В доход государства обращены земля и дом тещи Невзорова

Tекст: Алексей Дегтярев

Приморский суд Петербурга удовлетворил иск прокуратуры, признав недействительной сделку купли-продажи участков и дома, ранее принадлежащих Лидии Невзоровой, передает ТАСС.

Это имущество перешло в доход государства, поскольку оно считается собственностью участников экстремистского объединения.

Имущество, расположенное в поселке Лисий Нос по Новоцентральной улице, включало земельный участок площадью 12 соток и дом площадью 344,6 квадратных метра. Участок был продан в августе 2023 года матери Лидии Невзоровой, Наталии Колесниковой, за 20 млн рублей. Однако при проверке Росфинмониторинга выяснилось, что Колесникова не имела указанной суммы на счетах, а Невзоровой деньги не поступали.

Сделка была заключена после того, как прокуратура подала иски, оспаривая права Невзоровой на соседние участки, изъятые в июле этого года по решению Октябрьского суда Петербурга. Прокуратура считает, что Невзорова пыталась защитить имущество от ареста, для чего и требовала признать сделку мнимой. Ответчиками по делу стали Невзорова, ее мать и сам Александр Невзоров.

В ноябре прокуратура также подала иск в Петроградский суд Петербурга, требуя признать недействительной сделку по продаже Невзоровой квартиры своей матери на улице Ленина. Суд наложил арест на квартиру в качестве обеспечительной меры.

В 2023 году Невзоров был заочно приговорен к восьми годам лишения свободы за фейки об армии России. В июле 2024 года Невзоров и его супруга были признаны экстремистским объединением. Их имущество в России обратили в доход государства.

Суд оставил без удовлетворения жалобу супругов на запрет их деятельности в России.