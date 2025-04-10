Целью британской политики в Европе всегда было разрушение любых признаков сотрудничества между такими державами, как Германия, Франция и Россия. Но это не спасло Лондон от утраты своего внешнеполитического могущества. И сегодня положение Британии в мире можно охарактеризовать как «Сингапур на Атлантике».0 комментариев
Frontex пригрозил Греции прекращением финансирования
Европейское агентство Frontex угрожает прекратить финансирование Греции из-за расследований 12 дел о нарушении прав мигрантов на границе, большинство из которых связано с принудительной высылкой, пишет Politico.
По данным издания, Frontex пригрозил Греции прекращением финансирования в связи с расследованием 12 дел о нарушениях прав мигрантов, передает РИА «Новости».
Эти дела касаются предполагаемых неправомерных действий греческих миграционных служб, связанных с принудительной высылкой мигрантов с сухопутных и морских границ страны. Такие действия противоречат Конвенции ООН о статусе беженцев и международному праву.
Греческое правительство отвергло обвинения, заявив о своей приверженности международным стандартам в области прав человека и защите прав мигрантов.
Власти подчеркнули, что все действия на границе осуществляются в рамках закона, и пообещали сотрудничать с Frontex для разрешения ситуации.
Евросоюз оказывает значительную поддержку странам, находящимся на внешних границах блока, в том числе через агентства, такие как Frontex.
Как писала газета ВЗГЛЯД, польские интернет-пользователи проявили рекордный уровень неприязни к украинцам за последние три года. По данным исследовательского центра Res Futura, в марте число критических публикаций о беженцах из республики, а также о властях в Киеве достигло 325 миллионов.
Кроме того, консервативный блок ХДС/ХСС во главе с Фридрихом Мерцем разработал план по ужесточению миграционной политики, который уже обсуждается с соседними странами Германии.