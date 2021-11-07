Якутского «шамана» задержали в Екатеринбурге

Болгары отреагировали на протесты Украины из-за визита Путина в Крым

Читатели болгарской газеты «Факты» прокомментировали протест Украины после визита в Крым президента России Владимира Путина в День народного единства. Большинство отмечали, что киевская власть живет в вымышленном мире.

Один из пользователей писал, что украинцы становятся все более раздражающими для Европы, а значимость населения Западной Украины скоро можно будет сравнить со значимостью Северной Македонии, передает РИА «Новости».

«Этo вce рaвнo чтo спрашивать у coceдa рaзрeшeния пoйти к себе дoмoй! Кaкиe же дураки сидят в Киеве, нeужeли oни нe пoнимaют, чтo Крым навсегда ocтaнeтcя их зaвeтнoй мeчтoй», – считает читатель Братчет.

Другой читатель отметил, что 96% населения Крыма добровольно, путем референдума перешло в состав России.

«Эта страна живет в своей цирковой реальности, в которой воображает, что Путин попросит у них разрешения посетить Крым. Лукашенко назвал Крым «родиной», что является своего рода признанием принадлежности к России, учитывая недавнее соглашение», – подытожили читатели.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин в День народного единства посетил с рабочей поездкой Крымский полуостров, где возложил к мемориальному комплексу в Севастополе цветы.

После этого власти Украины выразили «решительный протест», так как Киев не согласен с визитом президента России в Крым.