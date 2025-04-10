Frontex пригрозил Греции прекращением финансирования

  • Новость часаНазначено время переговоров России и США в Стамбуле
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    Ту-154 Качиньского был заранее обречен
    Брюссель потребовал убрать Вулина из нового правительства Сербии
    Mysl Polska: Украина стала балластом для США
    Украинский ТЦК хотел призвать в ВСУ улетевшего на МКС российского космонавта
    Захарова объяснила заявления Макрона перепадами атмосферного давления
    Пентагон: Решение о военном присутствии в Европе примут после переговоров с РФ
    ЕС отказался продлевать торговые преференции для Украины
    Эстония приняла закон о праве топить подозрительные суда
    Мерц объявил о новых правилах получения гражданства Германии
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Британия деградирует до «Сингапура на Атлантике»

    Целью британской политики в Европе всегда было разрушение любых признаков сотрудничества между такими державами, как Германия, Франция и Россия. Но это не спасло Лондон от утраты своего внешнеполитического могущества. И сегодня положение Британии в мире можно охарактеризовать как «Сингапур на Атлантике».

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    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Овечкин – это русская медиабомба сокрушительной силы

    Лучший хоккеист планеты Александр Овечкин – представитель именно той «мягкой силы», которая негромко, но уверенно сдвигает тектонические пласты политики. Это для наших нытиков он «американский хоккеист». А в Америке для всех – он прежде всего русский.

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    Дмитрий Скворцов Дмитрий Скворцов Чем нынешнее противостояние в США похоже на Гражданскую войну

    Россия, в отличие от европейских стран, однозначно поддержала федеральное правительство Линкольна, видя в сохранении единства США, по словам канцлера Горчакова, «существенный элемент всеобщего политического равновесия».

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    10 апреля 2025, 08:59 • Новости дня

    Frontex пригрозил Греции прекращением финансирования

    Tекст: Александра Юдина

    Европейское агентство Frontex угрожает прекратить финансирование Греции из-за расследований 12 дел о нарушении прав мигрантов на границе, большинство из которых связано с принудительной высылкой, пишет Politico.

    По данным издания, Frontex пригрозил Греции прекращением финансирования в связи с расследованием 12 дел о нарушениях прав мигрантов, передает РИА «Новости».

    Эти дела касаются предполагаемых неправомерных действий греческих миграционных служб, связанных с принудительной высылкой мигрантов с сухопутных и морских границ страны. Такие действия противоречат Конвенции ООН о статусе беженцев и международному праву.

    Греческое правительство отвергло обвинения, заявив о своей приверженности международным стандартам в области прав человека и защите прав мигрантов.

    Власти подчеркнули, что все действия на границе осуществляются в рамках закона, и пообещали сотрудничать с Frontex для разрешения ситуации.

    Евросоюз оказывает значительную поддержку странам, находящимся на внешних границах блока, в том числе через агентства, такие как Frontex.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, польские интернет-пользователи проявили рекордный уровень неприязни к украинцам за последние три года. По данным исследовательского центра Res Futura, в марте число критических публикаций о беженцах из республики, а также о властях в Киеве достигло 325 миллионов.

    Кроме того, консервативный блок ХДС/ХСС во главе с Фридрихом Мерцем разработал план по ужесточению миграционной политики, который уже обсуждается с соседними странами Германии.

    8 апреля 2025, 14:18 • Новости дня
    Юшков: Энергетический ультиматум Трампа для ЕС может стать проблемой России
    Юшков: Энергетический ультиматум Трампа для ЕС может стать проблемой России
    @ AP/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Вашингтон заинтересован в том, чтобы у новых американских энергопроектов был гарантированный рынок сбыта. Поэтому Дональд Трамп хочет принудить ЕС заключить долгосрочные контракты с США. Для других поставщиков это может стать плохой новостью, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее глава Белого дома потребовал от Евросоюза покупать больше энергоносителей у Штатов.

    «Евросоюз уже сейчас закупает у США углеводороды в больших объемах. Так, Штаты – крупнейший поставщик СПГ в Европу. Страна также занимает существенную долю на европейском рынке нефти», – напомнил Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.

