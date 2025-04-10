Целью британской политики в Европе всегда было разрушение любых признаков сотрудничества между такими державами, как Германия, Франция и Россия. Но это не спасло Лондон от утраты своего внешнеполитического могущества. И сегодня положение Британии в мире можно охарактеризовать как «Сингапур на Атлантике».0 комментариев
Кириенко выразил благодарность центру «Наследие»
Кириенко отметил значимость работы центра «Наследие» и программы «Наследие Донбасса»
Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко выразил благодарность коллективу центра «Наследие» и отметил большое значение его деятельности.
Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко выразил благодарность коллективу центра «Наследие», следует из сообщения на сайте «Наследие».
В письме со словами благодарности Кириенко отметил значимость деятельности центра для страны, особенно для регионов, нуждающихся в поддержке.
«Реализуемая центром программа «Наследие Донбасса» является ярким примером социального служения и благотворительности», – отметил Кириенко.
В своем обращении Сергей Кириенко отметил, что инициативы центра по поддержке военнослужащих и жителей исторических регионов России помогают продолжать традиции милосердия, которыми славится страна. Он также указал на символичность проекта «Православные рубежи России», который способствует сохранению духовного и культурного наследия и укрепляет традиционные российские духовно-нравственные ценности.
«Выражаю благодарность коллективу за усердную работу и уверен, что ваши усилия и в дальнейшем будут приносить плодотворные результаты на благо Отечества. Желаю успехов, вдохновения и крепости сил для реализации задуманных проектов», – подчеркнул в письме Кириенко.
Коллектив центра «Наследие» выразил свою признательность Сергею Кириенко за высокую оценку своей работы и теплые пожелания. Они отметили, что поддержка их деятельности важна для продолжения их благотворительной миссии и новых свершений на благо общества.