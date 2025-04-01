Путин назначил нового посла России в Гватемале

Путин назначил Сергея Рещикова новым послом России в Гватемале

Tекст: Валерия Городецкая

В указе на сайте официального опубликования правовых актов говорится: «Назначить Рещикова Сергея Юрьевича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Гватемала».

Должность руководителя российского представительства в Гватемале оставалась вакантной с 10 октября, когда Путин своим указом освободил от должности прежнего посла Владимира Винокурова, передает ТАСС.

Сергей Рещиков родился в 1970 году и имеет ранг чрезвычайного и полномочного посланника 2-го класса. Он ранее работал в посольстве России на Кубе и занимал должность заместителя директора латиноамериканского департамента МИД России.

Россия уделяет особое внимание развитию сотрудничества со странами глобального Юга, включая Центральную и Южную Америку. В последние месяцы Россия назначила новых послов в таких странах, как Боливия, Гондурас, Никарагуа и Сальвадор.

В начале марта Путин назначил Александра Дарчиева, ранее возглавлявшего департамент Северной Атлантики МИД России, новым российским послом в США и постоянным наблюдателем при Организации американских государств.