    На этом фоне намерение Дональда Трампа заставить ЕС закупать больше энергоносителей у Вашингтона выглядит несколько странным. «У американцев нет лишних ресурсов, чтобы дополнительно поставлять их европейцам. В итоге компании-импортеры будут вынуждены "охотиться" на американские по происхождению СПГ и нефть», – рассуждает аналитик.

    По его оценкам, глава Белого дома также преувеличивает, когда заявляет, что покупка энергоносителей Евросоюзом у США позволит избавиться от дефицита в торговом балансе в ближайшее время. «Целесообразно говорить про отдаленную перспективу», – считает эксперт.

    Он допускает, что цель Трампа – принудить европейцев заключить долгосрочные контракты с американскими проектами. «Вашингтон заинтересован в том, чтобы у новых разработок или заводов по сжижению газа был гарантированный рынок сбыта. Если бизнес получит твердые гарантии, что всю продукцию купит Европа, то он сможет привлекать более дешевые кредиты, уверенно реализовывать инициативы. Это было бы выгодно американцам», – пояснил Юшков.

    Вместе с тем, для других поставщиков энергоресурсов это может оказаться плохой новостью. «В частности, Россия продолжает поставлять и СПГ на европейский рынок, и трубопроводный газ. Да, речь идет о небольших объемах: около 15 млн тонн с "Ямал СПГ" и 16-17 млн тонн по "Турецкому потоку"», – напомнил специалист.

    Собеседник не исключает, что Трамп может «устранить» конкурентов и совсем не рыночными методами. Например, он в силах ввести санкции в отношении проекта «Ямал СПГ». «Тогда Европа будет вынуждена отказаться от российского ресурса, а на замену придет американский», – уточнил аналитик. Намерения США могут обернуться проблемой для Азербайджана, Норвегии и Алжира, подчеркнул Юшков.

    Ранее Дональд Трамп заявил, что Евросоюзу для решения проблемы торгового дисбаланса с США нужно покупать больше энергоносителей у американских компаний. «Дефицит с Евросоюзом составляет 350 млрд долларов, и он быстро исчезнет», – считает глава Белого дома.

    «Им (европейцам) придется покупать у нас энергоносители, потому что они им нужны», – подчеркнул глава Соединенных Штатов. По его оценкам, в этом случае избавиться от дефицита в торговом балансе удастся за одну неделю.

    Напомним, в конце декабря 2024 года Трамп грозил ЕС увеличением торговых тарифов, если Европа не перейдет к «крупномасштабным закупкам» нефти и газа из США. Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты назвали действия республиканца «политическим шантажом».

    Однако после тех угроз глава Белого дома все-таки объявил о введении пошлин в отношении иностранных торговых партнеров Америки. Любопытно, что в «черный список» не вошли Россия и Белоруссия. Накануне еврокомиссар Марош Шефчович заявил, что Брюссель примет ответные меры против Вашингтона. Газета ВЗГЛЯД подробно описывала, как в мире отреагировали на тарифную политику Трампа.

    Коментарии (7)
    9 апреля 2025, 00:22 • Новости дня
    Захарова оценила «достижения» фон дер Ляйен словами «слабоумие и отвага»
    Захарова оценила «достижения» фон дер Ляйен словами «слабоумие и отвага»
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Антироссийская политика Евросоюза уже обошлась гражданам стран ЕС более чем в 1,3 трлн евро, и если так продолжится, то через 10-20 лет европейцы могут стать голодающими беженцами, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    «1,3 трлн евро – ровно столько стоили Европейскому cоюзу три последних года «слабоумия и отваги». Русофобия требует денег», – заявила Захарова в Telegram, ссылаясь на исследование газеты «Ведомости».

    По словам Захаровой, Евросоюз сталкивается с серьезными экономическими проблемами, такими как растущая безработица, инфляция и подорожание товаров. Антироссийская политика ведет к снижению роста ВВП. Захарова отметила, что ситуация только усугубляется, создавая кумулятивный эффект экономических проблем.

    «Вы только что ознакомились с достижениями Урсулы фон дер Ляйен и ее команды на посту председателя Еврокомиссии», – заявила Захарова. Она подчеркнула, что экономическая ситуация в Европе становится все более напряженной, и сама экономика «трещит по швам».

