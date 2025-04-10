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Спасатели Доминиканы завершили поиски выживших под обрушенной крышей
Поисковые работы под обрушенной крышей клуба в Доминикане завершены, начнется извлечение тел
В Доминиканской Республике объявлено о завершении поисков выживших под завалами ночного клуба Jet Set в Санто-Доминго, где обрушение крыши привело к значительным жертвам.
Работы по поиску выживших под завалами ночного клуба Jet Set в Санто-Доминго завершены, сообщает РИА «Новости». Об этом заявило правительство Доминиканы, уточнив, что завершается этап поисково-спасательной операции. В ближайшие часы будет начата фаза извлечения тел погибших.
Крыша клуба обрушилась в ночь на понедельник, когда в заведении проходил вечер живой музыки. По официальным данным, в результате трагедии погибли как минимум 124 человека, еще 155 получили травмы разной степени тяжести. Генерал Хуан Мануэль Мендес, возглавляющий Центр по чрезвычайным ситуациям, отметил, что цифры могут измениться, так как извлечение тел продолжается.
Правительство Доминиканы подчеркнуло, что после завершения извлечения тел будет начато расследование причин обрушения. В заявлении также говорится: «Исчерпав все разумные возможности найти больше выживших, операция вступает в другую фазу: возвращение человеческих тел с должным уважением и достоинством».
Президент Луис Абинадер подписал указ о национальном трауре, который продлится с 8 по 10 апреля, в память о жертвах трагедии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, число жертв обрушения крыши ночного клуба Jet Set в Санто-Доминго увеличилось до 98 человек, и президент Доминиканы Луис Абинадер объявил трехдневный национальный траур.
Президент России Владимир Путин в связи с трагедией в Санто-Доминго. направил президенту Доминиканской Республики телеграмму с соболезнованиями.