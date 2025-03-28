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Мерц обсудил со странами ЕС ужесточение миграционной политики
Мерц провел тайные переговоры с соседями ФРГ о миграционной политике
Консервативный блок ХДС/ХСС во главе с Фридрихом Мерцем разработал план по ужесточению миграционной политики, который уже обсуждается с соседними странами Германии.
Мерц, представитель консервативного блока ХДС/ХСС и вероятный будущий канцлер Германии, ведет тайные переговоры с Австрией, Польшей, Францией, Чехией и Швейцарией. Основная цель переговоров – создание альянса для ужесточения миграционной политики и ограничение миграции, сообщает ТАСС.
План предполагает долгосрочный отказ во въезде на границах, что поддерживается главой МВД ФРГ Нэнси Фезер. В ходе обсуждений она уже делилась этими идеями с австрийским коллегой Герхардом Карнером. ХДС/ХСС ориентируются на позицию Польши, которая заявила, что ситуация для отказа мигрантам во въезде в ЕС уже наступила.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Германии обвинили США в том, что они якобы перешли на сторону России в конфликте на Украине. Газета сообщала, что коалиционные переговоры в Германии зашли в тупик из-за разногласий среди партий. Также сообщалось, что новый канцлер Германии предал свою страну, способствуя ухудшению политической обстановки.