    «Если так дальше продолжится, то через 10-20 лет мы будем совместно решать, оказывать ли гуманитарную помощь тому, кто к тому времени будет руководить Парижем, поставить ли заслон от шведов, бегущих с замерзающего полуострова или выдать транш помощи голодающим датчанам», – заявила она.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия рекомендовала европейцам запасаться водой и продуктами на 72 часа. План (главы европейской дипломатии Каи Каллас  по срочному выделению на военную помощь Украине 40 млрд долларов провалился. Вызывает сомнения и будущее плана главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен по выделению на оборонные нужды в течение ближайших четырех лет в рамках всего ЕС 800 млрд евро

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    4 апреля 2025, 21:38 • Видео
    «Время на исходе». США шантажируют Россию

    Президенту США Дональду Трампу не нужны бесконечные переговоры с Россией ради переговоров, заявил глава Госдепа Марко Рубио. По его словам, если РФ тянет время и не настроена на мир, то США пересмотрят свою позицию. Как это понимать?

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    8 апреля 2025, 21:55 • Новости дня
    Луговой раскрыл связь ситуации в Котельниках с мировыми структурами нелегальной миграции

    Tекст: Ольга Иванова

    Сложная миграционная ситуация в подмосковных Котельниках вызвала реакцию британских СМИ, отметил первый зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой. По его мнению, это объясняется тем, что Британия крышует потоки миграции с целью использовать мигрантов как рычаг давления.

    В своем Telegram-канале Луговой пишет, что внимание британских СМИ к подмосковному городу Котельники указывает на то, что в России что-то вышло за рамки планов Лондона.

    По словам депутата, британская разведка MI6 проявила интерес  «после ролика об адской миграционной ситуации в подмосковном городке, где русские становятся меньшинством и вынуждены жить в условиях растущей агрессии и культурной изоляции. Город стремительно превращается в этнокриминальный анклав, процветают незаконные молельни, бордели, черные рынки, а школы дерусифицируются, в некоторых классах вообще не осталось детей русского происхождения».

    Луговой полагает, что такая реакция связана с тем, что в России начали активно решать проблему миграции. Он пишет, что существует поддерживаемый Британией и международными организациями проект «Коридор Центральная Азия – Россия», который используется для давления на страну через миграционные потоки. Луговой связывает это с действиями таких структур, как USAID и Международная организация по миграции.

    Кроме того, Луговой выразил опасения по поводу влияния мигрантов, включая радикально настроенных, на безопасность в России. Он указал, что в 2024 году мигранты, завербованные радикалами, устроили резонансные атаки: теракт в «Крокус Сити Холле», убийство генерала Кириллова. Он также критикует действия Британии за попытки раскачать внутреннюю ситуацию в России через работу с диаспорами и религиозными структурами.

    «Английская разведка работает по накатанному сценарию: через диаспоры, исламские структуры, активистов, продвижение своих задач через ДУМ РФ. В прошлом году перед очередной чисткой дипломатического состава ФСБ зафиксировала плотные контакты сотрудников британского посольства с представителями ДУМ (работали по вбросу радикальной повестки). Оборвались ли эти связи? Не будем наивными», – рассуждает Луговой.

    Депутат отметил, что по обновленным данным, в России находится около 650 тыс. нелегальных мигрантов. На этом фоне на 82% выросло количество особо тяжких преступлений среди несовершеннолетних мигрантов.

    «Думаю, в этом особая заслуга Лондона – итог работы с диаспорами, через подконтрольные религиозные структуры, через грантоедов и «миротворцев» с британскими паспортами», – указал он.

    По мнению политолога Ильи Ухова, Международная организация по миграции ООН (МОМ) играет ключевую роль в создании и поддержке масштабных миграционных потоков. Эта организация финансируется государствами-членами, включая российские взносы, и продвигает промигрантскую повестку, влияя на международное законодательство. «Масштабные миграционные потоки на самом деле – искусственно создаваемые и модерируемые. Их поддерживают, финансируют и продвигают организованные международные структуры. Причем еще и существующие на наши с вами налоги», – написал Ухов в своем Telegram-канале.

