.

Мавзолей Ленина, сооруженный у Кремлевской стены, был создан по решению Президиума Центрального исполнительного комитета СССР в 1924 году, после смерти Владимира Ульянова-Ленина. Работы по бальзамированию и сохранению тела возглавил профессор Владимир Воробьев, вместе с другими учеными они разработали уникальную технологию, которая позволяет поддерживать тело в отличном состоянии долгое время.

Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший премьер-министр России Сергей Степашин выступил с инициативой пересмотреть вопрос о существовании некрополя у Кремлевской стены, однако предложил сохранить Мавзолей Владимира Ленина как исторический памятник. Федеральная служба охраны России предупредила о недопуске посетителей в мавзолей Ленина 4 ноября из-за подготовки и проведения государственных мероприятий. Вопрос, кого можно назвать «верным продолжателем дела великого Ленина», возникает в день столетия со дня его смерти: тех, кто до сих пор ходит к нему с красными флагами, или их противоположностей.