Мир, который хочет построить Трамп – это мир больших империй. В этом новом имперском мире следить за сохранением порядка будут пять-семь больших имперских образований, которые потребуют совершенно иных структур для координации друг с другом.0 комментариев
Джигурда подал жалобу в Конституционный суд России
Никита Джигурда оспорил норму Гражданского кодекса о наследовании в КС России
Актер Никита Джигурда обратился в Конституционный суд России с жалобой на норму Гражданского кодекса, касающуюся применения иностранных завещаний, в связи с наследственным спором о недвижимости.
Актер Никита Джигурда подал жалобу в Конституционный суд. Согласно материалам на сайте суда, жалоба находится на предварительном изучении в соответствии со ст. 40 Федерального конституционного закона «О Конституционном суде», сообщает РИА «Новости».
По информации газеты «Ведомости», Джигурда оспаривает норму Гражданского кодекса, касающуюся оснований наследования. В своей жалобе артист указывает на неопределенность в вопросе применения иностранных завещаний.
Наследственный спор Джигурды связан с имуществом его подруги Людмилы Браташ, скончавшейся в 2016 году. В споре фигурируют три квартиры в Москве и одна в Париже. Джигурда и его супруга заявляют, что Браташ завещала имущество им по завещанию, составленному во Франции. Однако родная сестра умершей Светлана Романова оспорила это в суде, который встал на ее сторону.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Никиту Джигурду внесли в список лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности Украины. Джигурда счел это признание «наградами» от киевского режима. В 2021 году Джигурда одержал победу на ринге над депутатом Госдумы Виталием Милоновым.