    Эксперт отметил, что отделение МОМ в Нигерии финансирует грантовую программу, направленную на государства, входящие в Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС). Основные цели программы включают укрепление свободного передвижения людей и прав на проживание, а также защиту прав мигрантов и сотрудничество на трансграничном уровне. Он подчеркнул, что эти меры способствуют перемещению населения на север, в Европу, чему активно содействуют структуры ООН. Сети НКО помогают создать инфраструктуру для мигрантов, предоставляя им приюты, питание, одежду и юридическую поддержку. Эти меры применяются и в других регионах, включая Россию.

    Политолог считает, что понимание методов и целей «организаторов бесконтрольных миграционных потоков низкоквалифицированного и культурно чужого населения» и «кишлакизации» будет способствовать большей устойчивости страны к этим вызовам.

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    9 апреля 2025, 20:24 • Новости дня
    ЕС отказался продлевать торговые преференции для Украины

    ЕС отказался продлевать торговые преференции для Украины после 5 июня

    ЕС отказался продлевать торговые преференции для Украины
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Евросоюз не собирается продлевать торговые преференции для Украины после истечения срока действия временного механизма 5 июня, при этом обсуждаются возможные изменения в соглашение об ассоциации.

    Украинское издание «Европейская правда» сообщило, что Евросоюз не будет продлевать торговые преференции для Украины после 5 июня. Европейский чиновник, близкий к переговорам, подтвердил, что с этого момента автономные торговые мероприятия закончатся. Это означает, что условия торговли вернутся к довоенным, а также прекратятся ограничительные меры, введенные в отношении ряда товарных позиций, передает ТАСС.

    Чиновник отметил, что, несмотря на прекращение действия преференций, рассматривается возможность сохранить льготы для некоторых видов украинского экспорта, таких как сталь. Также ведется обсуждение вероятного изменения соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС для поддержки экономики Киева на взаимовыгодных условиях.

    По словам источника, окончательное решение на этот счет еще не принято, но оно будет основываться на экономических интересах обеих сторон. Обсуждения по этому вопросу продолжаются, и официальный Брюссель пока не делает никаких заявлений по этому поводу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце прошлого года польские фермеры временно прекратили блокирование границы с Украиной после достижения соглашения с министром сельского хозяйства. До этого на границе Польши и Украины образовалась очередь из 150 грузовиков из-за блокировки КПП польскими фермерами, сообщили в Госпогранслужбе Украины.

    Как отмечала газета ВЗГЛЯД, 2025 год разрушил взаимные чувства поляков и украинцев.

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    8 апреля 2025, 03:58 • Новости дня
    Трамп пообещал заставить ЕС закупать у США нефть и газ
    Трамп пообещал заставить ЕС закупать у США нефть и газ
    @ Abe Mcnatt/White House/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Евросоюз должен будет взять на себя обязательства закупать энергоносители у США, чтобы сократить торговый дефицит, заявил президент США Дональд Трамп.

    Вашингтон оценивает торговый дефицит США с Евросоюзом в 350 млрд долларов. Президент США выразил уверенность, что этот дефицит «быстро исчезнет», передает ТАСС.

    «Им придется покупать у нас энергоносители, потому что они им нужны», – сказал глава американского государства. По его словам, ЕС должен будет принять «обязательство покупать у США аналогичное количество энергоресурсов». Трамп заявил, что покупка энергоносителей Евросоюзом у США позволит «избавиться от 350 млрд долларов за одну неделю».

    Он считает, что Евросоюз «очень плохо» относится к Соединенным Штатам, поскольку не приобретает достаточное количество американских товаров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США объявили чрезвычайное положение из-за дефицита торгового баланса и вводят пошлины на импорт в отношении более 180 стран, включая государства Евросоюза. Евросоюз сообщил, что утвердит 9 апреля контрмеры против повышения пошлин США.

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    9 апреля 2025, 19:12 • Новости дня
    Mysl Polska: Украина стала балластом для США
    Mysl Polska: Украина стала балластом для США
    @ Rod Lamkey/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинская проблематика не включена в новые приоритеты американской администрации президента Дональда Трампа, заявило польское издание Mysl Polska.

    «Трамп определил новые приоритеты в геополитике США. Украина стала для США балластом, от которого нужно избавиться как можно скорее», – говорится в материале Mysl Polska, передает РИА «Новости».

