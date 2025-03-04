Украинское общество и, тем более, его «творческая элита» сами себя довели до состояния, близкого к безумию. Пытаясь искоренить русский язык, они ввергли свою страну и свой народ в глубочайший провинциализм, по сути, отказавшись от всех предыдущих достижений украинской же культуры.10 комментариев
Раздававшую на улице отравленное печенье жительницу Тирасполя отправили на лечение
Приднестровский суд отправил на лечение женщину, раздававшую прохожим отравленное печенье
Верховный суд Приднестровья постановил отправить на лечение жительницу Тирасполя, которая раздавала печенье крысиным ядом прохожим сообщила прокуратура непризнанной Приднестровской Молдавской Республики.
Верховный суд Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) освободил 35-летнюю жительницу Тирасполя от уголовной ответственности и направил на лечение в специализированный психиатрический стационар. Женщина раздавала прохожим печенье, начиненное крысиным ядом. Судебно-психиатрическая экспертиза признала ее невменяемой, передает РИА «Новости».
Инцидент произошел в начале апреля 2024 года. Подсудимая приобрела яд на рынке в Тирасполе и добавила его в печенье и булочки. Затем она раздавала эти угощения в Екатерининском парке. Трое человек, в том числе 38-летняя женщина и двое детей, попробовав печенье, почувствовали себя плохо. Им вовремя оказали медицинскую помощь.
Злоумышленницу задержали родители одного из пострадавших, вызвав полицию. Суд, рассмотрев материалы дела, принял решение о необходимости принудительного лечения подсудимой.
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