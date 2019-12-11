СК опроверг возбуждение нового дела против якутского «шамана»

В управлении Следственного комитета России по Якутии опровергли сообщения о возбуждении нового уголовного дела в отношении местного «шамана» Александра Габышева.

«Информация о возбуждении дела в отношении самопровозглашенного «шамана» Александра Габышева по статье 318 УК РФ – о насилии над представителем власти – не соответствует действительности», - заявила РИА «Новости» старший помощник руководителя следственного управления по Якутии Надежда Дворецкая.

Ранее в социальных сетях распространилась информация о том, что Габышев при задержании во вторник самодельным мечом якобы порвал одежду одному из силовиков. В то же время неизвестно, с чем связано задержание Габышева.

Впервые «шамана» задержали в середине сентября на федеральной трассе М-53 «Байкал», когда он держал путь в Москву. Против него возбудили уголовное дело о публичных призывах к экстремизму. Габышева поместили в якутский психоневрологический диспансер для диагностики, а затем отпустили. Распространилась информация, что экспертиза признала его невменяемым, однако защита эти утверждения опровергла.

Недавно Габышев, по словам адвокатов, вновь отправился в российскую столицу. Статус подозреваемого этому не помеха– как объяснила защита, выезжать за пределы Якутска ему могли бы запретить, если бы предъявили обвинение не позднее 10 суток с момента избрания меры пресечения, но этого не произошло.