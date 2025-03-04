Украинское общество и, тем более, его «творческая элита» сами себя довели до состояния, близкого к безумию. Пытаясь искоренить русский язык, они ввергли свою страну и свой народ в глубочайший провинциализм, по сути, отказавшись от всех предыдущих достижений украинской же культуры.5 комментариев
Суд оштрафовал Лидию Невзорову за репост публикации мужа-иноагента
Лидия Невзорова оштрафована на 30 тыс. рублей за репост публикации мужа без указания статуса иноагента
Приморский районный суд Петербурга оштрафовал Лидию Невзорову за нарушение законодательства об иностранных агентах, так как она разместила репост публикации супруга без указания его статуса.
Невзорову признали виновной в нарушении законодательства об иностранных агентах и оштрафовали на 30 тыс. рублей, передает ТАСС. Приморский райсуд Санкт-Петербурга вынес это решение за репост в ее Telegram-канале публикации мужа, журналиста Александра Невзорова, признанного иностранным агентом, без соответствующего указания на его статус.
Суд постановил, что Невзорова не исполнила предписания Минюста, которые обязывали ее устранить нарушение. В результате невыполнение предписания стало основанием для административного штрафа. В материалах суда подчеркивается, что Невзорова получила письменное предупреждение, но не приняла меры для исправления ситуации.
Александр Невзоров* был включен в реестр иностранных агентов в апреле 2022 года. В феврале 2023 года он был заочно приговорен Басманным судом Москвы к восьми годам тюремного заключения за распространение ложной информации о российской армии. МВД объявило его в розыск, и он, по словам супруги, в настоящее время находится в Израиле.
Как писала газета ВЗГЛЯД, суд в Петербурге по иску прокуратуры арестовал недвижимость на Петроградской стороне, принадлежащую теще журналиста Александра Невзорова.
Позднее суд Петербурга признал недействительной сделку продажи Лидией Невзоровой земельного участка и дома ее матери, обратив имущество в доход государства как собственность участников экстремистского объединения.
Санкт-Петербургский городской суд оставил без удовлетворения жалобу супругов Александра и Лидии Невзоровых на запрет их деятельности в России.
* Признан(а) в РФ иностранным агентом