    Глава американского государства намерен переложить ответственность за решение украинского вопроса на плечи Евросоюза, в том числе на Францию, Британию и Польшу, отмечается в статье.

    Ранее СМИ писали, что разногласия между США и ЕС из-за вопроса допуска России к SWIFT грозят сорвать зерновую сделку по Черному морю и остановить мораторий на прекращение огня на Украине.

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    9 апреля 2025, 12:54 • Новости дня
    Дробницкий: Трамп не готов к расследованию истории с украинским «Стингером»

    Американист Дробницкий: Расследование попытки купить на Украине «Стингер» для покушения на Трампа не доведут до конца

    Дробницкий: Трамп не готов к расследованию истории с украинским «Стингером»
    @ Martin County Sheriff's Office/Wikipedia

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    В Вашингтоне могут инициировать расследование из-за того, что покушавшийся на Дональда Трампа Райан Рут хотел купить установку «Стингер» на Украине. Но евроатлантическое лобби будет покрывать офис Зеленского, а в США разбирательство приведет к тем силам, с которыми Белый дом пока не готов воевать, сказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий.

    «Белый дом и так крайне негативно относится к украинской власти. И ситуация не станет хуже даже если на пуле, которой хотели убить Дональда Трампа, окажется личная подпись Зеленского», – иронично заметил американист Дмитрий Дробнцкий.

    «Но вопрос в том, сможет ли Трамп открыто отвергнуть так называемое американское «глубинное государство» и Евроатлантику вместе с Украиной, или нет. Пока у него это получается не очень хорошо. В этом смысле введение тарифов становится первой проверкой готовности сторон к дальнейшей эскалации», – спрогнозировал собеседник.

    «Если же говорить об истории со «Стингером», то я вижу два сценария. Первый: Трамп давит на Евросоюз и Киев, чтоб те запустили расследование. Все закончится предельно просто: глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генпрокурор Украины Алексей Хоменко сделают громкие заявления, но разбирательство вестись не будет. К тому же, они всегда могут все свалить на «российскую дезинформацию», – продолжил спикер.

    «Второй вариант: расследование инициируется в США на уровне Конгресса, ЦРУ и других спецслужб. Разбирательство приведет к тому, что Белому дому придется объявить врагами Америки НАТО, другие евроатлантические структуры, Украину и немалую часть американского истеблишмента, близкого, в том числе, к предыдущему президенту Джо Байдену. Я не вижу готовности Трампа к такому шагу», – признался аналитик.

    Оба варианта, по словам эксперта, весьма вероятны, но они не будут доведены до конца. «В этой связи заявление Трампа-младшего – маркер того, что у президента США есть инструменты давления на евроатлантическое лобби, в которое входит Украина, но пока нет возможности их использовать», – подчеркнул политолог.

    В целом, американский истеблишмент обладает серьезным административно-медийным ресурсом, напомнил он. «После ссоры в Овальном кабинете не меньше половины американских СМИ назвали Трампа предателем демократии, а Зеленского подлинным лидером свободного мира», – заключил Дробницкий.

    Ранее Министерство юстиции Южного округа Флориды сообщило, что 58-летний американец Райан Уэсли Рут пытался приобрести ракетную установку «Стингер» на Украине всего за месяц до ареста по подозрению в заговоре с целью убийства президента США Дональда Трампа, пишет Newsweek.

    Прокуроры утверждают, что в августе 2024 года Рут общался через зашифрованный мессенджер с тем, кого он считал украинцем, имеющим доступ к оружию. «Пришлите мне РПГ или «Стингер», и я посмотрю, что мы можем сделать... [Трамп] – это плохо для Украины», – писал он, добавив, что сделает все, чтобы не допустить победы республиканца на выборах.

    Он также утверждал, что на фронте пропажу оружия «не заметят». По словам прокуроров, Рут прислал собеседнику фотографию самолета Трампа и написал: «Он садится каждый день». Известно также, что Рут посещал Украину и заявлял о желании участвовать в боях против России на стороне ВСУ.

