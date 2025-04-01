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Самолет ООН совершил аварийную посадку в Сомали
Самолет ООН с 17 сотрудниками совершил аварийную посадку в столице Сомали
Самолет ООН с 17 сотрудниками на борту совершил аварийную посадку в столице Сомали Могадишо из-за технической неисправности, все пассажиры были благополучно эвакуированы, сообщает телеканал Arlaadi Media.
Самолет ООН с 17 сотрудниками на борту совершил аварийную посадку в аэропорту Могадишо. Причиной инцидента стала техническая неисправность, которая помешала судну приземлиться в городе Байдабо, передает РИА «Новости».
Как отмечает канал Arlaadi Media, рейс UN684 не смог выпустить переднее шасси, что осложнило посадку. Тем не менее, по сообщению источников, все пассажиры благополучно эвакуированы, и о пострадавших не сообщается.
Ранее в США транспортный самолет FedEx совершил экстренную посадку в аэропорту Ньюарка после того, как столкнулся с птицей, что вызвало возгорание двигателя.
Также сообщалось, что самолет авиакомпании Tui, вылетевший из лондонского аэропорта Гатвик в Кабо-Верде, совершил аварийную посадку из-за столкновения с двумя лебедями.