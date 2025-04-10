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Работа НПЗ в Комсомольске-на-Амуре возобновлена после пожара
Комсомольский НПЗ полностью возобновил выпуск нефтепродуктов после пожара
Нефтеперерабатывающий завод в Комсомольске-на-Амуре возобновил производство нефтепродуктов в полном объеме после ликвидации возгорания за счет резервных мощностей, сообщили на предприятии.
Нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Комсомольске-на-Амуре возобновил производство нефтепродуктов в полном объеме после ликвидации пожара. Резервные мощности обеспечили стабильность процесса, передает ТАСС со ссылкой на представителя завода.
«Происшествие на Комсомольском НПЗ не оказало влияния на технологический процесс. Завод осуществляет выпуск нефтепродуктов в полном объеме, для этого были задействованы резервные мощности», – приводит агентство слова сотрудника НПЗ.
Он добавил, что возгорание было оперативно ликвидировано, разлив нефтепродуктов не допущен, пострадавших нет.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в главном управлении МЧС по Хабаровскому краю сообщили, что на нефтеперерабатывающем заводе в Комсомольске-на-Амуре начался пожар. В социальных сетях писали, что возгорание произошло в колонне технологической установки на высоте 50 метров.