    Дональд Трамп-младший в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России), напомнил о неблагодарности офиса Зеленского в отношении США, но назвал куда более серьезным сокрытие Киевом информации о том, что «социопат пытался купить оружие» на Украине, чтобы убить его отца.

    Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале призвал «покарать истинных заказчиков покушения на Трампа. «США потратили на помощь Киеву сотни миллиардов долларов. И что? Теперь американские дебилы покупают у бандеровцев оружие, чтобы убить своего президента! Какой позор!», – написал он.

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    7 апреля 2025, 10:20 • Новости дня
    Постпред России в Вене: Неучастие ЕС в переговорах по Украине естественно и неизбежно
    Постпред России в Вене: Неучастие ЕС в переговорах по Украине естественно и неизбежно
    @ CHRISTIAN BRUNA/EPA/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Чиновники ЕС расстроены тем, что не вовлечены в переговорный процесс по Украине, но это естественно и неизбежно, считает постпред России в Вене Михаил Ульянов.

    В своем Telegram-канале он указал на то, что европейские чиновники расстроены тем, что они не вовлечены в дипломатический процесс по Украине.

    «Но это абсолютно естественно и неизбежно. Европейский союз сделал все возможное, чтобы его воспринимали как субъект, который ненавидит идею мира на Украине, если эта идея отличается от видения ЕС», – написал Ульянов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что мирный процесс на Украине окажет влияние на безопасность Европы. Она также подчеркнула важность участия Европы и Украины в переговорах.

    До этого Каллас заявила, что любое мирное соглашение по Украине, заключенное без участия Европы, обречено на провал. План Каллас по срочному выделению на военную помощь Украине 40 млрд долларов провалился.

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    8 апреля 2025, 10:42 • Новости дня
    Глава МИД Чехии назвал кандидата в премьеры Бабиша угрозой безопасности Европы

    Politico: Кандидат в премьеры Чехии Бабиш представляет угрозу для ЕС

    Глава МИД Чехии назвал кандидата в премьеры Бабиша угрозой безопасности Европы
    @ Dalibor Gluck/www.imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский назвал Андрея Бабиша угрозой европейской безопасности из-за его «пророссийских взглядов», что может изменить западную направленность страны, сообщило Politico.

    Чешский министр иностранных дел Ян Липавский в интервью Politico заявил, что лидер популистской партии и бывший премьер-министр Чехии Андрей Бабиш представляет угрозу для безопасности Европы, «продвигая российскую пропаганду».

    По словам Липавского, Бабиш играет с «российскими нарративами» и является другом премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, стремясь ввести Чехию в круг стран, якобы поддерживающих политику Кремля.

    Премьер-министр Чехии Петр Фиала и его правительство являются одними из самых преданных союзников Украины в борьбе против российской агрессии. Однако, как заявляет Липавский, возвращение Бабиша к власти может подорвать эту поддержку. Он также указал на неясную позицию Бабиша по вопросу статьи 5 НАТО в случае нападения на Польшу.

    По данным опросов, проведенных исследовательским институтом STEM, Бабиш лидирует в предвыборной гонке с 31,5% голосов, в то время как коалиция Фиалы отстает с 20%. Ожидается, что выборы в Чехии пройдут в сентябре или октябре.

    Липавский, который ранее принадлежал к Пиратской партии, теперь баллотируется от правящей коалиции, представляя Гражданскую демократическую партию (ODS), чтобы воспрепятствовать возвращению Бабиша к власти. Он подчеркивает необходимость сильного европейского лидерства для поддержки Украины и противодействия России.

    Премьер-министр Фиала в интервью Financial Times заявил, что Бабиш помогает Владимиру Путину, на что Бабиш ответил обвинениями во лжи. Бабиш, поддерживающий идеи венгерского премьера Орбана и его словацкого коллеги Роберта Фицо, выступает за дипломатическое решение конфликта на Украине, ожидая, что Дональд Трамп сможет закончить войну.

    Ранее бывший премьер Чехии Андрей Бабиш заявил, что Брюссель ведет Европу к экономическому краху.

    Австрийская «Партия свободы», венгерская партия «Фидес» и партия Бабиша ANO решили создать альянс в Европарламенте для переустройства ЕС.

