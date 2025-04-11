Суд отказал «шаману» Габышеву в переводе в психбольницу общего типа

Суд в Приморье не удовлетворил ходатайство о переводе «шамана» Габышева в психбольницу общего типа

Tекст: Денис Тельманов

Как сообщает РИА «Новости», Уссурийский районный суд в Приморье отказал в удовлетворении ходатайства о переводе Александра Габышева в психиатрическую больницу общего типа. Елена Оленева, руководитель объединенной пресс-службы судов Приморья, отметила, что суд отказал в изменении принудительных мер медицинского характера в виде принудительного лечения в медорганизации специализированного типа на лечение в условиях общего типа.



Известно, что в феврале 2022 года суд в Новосибирске смягчил условия пребывания Габышева, переведя его в специализированный стационар без интенсивного наблюдения.

С тех пор Габышев находится в психбольнице спецтипа в Уссурийске. В декабре 2023 года и мае 2024 года его защита пыталась добиться перевода в общую психиатрическую больницу, однако ходатайства были отклонены. В декабре 2024 года суд принял решение о переводе, но Приморский краевой суд отменил это постановление.

Габышев был задержан в сентябре 2019 года на трассе М-53 «Байкал» по пути в Москву и помещен в якутский психоневрологический диспансер для диагностики. Против него было возбуждено уголовное дело о призывах к экстремизму. Его второй поход в столицу закончился в декабре 2020 года задержанием и штрафом. Позже он был признан невменяемым по итогам экспертизы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, якутского «шамана» Александра Габышева впервые задержали в сентябре 2019 года на федеральной трассе М-53 «Байкал» за публичные призывы к экстремизму.

Позднее его задержали в Екатеринбурге и поместили в психбольницу, как сообщил источник в правоохранительных органах. Приморский краевой суд направил на новое рассмотрение дело Габышева, отменив решение о принудительном лечении в психиатрической больнице.

