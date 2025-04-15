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Стало известно об открытии для посещений Мавзолея Ленина после ремонта
Мавзолей Ленина на Красной площади снова будет открыт для посетителей после завершения запланированных профилактических работ, которые длились два месяца.
Как сообщила ТАСС, Мавзолей Ленина на Красной площади вновь откроется для посетителей после двухмесячного перерыва, связанного с профилактическими работами.
Федеральная служба охраны подтвердила, что все необходимые процедуры были успешно завершены, однако не предоставила дополнительных подробностей о характере выполненных работ.
Мавзолей был закрыт 18 февраля и, как правило, работа по его обслуживанию проводится каждые два года. Последний раз аналогичные мероприятия были выполнены в 2023 году. Сейчас Мавзолей будет доступен для посещений ежедневно, за исключением понедельников и пятниц, с 10:00 до 13:00 по московскому времени.
Мавзолей Ленина, сооруженный у Кремлевской стены, был создан по решению Президиума Центрального исполнительного комитета СССР в 1924 году, после смерти Владимира Ульянова-Ленина. Работы по бальзамированию и сохранению тела возглавил профессор Владимир Воробьев, вместе с другими учеными они разработали уникальную технологию, которая позволяет поддерживать тело в отличном состоянии долгое время.
Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший премьер-министр России Сергей Степашин выступил с инициативой пересмотреть вопрос о существовании некрополя у Кремлевской стены, однако предложил сохранить Мавзолей Владимира Ленина как исторический памятник. Федеральная служба охраны России предупредила о недопуске посетителей в мавзолей Ленина 4 ноября из-за подготовки и проведения государственных мероприятий. Вопрос, кого можно назвать «верным продолжателем дела великого Ленина», возникает в день столетия со дня его смерти: тех, кто до сих пор ходит к нему с красными флагами, или их противоположностей.