    Партия Бабиша ANO обещает остановить закупки снарядов для Украины, если она вернется к власти.

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    9 апреля 2025, 22:45 • Новости дня
    Эстония приняла закон о праве топить подозрительные суда

    Парламент Эстонии разрешил военным топить суда, угрожающие инфраструктуре

    Tекст: Вера Басилая

    Парламент Эстонии одобрил законопроект, позволяющий военным применять силу против судов, подозреваемых в угрозе подводным кабелям и другим объектам инфраструктуры, сообщает агентство Франс Пресс.

    По данным агентства, парламент Эстонии принял законопроект, который разрешает военным и ВМС страны применять силу против любых судов, подозреваемых в намерении нанести ущерб эстонским объектам инфраструктуры. В случае крайней необходимости такие суда могут быть потоплены, передает РИА «Новости».

    Законопроект был одобрен эстонским парламентом в среду и направлен на укрепление безопасности страны на море. Чтобы законопроект вступил в силу, его должна подписать президент Эстонии и он должен быть официально обнародован.

    Ранее посол России в Финляндии Павел Кузнецов заявил, что финские власти не опровергли сообщения о непричастности России к инциденту с кабелем EstLink 2. Он добавил, что версии о «российском следе» могут быть инспирированы для усиления присутствия НАТО в Балтийском море.

    Кроме того, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что обвинения в причастности России к повреждениям кабелей направлены на создание препятствий для экспорта российской нефти и ограничения судоходства в Балтийском море.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, попытка обвинить Россию в намеренной порче кабелей на дне Балтийского моря потерпела неудачу, а в западных СМИ обсуждается идея ввести более строгие требования к судам, заходящим в Балтийское море.

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    7 апреля 2025, 09:21 • Новости дня
    В ЕС захотели ответить на пошлины США с «позиции силы»

    Politico: Евросоюз обсудит ответ на пошлины США с «позиции силы»

    В ЕС захотели ответить на пошлины США с «позиции силы»
    @ Zheng Huansong/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Евросоюз намерен ответить на 20-процентные пошлины США с «позиции силы», обсудить стратегию ответного удара и возможные пошлины на американские товары на предстоящей встрече глав МИД стран ЕС в Люксембурге, сообщает Politico.

    По данным европейского издания Politico, Евросоюз планирует ответ на введенные США пошлины в размере 20%. Источники в ЕС сообщили, что Брюссель стремится избежать эскалации торговых отношений с Вашингтоном, но большинство стран ЕС убеждены в необходимости мер, которые привлекут внимание американской администрации, передает ТАСС.

    Один из европейских дипломатов заявил, что участники обсуждений считают, что ЕС не обязательно должен ответить немедленно, но «обязательно – с позиции силы». Он сравнил ситуацию с общением со «школьным задирой», которого необходимо «щелкнуть по носу».

    Предполагается, что главы МИД стран ЕС обсудят возможные меры на встрече в Люксембурге в понедельник. По информации собеседников Politico, планируются обсуждения стратегии ответного удара и секторов американской промышленности, которые ЕС хочет обложить пошлинами.

    Еврокомиссия предложила ввести ответные пошлины на ряд американских товаров, включая мясо и пылесосы, а также туалетную бумагу.

    Илон Маск высказался за создание зоны свободной торговли между США и ЕС, призвав к нулевым тарифам и свободе передвижения, несмотря на пошлины, установленные Трампом.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о необходимости переговоров с президентом США в связи с новыми пошлинами, предупреждая о возможных действиях ЕС, если диалог не удастся.

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    9 апреля 2025, 17:46 • Новости дня
    Премьер Сербии назвал условие, которое Белград не выполнит ради вступления в ЕС

    Сербский премьер Вулин заявил, что Сербия никогда не вступит в войну с Россией

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Сербская сторона никогда не станет вступать в войну с российской ради членства в Европейском союзе, заявил премьер Сербии Александр Вулин.

    «Похоже, что единственным условием для вступления в ЕС является война с Россией – и мы не выполним это условие», – цитирует Вулина ТАСС.

    Он добавил, что последние 20 лет Белград выполнял каждое требование Евросоюза, но потом ему заявили, что Украина и Молдавия станут полноправными членами ЕС, хотя эти страны не выполнили ни одного условия.

