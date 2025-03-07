Захарова сыронизировала по поводу доклада Литвы о «российских угрозах»

Tекст: Александра Юдина

В своем Telegram-канале она прокомментировала доклад литовских спецслужб, где Россию, Белоруссию и Китай назвали основными угрозами национальной безопасности страны.

Захарова с иронией отметила, что литовцы забыли включить в список угроз святую воду и осиновый кол.

«Спецслужбы Литвы выпустили доклад, в котором назвали Россию, Белоруссию и Китай главными угрозами для республики. Забыли в этом ряду упомянуть святую воду и осиновый кол», – написала она.

Комментарий Захаровой вызвал активное обсуждение в социальных сетях, где пользователи поддержали ее ироничный подход к оценке доклада.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил о росте угроз для Европы и для республики, в том числе якобы со стороны России. Французский лидер объявил о планах по отправке европейского контингента на Украину.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков обвинил Макрона в стремлении к продолжению войны, а глава МИД Сергей Лавров сравнил французского лидера с Гитлером и Наполеоном.