Суд оштрафовал Лидию Невзорову за репост публикации мужа-иноагента

Лидия Невзорова оштрафована на 30 тыс. рублей за репост публикации мужа без указания статуса иноагента

Tекст: Мария Иванова

Невзорову признали виновной в нарушении законодательства об иностранных агентах и оштрафовали на 30 тыс. рублей, передает ТАСС. Приморский райсуд Санкт-Петербурга вынес это решение за репост в ее Telegram-канале публикации мужа, журналиста Александра Невзорова, признанного иностранным агентом, без соответствующего указания на его статус.

Суд постановил, что Невзорова не исполнила предписания Минюста, которые обязывали ее устранить нарушение. В результате невыполнение предписания стало основанием для административного штрафа. В материалах суда подчеркивается, что Невзорова получила письменное предупреждение, но не приняла меры для исправления ситуации.

Александр Невзоров* был включен в реестр иностранных агентов в апреле 2022 года. В феврале 2023 года он был заочно приговорен Басманным судом Москвы к восьми годам тюремного заключения за распространение ложной информации о российской армии. МВД объявило его в розыск, и он, по словам супруги, в настоящее время находится в Израиле.

Как писала газета ВЗГЛЯД, суд в Петербурге по иску прокуратуры арестовал недвижимость на Петроградской стороне, принадлежащую теще журналиста Александра Невзорова.

Позднее суд Петербурга признал недействительной сделку продажи Лидией Невзоровой земельного участка и дома ее матери, обратив имущество в доход государства как собственность участников экстремистского объединения.

Санкт-Петербургский городской суд оставил без удовлетворения жалобу супругов Александра и Лидии Невзоровых на запрет их деятельности в России.