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Суд отменил перевод «шамана» Габышева в общее отделение психбольницы
Приморский суд отменил решение о переводе «шамана» Габышева в общее отделение психбольницы
Приморский краевой суд направил на новое рассмотрение дело Александра Габышева, отменив решение о переводе его на принудительное лечение общего типа в психиатрической больнице.
Приморский краевой суд отменил предыдущее постановление Уссурийского районного суда, которое предписывало перевести «шамана» Александра Габышева на общий тип принудительного лечения в психиатрической больнице, передает ТАСС.
Пресс-служба объединенной судебной системы Приморского края сообщила, что дело направлено на новое рассмотрение в тот же суд, но в ином составе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в управлении Следственного комитета России по Якутии опровергли сообщения о возбуждении нового уголовного дела против местного «шамана» Александра Габышева. Габышев, который дважды устраивал поход на Москву, был задержан в Екатеринбурге и помещен в психбольницу. В Екатеринбурге установили личность мужчины, который при задержании представился «шаманом» Габышевым.