Задержанный в Екатеринбурге «шаман» оказался не Габышев

США предупредили ЕС об угрозе эскалации конфликта в Донбассе

Соединенные Штаты по дипломатическим каналам предупредили ЕС, Германию, Францию и Британию об угрозе эскалации конфликта в Донбассе, сообщили источники немецкого издания Süddeutsche Zeitung.

По имеющейся у издания информации, Соединенные Штаты обратились в конце прошлой недели в Европейскую службу внешних связей и в МИД ФРГ, Франции и Соединенного Королевства. Американская сторона указала на якобы высокую концентрацию российских войск у границы с Украиной и связанный с этим потенциал обострения ситуации. Как утверждает издание, Соединенные Штаты поделились с партнерами своими сведениями касательно перемещения российских сил, передает ТАСС.

При этом во время встречи и.о. канцлера Германии Ангелы Меркель и президента США Джо Байдена на полях саммита Группы двадцати в Риме глава вашингтонской администрации потребовал от Берлина усилить давление на Россию, используя газопровод «Северный поток – 2». США ожидают, что действующее правительство или будущая коалиция ФРГ подействует на Федеральное сетевое агентство таким образом, что регулятор либо остановит, либо как минимум пересмотрит продолжающуюся процедуру сертификации трубопровода.

Издание утверждает, что в ведомстве федерального канцлера якобы недовольны действиями России в ситуации вокруг Украины. «Поведение в Москве испытывает на прочность терпение [Берлина]», – заявили источники издания.

В прошлый вторник вооруженные силы Украины по приказу главнокомандующего генерал-лейтенанта Валерия Залужного применили турецкие ударные беспилотники «Байрактар» в Донбассе. В тот же день украинские силовики захватили в Донбассе село Старомарьевка.

После этого Москва не исключила дальнейшей деградации ситуации в Донбассе из-за сознательного нарушения украинскими силовиками мер по прекращению огня, на Украине заявили о неизбежности войны в Донбассе, а глава ДНР Денис Пушилин обвинил Киев в подготовке к «войне или серьезной провокации». Тем временем на Западе заявили, что Россия якобы перебрасывает войска к границе с Украиной, а конфликт на юго-востоке Украины «вступает в новую стадию». В Кремле подчеркнули, что Россия сохраняет военное присутствие на своей территории там, где считает это необходимым.

14 октября полпред России в Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов обвинил ВСУ в прямом нарушении мер по усилению перемирия, подписанных Киевом 22 июля 2020 года, а также рамочного решения о разведении сил и средств, согласованного Украиной и Донбассом в 2016 году в рамках Контактной группы. Официальный представитель МИД Мария Захарова призвала Украину услышать сигнал США об актуальности минских договоренностей, которые были вновь подтверждены Вашингтоном во время визита в Москву заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд.

В конце сентября в Кремле констатировали, что работа по реализации Минских соглашений зашла в тупик. В июле полпред России на минских переговорах Борис Грызлов обвинил Киев в активизации вооруженных акций в Донбассе, в том числе против гражданского населения. В том же месяце постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что в Киеве активно готовят военный сценарий решения так называемой проблемы Донбасса.

В апреле замглавы администрации президента Дмитрий Козак говорил о заинтересованности России в дружественной, спокойной и стабильной Украине. При этом он предупредил, что в случае войны Россия встанет на защиту своих граждан в Донбассе. В феврале генерал СБУ предрек Киеву потерю Донбасса в случае отказа от Минских соглашений.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД