Человек смертен, и, главное, внезапно смертен. Никто не знает, сколько кому на роду написано. Теряющему разум Зе явно стоит внимательно оглядываться по сторонам...2 комментария
Путин назначил нового посла России в Гватемале
Путин назначил Сергея Рещикова новым послом России в Гватемале
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Сергея Рещикова новым чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Гватемала.
В указе на сайте официального опубликования правовых актов говорится: «Назначить Рещикова Сергея Юрьевича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Гватемала».
Должность руководителя российского представительства в Гватемале оставалась вакантной с 10 октября, когда Путин своим указом освободил от должности прежнего посла Владимира Винокурова, передает ТАСС.
Сергей Рещиков родился в 1970 году и имеет ранг чрезвычайного и полномочного посланника 2-го класса. Он ранее работал в посольстве России на Кубе и занимал должность заместителя директора латиноамериканского департамента МИД России.
Россия уделяет особое внимание развитию сотрудничества со странами глобального Юга, включая Центральную и Южную Америку. В последние месяцы Россия назначила новых послов в таких странах, как Боливия, Гондурас, Никарагуа и Сальвадор.
В начале марта Путин назначил Александра Дарчиева, ранее возглавлявшего департамент Северной Атлантики МИД России, новым российским послом в США и постоянным наблюдателем при Организации американских государств.