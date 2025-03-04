Раздававшую на улице отравленное печенье жительницу Тирасполя отправили на лечение

Приднестровский суд отправил на лечение женщину, раздававшую прохожим отравленное печенье

Tекст: Вера Басилая

Верховный суд Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) освободил 35-летнюю жительницу Тирасполя от уголовной ответственности и направил на лечение в специализированный психиатрический стационар. Женщина раздавала прохожим печенье, начиненное крысиным ядом. Судебно-психиатрическая экспертиза признала ее невменяемой, передает РИА «Новости».

Инцидент произошел в начале апреля 2024 года. Подсудимая приобрела яд на рынке в Тирасполе и добавила его в печенье и булочки. Затем она раздавала эти угощения в Екатерининском парке. Трое человек, в том числе 38-летняя женщина и двое детей, попробовав печенье, почувствовали себя плохо. Им вовремя оказали медицинскую помощь.

Злоумышленницу задержали родители одного из пострадавших, вызвав полицию. Суд, рассмотрев материалы дела, принял решение о необходимости принудительного лечения подсудимой.

Ранее в Москве двое жителей обратились в больницу после употребления слоек с подозрением на содержание ртути в начинке.

Мужчина, ранее считавшийся пострадавшим, был задержан правоохранительными органами за подлив ртути в слойки знакомого.

Московский суд отправил под стражу мужчину, который пытался отравить знакомого слойками со ртутью из-за ревности к девушке.