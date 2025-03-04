Украинское общество и, тем более, его «творческая элита» сами себя довели до состояния, близкого к безумию. Пытаясь искоренить русский язык, они ввергли свою страну и свой народ в глубочайший провинциализм, по сути, отказавшись от всех предыдущих достижений украинской же культуры.18 комментариев
Песков: Приостановка поставок вооружений США Киеву даст надежду на мир
Возможная приостановка поставок вооружений США Украине может способствовать мирному урегулированию конфликта, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Песков отметил в интервью автору программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» Павлу Зарубину, что возможная приостановка поставок вооружений США Украине может стать обнадеживающим шагом в сторону мирного урегулирования конфликта, передает РИА «Новости».
«Наверное, можно, не предаваясь излишнему оптимизму, но скромно надеяться на то, что это может сподвигнуть киевский режим на то, чтобы все-таки склониться в сторону попыток урегулировать ситуацию мирными средствами», – сказал представитель Кремля.
Напомним, США временно приостановили всю военную помощь Украине из-за недостаточной приверженности Киева мирным переговорам с Россией, после чего Украина начала аудит вооружений.
Премьер-министр Польши Дональд Туск подтвердил, что США приостановили поставки военных грузов на Украину через логистический хаб в аэропорту Ясенки в польском Жешуве.