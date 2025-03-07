Наши соседи слева по карте в истерике опять требуют себе ядерное оружие. Тот факт, что нынче атомная бомба есть даже у Пакистана, вызывает только оторопь. А теперь вот Европа, вплоть до Германии, озаботилась бомбами. Посмотрите в пустые глаза какой-нибудь Кайи Каллас или фон дер Ляйен и представьте себе ядерные заряды в их руках. Вот, где ужас.0 комментариев
Захарова сыронизировала по поводу доклада Литвы о «российских угрозах»
Спикер МИД Мария Захарова иронично отозвалась о докладе спецслужб Литвы, в котором Россию, Белоруссию и Китай определили как «главные угрозы», предложив добавить в список святую воду и осиновый кол.
В своем Telegram-канале она прокомментировала доклад литовских спецслужб, где Россию, Белоруссию и Китай назвали основными угрозами национальной безопасности страны.
Захарова с иронией отметила, что литовцы забыли включить в список угроз святую воду и осиновый кол.
«Спецслужбы Литвы выпустили доклад, в котором назвали Россию, Белоруссию и Китай главными угрозами для республики. Забыли в этом ряду упомянуть святую воду и осиновый кол», – написала она.
Комментарий Захаровой вызвал активное обсуждение в социальных сетях, где пользователи поддержали ее ироничный подход к оценке доклада.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил о росте угроз для Европы и для республики, в том числе якобы со стороны России. Французский лидер объявил о планах по отправке европейского контингента на Украину.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков обвинил Макрона в стремлении к продолжению войны, а глава МИД Сергей Лавров сравнил французского лидера с Гитлером и Наполеоном.