Суд отменил перевод «шамана» Габышева в общее отделение психбольницы

Приморский суд отменил решение о переводе «шамана» Габышева в общее отделение психбольницы

Tекст: Дмитрий Зубарев

Приморский краевой суд отменил предыдущее постановление Уссурийского районного суда, которое предписывало перевести «шамана» Александра Габышева на общий тип принудительного лечения в психиатрической больнице, передает ТАСС.

Пресс-служба объединенной судебной системы Приморского края сообщила, что дело направлено на новое рассмотрение в тот же суд, но в ином составе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в управлении Следственного комитета России по Якутии опровергли сообщения о возбуждении нового уголовного дела против местного «шамана» Александра Габышева. Габышев, который дважды устраивал поход на Москву, был задержан в Екатеринбурге и помещен в психбольницу. В Екатеринбурге установили личность мужчины, который при задержании представился «шаманом» Габышевым.