    Также он заявлял, что в Брюсселе разрабатывается проект по свержению президента Сербии Александра Вучича.

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    9 апреля 2025, 21:04 • Новости дня
    ЕС заявил о нехватке средств для поставки снарядов Украине

    Каллас заявила о нехватке средств для поставки снарядов Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Евросоюз испытывает сложности с финансированием для поставок 2 млн снарядов Украине, заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас.

    Каллас на пресс-конференции в Брюсселе подчеркнула, что основное препятствие для поставки 2 млн снарядов Украине в 2025 году – это нехватка средств, передает ТАСС. По ее словам, на данный момент Евросоюз обеспечил только 50% от необходимого финансирования.

    «Главное препятствие – деньги, конечно», – заявила Каллас, отвечая на вопрос журналистов. «Все вместе мы уже предоставляем больше 50% необходимого в этом году, но надо еще», – добавила она.

    Ранее планы главы европейской дипломатии Каи Каллас по мобилизации 40 млрд евро на военную помощь Украине провалились из-за разногласий среди стран ЕС и отсутствия поддержки ключевых игроков.

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    7 апреля 2025, 18:52 • Новости дня
    Евросоюз назвал сроки введения ответных мер против США

    Евросоюз утвердит и введет в апреле первые контрмеры против пошлин США

    Tекст: Ирма Каплан

    Евросоюз утвердит 9 апреля контрмеры против повышения пошлин США. Первый пакет будет введен в действие 15 апреля, второй – 15 мая, заявил еврокомиссар по торговле Марош Шефчович.

    Еврокомиссар по торговле Марош Шефчович на неформальной министерской встрече ЕС по торговле в Люксембурге заявил о планах Евросоюза утвердить контрмеры против повышения пошлин США, их утвердят 9 апреля, передает ТАСС.

    По его словам, первый пакет ответных мер будет введен в действие 15 апреля, а дополнительные последуют 15 мая. Шефчович отметил, что Еврокомиссия нацелена на переговорное решение конфликта с США, но не собирается ждать бесконечно.

    Европейская комиссия готова защитить интересы европейских компаний и граждан от последствий повышения американских пошлин, которые, по мнению ЕС, нарушают правила международной торговли и наносят ущерб экономике стран – членов союза.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Венгрия в Люксембурге отказалась поддержать ответные тарифные меры ЕС против США. Евросоюз же намерен ответить на 20-процентные пошлины США с «позиции силы», обсудив стратегию ответного удара на встрече глав МИД стран ЕС в Люксембурге.

    Еврокомиссия ранее выступила за введение ответных пошлин на ряд американских товаров, включая мясо, пылесосы и туалетную бумагу. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен при этом призвала к переговорам с президентом США из-за новых пошлин, предупреждая о возможных действиях ЕС, если диалог не удастся.

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    9 апреля 2025, 10:29 • Новости дня
    Трамп: США получают от новых пошлин 2 млрд долларов в день

    Трамп заявил о доходах США в 2 млрд долларов в день от пошлин

    Трамп: США получают от новых пошлин 2 млрд долларов в день
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    США ежедневно получают почти 2 млрд долларов благодаря введению зеркальных пошлин на торговых партнеров, что создало устойчивое экономическое положение страны, заявил президент США Дональд Трамп.

    Трамп заявил, что ежедневно страна получает почти 2 млрд долларов благодаря зеркальным пошлинам, передают «Ведомости».

    Глава Белого дома также отметил, что такие доходы создают стабильное и уверенное экономическое положение. По его словам, средства поступают в ранее невиданных объемах. Это привлекает внимание многих стран, которые стремятся заключить торговые сделки с Вашингтоном.

    Он уточнил, что после введения тарифов более 70 стран выразили интерес к переговорам с его администрацией.

    Напомним, глава Белого дома объявил о введении пошлин в отношении иностранных торговых партнеров Америки. В черный список не вошли Россия и Белоруссия.

    Евросоюз рассматривает введение пошлин до 25% на экспорт США в 2024 году, чтобы повлиять на республиканские штаты, поддерживающие президента США Дональда Трампа.

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    Трамп приостановил импортные пошлины для 75 стран
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